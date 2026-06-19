Nach ihrer Nasenkorrektur berichtete sie von einem Symptom, das Internetnutzer beunruhigte.

Ein kürzlich viral gegangenes Video nach einer Nasenkorrektur hat bei vielen Internetnutzern Zweifel geweckt. Die Content-Creatorin Olivia Dayton (@oliviadaytonn) beschreibt darin eine Nase, die nach dem Eingriff „ständig läuft“. Obwohl der Tonfall des Videos locker ist, hat es eine Welle von Fragen und Bedenken ausgelöst.

Ein Video, das in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt

Auf TikTok teilte Olivia Dayton (@oliviadaytonn) ein Video, in dem ihre Nase lief, als sie ihre Haare zurückwarf. Humorvoll erklärte sie, dass ihre Nase nach der Schönheitsoperation manchmal ein Eigenleben zu führen scheine, und fügte hinzu, dass sie den Eingriff ohne zu zögern wiederholen lassen würde.

Dieser unkomplizierte Ansatz fand bei einigen Followern Anklang, die eine offenere Diskussion über Schönheitsoperationen begrüßten. Andere Nutzer äußerten jedoch umgehend ihre Bedenken und erwähnten ein ungewöhnliches, ja sogar alarmierendes Symptom. Einige vermuteten sogar einen möglichen „Liquorverlust“ und rieten Olivia Dayton (@oliviadaytonn) dringend, sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wieder andere berichteten von ähnlichen Erfahrungen nach einer Nasenkorrektur und heizten die Debatte damit weiter an.

@oliviadaytonn Wenn man krank ist, ist es wirklich rund um die Uhr so, lol. ABER ICH WÜRDE ES SOFORT WIEDER TUN. ♬ Originalton - ilyxori

Wenn Heilung mit Empfindungen spielt

Angesichts dieses viralen Phänomens bietet die medizinische Sichtweise beruhigende Erkenntnisse. Der plastische Chirurg Sean T. Doherty erklärte in einem Interview mit dem Magazin „People“, dass diese Art von Nasenausfluss in den allermeisten Fällen ein vorübergehendes und harmloses Phänomen sei.

Nach einer Nasenkorrektur bleibt das innere Gewebe der Nase besonders empfindlich. Es reagiert auf Veränderungen des Luftstroms, den Heilungsprozess und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit. Dies kann zu einer vermehrten Schleimproduktion und damit zu häufigerem Schnupfen als vor dem Eingriff führen. Auch alltägliche Faktoren wie Sport, Emotionen oder scharfes Essen können diesen Effekt beeinflussen.

Laut dem Spezialisten ist diese Anpassungsphase Teil eines natürlichen Heilungsprozesses. Der Körper findet allmählich wieder sein Gleichgewicht, und die Beschwerden in der Nase klingen im Laufe der Wochen und Monate ab.

Signale, die nicht ignoriert werden dürfen

Obwohl die meisten Fälle harmlos sind, sollten bestimmte Anzeichen Anlass zur Sorge geben. Anhaltender Ausfluss, insbesondere wenn er nur ein Nasenloch betrifft und von Schmerzen, Fieber, Blutungen oder einem salzigen oder metallischen Geschmack begleitet wird, erfordert eine ärztliche Untersuchung. In seltenen Fällen können diese Symptome auf eine Komplikation hinweisen, die einer speziellen Behandlung bedarf, wie beispielsweise eine Infektion oder, noch seltener, einen Liquorverlust.

Letztendlich verdeutlicht diese Geschichte perfekt die Macht der sozialen Medien bei der Verbreitung persönlicher Erfahrungen, die mitunter aus ihrem medizinischen Kontext gerissen werden. Eine Nasenkorrektur ist Teil eines umfassenden Prozesses der Harmonie und schrittweisen Veränderung, in dem sich der Körper behutsam anpassen kann. Im Zweifelsfall ist der beruhigendste Weg nach wie vor einfach: Sprechen Sie mit Ihrem Chirurgen und profitieren Sie von einer individuellen und einfühlsamen Beratung.