Diese Yoga-Übung kann helfen, Menstruationsbeschwerden zu lindern.

Regelschmerzen betreffen viele Frauen und können den Alltag stark beeinträchtigen. Während manche nach sanften Lösungen suchen, um die Schmerzen besser zu lindern, scheint Yoga eine vielversprechende Option zu sein. Insbesondere die Kobra-Pose hat bei einigen Frauen mit Menstruationskrämpfen ermutigende Ergebnisse gezeigt.

Die Kobra-Pose: eine sanfte Bewegung für den Körper

Die Kobra-Pose, im Sanskrit „Bhujangasana“ genannt, ist eine klassische Yoga-Übung. Das Prinzip? Man legt sich auf den Bauch, platziert die Hände unter den Schultern und hebt dann sanft den Oberkörper an, während das Becken auf dem Boden bleibt. Diese Öffnung des Brustkorbs dehnt die Bauchmuskulatur und den unteren Rücken – zwei Bereiche, die während der Menstruation oft beansprucht werden.

Diese Pose ist für Anfänger geeignet und erfordert weder spezielle Ausrüstung noch umfangreiche Yoga-Erfahrung. Sie lässt sich leicht in eine Wellness-Routine integrieren, solange man auf seinen Körper hört und ihn nicht überfordert.

Was eine Studie über Yoga und Menstruationsbeschwerden zeigt

Die Kobra-Pose wurde in einer klinischen Studie untersucht, die von der Forscherin Zahra Rakhshaee im „Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology“ veröffentlicht wurde. Ziel war es, die Wirkung von drei Yoga-Posen – Kobra, Katze und Fisch – auf Menstruationsbeschwerden zu bewerten.

Die Studie begleitete 92 junge Frauen im Alter von 18 bis 22 Jahren mit primärer Dysmenorrhoe, d. h. Menstruationsschmerzen ohne erkennbare gynäkologische Erkrankung. Die Teilnehmerinnen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und über drei Menstruationszyklen beobachtet. Anschließend wurde ihr Schmerzniveau anhand einer spezifischen Skala erfasst.

Die Ergebnisse zeigten eine Verringerung der Schmerzintensität und -dauer bei den Teilnehmerinnen, die diese Übungen praktizierten. Die Forscher betonten daher, dass Yoga eine einfache und leicht zugängliche Methode darstellen könnte, um manche Frauen bei der Linderung ihrer Beschwerden zu unterstützen.

Warum könnte diese Körperhaltung Linderung verschaffen?

Mehrere Mechanismen können diese positiven Effekte erklären. Die sanften Dehnübungen in der Kobra-Position können dazu beitragen, die Muskeln im Bauch- und Lendenbereich zu entspannen, die während der Menstruation oft verspannt sind. Auch die tiefe Atmung im Yoga spielt eine wichtige Rolle. Sie fördert die Entspannung und kann helfen, Schmerzen besser zu lindern.

Yoga ist zudem für seine positive Wirkung auf Stress bekannt, der die Wahrnehmung körperlicher Beschwerden mitunter verstärken kann. Sanfte Bewegungen, bewusstes Atmen und Momente der Ruhe können daher für manche Frauen in dieser Phase ihres Zyklus wertvolle Unterstützung bieten.

Eine Lösung, die nicht für alle Situationen geeignet ist

Die Ergebnisse sind zwar ermutigend, müssen aber im Kontext betrachtet werden. An dieser Studie nahmen nur wenige Frauen teil, hauptsächlich junge Frauen ohne bekannte gynäkologische Erkrankungen. Daher kann die Kobra-Pose nicht als universelle Lösung gegen Menstruationsbeschwerden dargestellt werden.

Manche Frauen erfahren durch Yoga eine deutliche Linderung, andere bemerken keine Veränderung. Jeder Körper ist anders, und die Wirksamkeit von Yoga kann individuell variieren. Insbesondere bei Endometriose , Adenomyose oder anderen gynäkologischen Erkrankungen können die Schmerzen extrem stark und schwächend sein. Eine einzelne Yoga-Übung reicht möglicherweise nicht aus, um die Symptome einer zugrunde liegenden Erkrankung zu lindern. Yoga kann die medizinische Versorgung ergänzen, ersetzt aber weder eine korrekte Diagnose noch eine Behandlung.

Starke Menstruationsschmerzen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Die Menstruation sollte nicht zwangsläufig mit Leiden verbunden sein. Leichte Beschwerden sind zwar normal, aber starke, ungewöhnliche Schmerzen oder Schmerzen, die den Alltag beeinträchtigen, sollten nicht als unvermeidlich hingenommen werden. Bei sehr schmerzhaften Krämpfen, einer schwer zu bewältigenden Menstruation oder Symptomen, die den Alltag beeinträchtigen, ist es wichtig, mit einer Ärztin oder einem Arzt zu sprechen. Diese Schmerzen können manchmal ein Anzeichen für eine gynäkologische Erkrankung wie Endometriose sein, die einer entsprechenden Behandlung bedarf.

Die Kobra-Pose kann somit eine wunderbare Einladung sein, sich um sich selbst zu kümmern und wieder in Kontakt mit dem eigenen Körper zu treten. Vor allem sollte sie Teil eines Prozesses des Selbstwahrnehmungstrainings sein: Symptome lindern, ja, aber auch deren Ursprung erforschen, wenn die Schmerzen zu stark werden.