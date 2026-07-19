Thalassophobie: Wenn die Angst vor dem Meer Ihren Urlaub heimsucht

Während manche Menschen sich beim Gedanken an ein Bad im Salzwasser, das Schwimmen in den Wellen und den Sprung ins offene Meer in Ekstase versetzen, erstarren andere beim Anblick des Horizonts. Geraten Sie in Panik, sobald Ihre Füße den Boden verlassen? Bleiben Sie selbst bei ruhiger See in Ufernähe? Malen Sie sich sofort das Schlimmste aus, sobald das Wasser dunkler wird? Diese tiefsitzende Angst vor der Tiefsee hat einen Namen: Thalassophobie. Und sie ist alles andere als ungewöhnlich.

Thalassophobie, oder wenn das Meer Ängste lindert

Viele zählen die Tage bis zu den Sommerferien, wie Kinder vor Weihnachten. Viele träumen davon, in einsamen Buchten zu schwimmen, mit dem Schnorchel Fische im azurblauen Wasser nachzuahmen oder Katamarane zu mieten, um in diesem riesigen Naturpool akrobatische Kunststücke vorzuführen. In der kollektiven Vorstellung bilden Meer und Ozean die Kulisse für den Sommer und versprechen einen gelungenen Urlaub. Doch was die meisten als Paradies betrachten, gleicht für Menschen mit Thalassophobie einem alptraumhaften Erlebnis. Sie sind nicht nur von dieser amphibischen Aktivität ausgeschlossen, sondern empfinden auch tiefes Unbehagen angesichts dunkler Gewässer, die sich innerhalb weniger Knoten von durchscheinendem Azurblau in tiefes Blau verwandeln.

Allein der Gedanke, sich auf einem Boot auf dem offenen Meer zu befinden, ohne das Ufer in Sicht, versetzt sie in Panik. Und wir sprechen hier nicht von einer kleinen, wackeligen Fischerhütte, die bei der kleinsten Welle zu kentern droht. Selbst eine Fährüberfahrt im Dunkeln versetzt sie in Unbehagen. Stand-Up-Paddling auf einem geheimnisvollen Meer, dessen Geheimnisse unergründlich sind, ist schlichtweg ausgeschlossen. Auch der Sprung vom Sprungbrett eines Bootes, trotz Schwimmweste und brütender Hitze, die förmlich nach einem Bad schreit, übersteigt ihre Fähigkeiten.

Sie lösen lieber Kreuzworträtsel auf ihren Liegestühlen, anstatt sich ins Wasser zu wagen – einen Ort voller Geheimnisse und seltsamer Kreaturen. Vielleicht haben auch Sie schon Ausreden wie „Mir wird seekrank“ oder „Ich will mir nicht die Haare nass machen“ erfunden, um nicht zur Inspiration für zukünftige Horrorfilmer zu werden. Medizinisch gesehen beschreibt Thalassophobie eine intensive, irrationale und unkontrollierbare Angst vor der Tiefsee. Seen, Ozeane und Meere rufen keine Freude hervor, sondern Stress, Schwitzen, Schwindel und Herzrasen.

Symptome, die bei Thalassophobie auftreten

Obwohl viele Studien das Meer als beruhigenden Ort beschreiben, hat es bei Menschen mit Thalassophobie genau die gegenteilige Wirkung. Für sie sind Urlaube am Wasser eine echte Tortur. Alles erinnert sie an ihre Ängste, selbst Werbeplakate für Schnuppertauchkurse. Für sie stellt diese unendliche Weite des Meeres eine enorme Bedrohung dar.

Obwohl die Flagge grün ist und das Meer frei von Quallen, wittern sie unter den Wellen ständig Gefahr. Oft als „Feiglinge“ bezeichnet, empfinden sie dennoch eine tiefe innere Unruhe, wenn sie den Grund nicht mehr sehen können. Angesichts eines dunklen Sees, eines etwas zu schwindelerregenden Meeres oder gar der Bilder einer Dokumentation über Korallen oder Schiffswracks können sie Folgendes erleben:

Schüttelfrost

Übermäßiges Schwitzen

Atemprobleme

Herzklopfen

Schwindel oder Übelkeit

Brustschmerzen oder ein Engegefühl

Angstattacken

Woher kommt diese Angst vor großen Gewässern?

Thalassophobie ist eine Angst, die immer noch unterschätzt wird. Dennoch betrifft sie nicht wenige Menschen. Wer hat nicht schon einmal den Mut verloren, als er beim gemütlichen Schwimmen vom beruhigenden Sand in die Leere geriet? Wer ist nicht schon einmal in Panik gesprungen und zum Ufer gerannt, als ihn eine Alge am Bein streifte? Thalassophobie entsteht nicht durch Horrorfilme, die in trüben Gewässern spielen. In Wirklichkeit birgt der Ozean eine beträchtliche Dunkelheit.

Bislang sind weniger als 10 % des Meeresbodens von Menschen erforscht worden … ein idealer Nährboden für Ängste und Fantasie. Für uns Menschen, die wir unbeantwortete Fragen hassen und alles gern entschlüsseln, ist das Unbekannte beängstigend. So stellen wir uns, ohne Sichtkontakt, prähistorisch anmutende Kreaturen mit scharfen Zähnen vor, die uns in den Abgrund ziehen wollen. Wir malen uns unweigerlich Katastrophenszenarien aus. Und das ist nur die Spitze des psychologischen Eisbergs. Thalassophobie kann auch auf Kindheitstraumata zurückzuführen sein: ein Bad, das beinahe im Ertrinken geendet hätte, eine missglückte Mutprobe …

Wie kann man für einen friedlichen Sommer wieder in Verbindung mit dem Meer treten?

Gute Nachricht: Thalassophobie ist weder unvermeidlich, noch bedeutet sie, dass man jeden Sommer fernab vom Meer auf einer Sonnenliege verbringen muss. Diese Angst, so überwältigend sie auch sein mag, kann nachlassen, wenn man nicht versucht, sie mit Gewalt zu bekämpfen. Es bringt nichts, sich morgen zum Tauchen im offenen Meer zu zwingen oder einem Schnorchelausflug zuzustimmen, um sich selbst zu „beweisen“, dass man es kann. Bei Phobien funktioniert der radikale Ansatz selten.

Die effektivste Methode ist nach wie vor die schrittweise Annäherung. Beginnen Sie damit, das Meer vom Strand aus zu beobachten, gehen Sie dann bis zu den Knöcheln ins Wasser, gewöhnen Sie sich an die Wellenbewegung und steigern Sie sich langsam, ohne jemals Ihre Grenzen zu überschreiten. Es geht nicht darum, eine Show abzuziehen oder die nächste Meerjungfrau der Calanques zu werden, sondern darum, das Meer wieder mit einem Gefühl der Sicherheit zu verbinden. Das Medienmagazin Santé empfiehlt seinerseits Hypnotherapie, um sich mental in diese aufregende Welt hineinzuversetzen. Es preist außerdem die Vorteile kognitiver Verhaltenstherapien, um Angst durch Gelassenheit zu ersetzen.

Die Verbindung zum Meer wiederherzustellen bedeutet schließlich nicht unbedingt, den Atlantik zu durchschwimmen. Manchmal genügt es einfach, die Zehen ins Wasser zu halten, ohne sich vorzustellen, dass ein Seeungeheuer unter der Gischt lauert.