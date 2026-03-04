Zweimaliges nächtliches Wasserlassen: ein Symptom, das nicht ignoriert werden sollte.

Wir schlafen friedlich, als uns plötzlich unsere Blase aus dem Schlaf reißt. Wir bereuen dann unser abendliches Ritual – Kräutertee – und schlurfen vom Bett zur Toilette, ohne uns groß Gedanken darüber zu machen. Dabei kann zweimaliges nächtliches Wasserlassen manchmal auf ein gesundheitliches Problem hindeuten, ganz abgesehen von den gesundheitlichen Beschwerden im Alter.

Zweimal pro Nacht urinieren: der seltsame Zusammenhang mit der Atmung

Wir schlafen friedlich, als plötzlich unsere Blase uns aus unseren Träumen reißt. Wir sehnen uns nach den Zeiten mit Windeln zurück, die uns die ständigen Toilettengänge erspart haben. Diese Situation ist ungemein lästig und kommt recht häufig vor. Oft geben wir der Suppe oder dem Kamillentee die Schuld, von denen nur noch die Tasse auf dem Nachttisch steht. Doch mehr als zweimal pro Nacht Wasser lassen zu müssen, ist nicht einfach nur die Folge von zu viel Flüssigkeit oder ein Zeichen des Alters. Manchmal ist es ein stiller Hilferuf des Körpers.

Nykturie, der nächtliche Harndrang, scheint ein häufiges Problem bei Senioren zu sein. Oftmals wird dies fälschlicherweise auf Prostataprobleme oder Inkontinenz zurückgeführt. Manchmal liegt die Ursache jedoch in weniger offensichtlichen Erkrankungen, die nicht direkt mit der Prostata zusammenhängen, wie beispielsweise Diabetes, Herzinsuffizienz oder Bluthochdruck. Regelmäßiges zweimaliges Wasserlassen pro Nacht kann in manchen Fällen auf eine schlafbezogene Atmungsstörung, das sogenannte obstruktive Schlafapnoe-Hypopnoe-Syndrom (OSAHS), hinweisen.

Das Schlafapnoe-Syndrom verursacht wiederholte Atemaussetzer während der Nacht und belastet dadurch Herz und Lunge. Infolgedessen schüttet das Herz vermehrt ANP aus, ein Hormon, das die Nieren zur vermehrten Urinproduktion anregt. Gleichzeitig kann Schlafstörungen die Ausschüttung des Hormons ADH verringern, das normalerweise die Wasserspeicherung im Körper während der Nacht reguliert. „Dadurch entsteht ein erheblicher Unterdruck im Brustkorb, der den Herzmuskel dehnt und zu verschiedenen biologischen Störungen führen kann“, erklärt Dr. Marc Sapène, Lungenfacharzt und Spezialist für Schlafstörungen, gegenüber Cosmopolitan .

Mehrmals nächtliches Wasserlassen: Wann sollte man sich Sorgen machen?

Es ist wichtig, nicht zu verallgemeinern oder sofort vom Schlimmsten auszugehen. Selbstdiagnose ist nie ratsam. Wenn nächtlicher Harndrang nur gelegentlich auftritt und beispielsweise nach einem Abend mit viel Alkohol oder besonders großen Mengen Kräutertees vorkommt, ist das eher beruhigend. Sollte es sich jedoch nicht um ein Anzeichen für eine Atemwegserkrankung handeln, könnte es ein Hinweis auf eine Harnwegsinfektion sein. Diese ist im Prinzip schon beim ersten Wasserlassen erkennbar, das so schmerzhaft sein kann, dass man aufschreit. Auch Menschen mit einer überaktiven Blase, die anders als normal funktioniert, kennen diese quälenden Toilettengänge.

Nykturie, anders als der „psychologische“ Harndrang, der das Gefühl vermittelt, „harren zu müssen“, zwingt Betroffene, eilig zur Toilette zu gehen und dabei das Risiko des Bettnässens einzugehen. Sie tritt häufig auf, selbst bei geringer Flüssigkeitszufuhr. Ein Arzt sollte aufgesucht werden, wenn die Nykturie von anderen besorgniserregenden Symptomen begleitet wird: Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen, Blut im Urin, starke Müdigkeit, geschwollene Beine oder intensiver Durst.

Ist es möglich, die Situation umzukehren und wieder Komfort zu erlangen?

Manchmal reicht schon eine einfache Änderung des Lebensstils aus, um den Harndrang zu lindern. Weniger Salz essen, die Flüssigkeitszufuhr nach einer bestimmten Uhrzeit einschränken, abends stärkehaltige Lebensmittel bevorzugen (die für ihre saugfähigen Eigenschaften bekannt sind) und die Beine leicht hochlagern – all das sind einfache Maßnahmen, mit denen Sie den ganzen Tag über im Bett bleiben können.

Bei chronischem Harndrang ist es wichtig, die Ursachen zu verstehen und zu behandeln. Liegt eine Atemwegserkrankung vor, wird der Arzt weitere Untersuchungen durchführen und ein spezielles Hilfsmittel oder eine Unterkieferprotrusionsschiene verschreiben.

Nur in Disney-Filmen ist es verlockend, nachts auf die Toilette zu gehen. Mehrmals nächtlichen Harndrang zu verspüren ist zwar unangenehm, kann aber manchmal aufschlussreich sein. Es ist besser, fälschlicherweise zum Arzt zu gehen, als abzuwarten, bis sich das Problem verschlimmert.