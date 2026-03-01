Search here...

Duschen im Dunkeln: Warum einige Ärzte die Vorteile loben

Wohlbefinden
Tatiana Richard
Ron Lach/Pexels

Das Licht vor dem Duschen auszuschalten, mag überraschend klingen, doch diese Gewohnheit fasziniert zunehmend Gesundheitsexperten. Weniger Licht, mehr Ruhe: Was wäre, wenn diese kleine Veränderung Ihre Abendroutine in eine wahrhaft wohltuende Auszeit verwandeln würde?

Weniger Licht, mehr Sanftheit für Ihre innere Uhr

Das Prinzip ist einfach: Reduzieren Sie visuelle Reize, damit Ihr Nervensystem auf natürliche Weise zur Ruhe kommt. Abends sendet künstliches Licht – insbesondere von hellen Lampen und Bildschirmen – ein Wecksignal an Ihr Gehirn. Experten der Harvard Medical School erklären, dass Lichtexposition in der späten Nacht die Melatoninproduktion hemmen kann. Melatonin ist das Hormon, das den Körper auf den Schlaf vorbereitet. Je intensiver das Licht, desto länger bleibt Ihr Körper also im Wachzustand.

In diesem Zusammenhang gehört das Duschen im Halbdunkel zu einer Routine, die auf Entspannung hinführt. Gedämpftes Licht oder, falls im Badezimmer gefahrlos möglich, das vollständige Ausschalten des Lichts signalisiert deutlich: Der Tag neigt sich dem Ende zu, Zeit zum Abschalten.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Isis Louis (@commeisis)

Reduzierte Sinnesreize, weniger Stress

Ihr Körper ist ein Wunder an Sensibilität. Er reagiert auf Licht, Geräusche, Temperatur und Oberflächenbeschaffenheit. In hellem Licht steigt Ihre Aufmerksamkeit. Umgekehrt fördert eine dunklere Umgebung die Aktivierung des parasympathischen Nervensystems, das Entspannung und Erholung unterstützt.

Die Sleep Foundation weist außerdem darauf hin , dass die Reduzierung von Licht am Abend eine Standardempfehlung für eine gute Schlafhygiene ist. Obwohl es keine Studien gibt, die das „Duschen im Dunkeln“ als isolierte Praxis untersuchen, passt es perfekt zu diesen etablierten Prinzipien.

Konkret bedeutet das: Durch die Reduzierung visueller Reize geben Sie Ihrem Geist die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Ihre Atmung kann tiefer werden, Ihre Schultern entspannen sich, Ihr innerer Rhythmus beruhigt sich. Ihr Körper, mit all seiner Präsenz und seinem sinnlichen Reichtum, rückt in den Mittelpunkt des Erlebens.

Eine Einladung zur Achtsamkeit

In Dunkelheit oder Halbdunkelheit richtet sich Ihre Aufmerksamkeit ganz natürlich auf andere Empfindungen: die wohltuende Wärme des Wassers, der gleichmäßige Wasserstrahl auf Ihrer Haut, der Dampf, der Ihr Gesicht streichelt. Manche Ärzte beschreiben dies als einen indirekten Effekt, ähnlich wie bei Achtsamkeitsübungen. Ohne visuelle Ablenkungen nehmen Sie Ihre Körperempfindungen intensiver wahr. Dieses Eintauchen in die Sinne kann eine gewöhnliche Dusche in ein beinahe meditatives Ritual verwandeln.

Laut der American Psychological Association tragen achtsamkeitsbasierte Ansätze dazu bei, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Duschen in gedämpftem Licht ersetzt zwar keine strukturierte Routine, kann aber deren Essenz einfangen: Entschleunigung, Spüren und Annehmen. Der Körper wäscht sich nicht mehr nur, sondern wird zu einem Ort der Achtsamkeit und des Zuhörens.

Eine Vorgehensweise, die mit gesundem Menschenverstand angepasst werden sollte.

Dennoch ist Vorsicht geboten. Duschen in völliger Dunkelheit kann das Sturzrisiko erhöhen, insbesondere bei Gleichgewichtsstörungen oder rutschigen Badezimmerböden. Experten empfehlen daher, falls Sie experimentieren möchten, eher mit sanftem Licht als mit absoluter Dunkelheit zu arbeiten. Ein Nachtlicht, indirektes Licht oder eine Glühbirne mit geringer Wattzahl können ausreichen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Es geht nicht um Leistung oder Extreme, sondern um Komfort. Sie verdienen eine Umgebung, die beruhigend und entspannend wirkt.

Kurz gesagt: Im Dunkeln zu duschen ist keine offizielle medizinische Verordnung. Es ist eine Gewohnheit, die auf einfachen Prinzipien beruht: abends das Licht reduzieren, Reize minimieren und den Körper auf den Schlaf vorbereiten. In einer Welt voller Bildschirme, Benachrichtigungen und Neonlicht kann diese minimalistische Geste zu einem Akt der Selbstfürsorge werden.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
Article précédent
Warum diese Schlafposition die schlechteste für Ihren Rücken sein könnte

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Warum diese Schlafposition die schlechteste für Ihren Rücken sein könnte

Vielleicht lieben Sie es, sich zum Einschlafen auf den Bauch zu kuscheln. Das Gefühl, geborgen zu sein, die...

Dieser Wellness-Trend ist umstritten; was sind seine Vorteile?

Finden Sie es gewagt, gleich morgens in 10 °C kaltes Wasser zu springen? In den sozialen Medien sind...

Hektisches Essen kann ein Zeichen dafür sein, dass man seine Gefühle „unterdrückt“.

Du öffnest eine Kekspackung, obwohl du gar keinen Hunger hast. Nach einem stressigen Tag verspürst du Heißhunger auf...

Ist diese auf TikTok populär gewordene Entspannungspose wirklich für jeden geeignet?

Die „Viparita Karani“-Pose, bei der man mit den Beinen senkrecht an der Wand liegt, hat auf TikTok Millionen...

Eine Kanadierin überlebt einen Schlaganfall und wacht mit einem unerwarteten Akzent auf

Eine Kanadierin, die 2023 einen Schlaganfall erlitt, dachte, sie stünde vor einem langen Rehabilitationsprozess. Nach der Operation wachte...

Dieses Detail Ihrer Abendroutine könnte Ihre Herzgesundheit beeinflussen.

Schläfst du nach Mitternacht gedankenlos unter die Decke? Diese kleine Verzögerung, die in unserem vernetzten Leben mittlerweile alltäglich...

© 2025 The Body Optimist