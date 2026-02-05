Search here...

Großeltern, die sich aktiv mit ihren Enkelkindern beschäftigen, sind möglicherweise weniger anfällig für kognitive Beeinträchtigungen.

Wohlbefinden
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : freestocks.org/Pexels

Aktuelle Forschungsergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der Beteiligung von Großeltern an der Kinderbetreuung und einer besseren kognitiven Gesundheit im Alter hin. Laut dieser Studie kann die Fürsorge von Großeltern dazu beitragen, bestimmte Gehirnfunktionen über die Jahre hinweg zu erhalten.

Eine Studie mit Tausenden von Großeltern

Die Ergebnisse basieren auf der Auswertung von Daten von 2.887 Großeltern über 50 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 67 Jahren aus der englischen Längsschnittstudie zum Altern . Die Teilnehmer berichteten über Häufigkeit und Art der Betreuung ihrer Enkelkinder, beispielsweise über Spielen, Hausaufgabenhilfe, Zubereitung von Mahlzeiten oder regelmäßiges Babysitten.

Erhaltene kognitive Funktionen

Die Ergebnisse zeigen, dass Großeltern, die ihre Enkelkinder regelmäßig betreuen, in Gedächtnis- und Sprachflüssigkeitstests besser abschneiden als solche, die dies nicht tun. Diese kognitiven Vorteile bleiben auch nach Berücksichtigung von Alter, Gesundheitszustand und anderen Faktoren bestehen, was auf einen starken Zusammenhang zwischen familiärer Beteiligung und Gehirngesundheit hindeutet.

Die Qualität der Betreuung ist wichtiger als deren Häufigkeit oder Art.

Forscher betonen, dass die Qualität der Großelternerfahrung wichtiger zu sein scheint als die Häufigkeit der Kinderbetreuung oder spezifische Aktivitäten mit den Enkelkindern. Demnach ist weniger die Anzahl der verbrachten Stunden als vielmehr die Art der Interaktion insgesamt mit den beobachteten kognitiven Vorteilen verbunden.

Die Auswirkungen sind bei Großmüttern stärker ausgeprägt.

Die Studie zeigt auch, dass die kognitiven Vorteile besonders bei Großmüttern ausgeprägt sind, die einen weniger deutlichen Rückgang des Gedächtnisses und der verbalen Flüssigkeit aufweisen als ihre weniger engagierten Altersgenossinnen.

Grenzen und Perspektiven der Forschung

Die Studienautoren betonen erneut, dass diese Ergebnisse keinen eindeutigen Kausalzusammenhang zwischen der Betreuung durch Enkelkinder und der Prävention kognitiver Beeinträchtigungen belegen. Sie heben hervor, dass weitere Forschung notwendig ist, um die zugrunde liegenden Mechanismen besser zu verstehen und zu ermitteln, ob andere familiäre oder kontextuelle Faktoren diesen Zusammenhang beeinflussen.

Eine vorteilhafte aktive soziale und mentale Rolle

Laut Forschern stellt die Betreuung von Enkelkindern eine anregende Form der sozialen Teilhabe dar, die dazu beitragen kann, die geistigen Fähigkeiten älterer Erwachsener zu erhalten. Diese Studie ergänzt andere Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass ein aktives Sozialleben und der Austausch zwischen den Generationen zu einem gesünderen kognitiven Altern beitragen können.

Die Einbindung von Großeltern in die Betreuung ihrer Enkelkinder ist weit mehr als nur eine einfache Kinderbetreuungslösung für Eltern; sie scheint vielmehr ein wichtiger Faktor für das kognitive Wohlbefinden älterer Menschen zu sein. Obwohl weitere Studien erforderlich sind, bestärken diese ersten Ergebnisse die Annahme, dass generationsübergreifende Bindungen für alle Generationen ein Gewinn sind – ein emotionaler, sozialer und möglicherweise auch neuroprotektiver Vorteil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Ce type de matelas pourrait améliorer votre confort nocturne au quotidien

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen soll es die Stimmung verbessern, genau zu dieser Zeit aufzustehen.

Immer mehr Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Aufstehzeit nicht nur die Produktivität, sondern auch die Stimmung und...

Sollte dieser Durchbruch im Kampf gegen Krebs finanziert werden? Die Forderung eines Forschers spaltet die Gemüter.

Mariano Barbacid, ein prominenter spanischer Forscher und Pionier im Kampf gegen Krebs, verkündete kürzlich einen bedeutenden Durchbruch im...

Fürchten Sie sich vor jeder Erkältung? Diese Erkrankung könnte die Ursache sein.

Du hast ein Drittel des Winters mit in Taschentüchern vergrabener Nase, Ravintsaraöl inhaliert und am ganzen Körper gehustet....

Experten zufolge gibt es ein bestimmtes Alter, in dem der Körper sein volles Potenzial erreicht.

Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass man mit 20 Jahren körperlich am leistungsfähigsten ist. Experten bieten eine differenziertere...

Laut einer Studie wird das Schlafen in dieser Position nicht empfohlen.

Jeden Morgen dasselbe Ritual: Kribbeln in den Fingern, steife Schultern, das Bedürfnis, die Arme auszuschütteln, um das Gefühl...

Ist Bodybuilding die neue Leidenschaft junger Erwachsener im Jahr 2026?

Im Jahr 2026 wird Krafttraining zu einer der beliebtesten Aktivitäten junger Erwachsener. Die Dominanz des Ausdauertrainings hat ein...

© 2025 The Body Optimist