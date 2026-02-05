Großeltern, die sich aktiv mit ihren Enkelkindern beschäftigen, sind möglicherweise weniger anfällig für kognitive Beeinträchtigungen.

Aktuelle Forschungsergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Beteiligung von Großeltern an der Kinderbetreuung und einer besseren kognitiven Gesundheit im Alter hin. Laut dieser Studie kann die Fürsorge von Großeltern dazu beitragen, bestimmte Gehirnfunktionen über die Jahre hinweg zu erhalten.

Eine Studie mit Tausenden von Großeltern

Die Ergebnisse basieren auf der Auswertung von Daten von 2.887 Großeltern über 50 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 67 Jahren aus der englischen Längsschnittstudie zum Altern . Die Teilnehmer berichteten über Häufigkeit und Art der Betreuung ihrer Enkelkinder, beispielsweise über Spielen, Hausaufgabenhilfe, Zubereitung von Mahlzeiten oder regelmäßiges Babysitten.

Erhaltene kognitive Funktionen

Die Ergebnisse zeigen, dass Großeltern, die ihre Enkelkinder regelmäßig betreuen, in Gedächtnis- und Sprachflüssigkeitstests besser abschneiden als solche, die dies nicht tun. Diese kognitiven Vorteile bleiben auch nach Berücksichtigung von Alter, Gesundheitszustand und anderen Faktoren bestehen, was auf einen starken Zusammenhang zwischen familiärer Beteiligung und Gehirngesundheit hindeutet.

Die Qualität der Betreuung ist wichtiger als deren Häufigkeit oder Art.

Forscher betonen, dass die Qualität der Großelternerfahrung wichtiger zu sein scheint als die Häufigkeit der Kinderbetreuung oder spezifische Aktivitäten mit den Enkelkindern. Demnach ist weniger die Anzahl der verbrachten Stunden als vielmehr die Art der Interaktion insgesamt mit den beobachteten kognitiven Vorteilen verbunden.

Die Auswirkungen sind bei Großmüttern stärker ausgeprägt.

Die Studie zeigt auch, dass die kognitiven Vorteile besonders bei Großmüttern ausgeprägt sind, die einen weniger deutlichen Rückgang des Gedächtnisses und der verbalen Flüssigkeit aufweisen als ihre weniger engagierten Altersgenossinnen.

Grenzen und Perspektiven der Forschung

Die Studienautoren betonen erneut, dass diese Ergebnisse keinen eindeutigen Kausalzusammenhang zwischen der Betreuung durch Enkelkinder und der Prävention kognitiver Beeinträchtigungen belegen. Sie heben hervor, dass weitere Forschung notwendig ist, um die zugrunde liegenden Mechanismen besser zu verstehen und zu ermitteln, ob andere familiäre oder kontextuelle Faktoren diesen Zusammenhang beeinflussen.

Eine vorteilhafte aktive soziale und mentale Rolle

Laut Forschern stellt die Betreuung von Enkelkindern eine anregende Form der sozialen Teilhabe dar, die dazu beitragen kann, die geistigen Fähigkeiten älterer Erwachsener zu erhalten. Diese Studie ergänzt andere Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass ein aktives Sozialleben und der Austausch zwischen den Generationen zu einem gesünderen kognitiven Altern beitragen können.

Die Einbindung von Großeltern in die Betreuung ihrer Enkelkinder ist weit mehr als nur eine einfache Kinderbetreuungslösung für Eltern; sie scheint vielmehr ein wichtiger Faktor für das kognitive Wohlbefinden älterer Menschen zu sein. Obwohl weitere Studien erforderlich sind, bestärken diese ersten Ergebnisse die Annahme, dass generationsübergreifende Bindungen für alle Generationen ein Gewinn sind – ein emotionaler, sozialer und möglicherweise auch neuroprotektiver Vorteil.