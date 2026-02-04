Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen soll es die Stimmung verbessern, genau zu dieser Zeit aufzustehen.

Immer mehr Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Aufstehzeit nicht nur die Produktivität, sondern auch die Stimmung und die Lebensqualität beeinflusst. Indem man den Wecker mit dem natürlichen Licht synchronisiert, wie es viele Japaner tun, lässt sich möglicherweise die innere Uhr stabilisieren, der Schlaf verbessern und eine positive Stimmung den ganzen Tag über fördern.

Der ideale Zeitpunkt laut Wissenschaft

Chronobiologische Forschungen zeigen, dass ein mit dem Hell-Dunkel-Zyklus synchronisierter Tag-Nacht-Rhythmus die Ausschüttung von Hormonen wie Melatonin (Schlaf) und Serotonin (Stimmung) optimiert. Studien in Fachzeitschriften belegen, dass Menschen, die früh aufstehen und dennoch ausreichend Schlaf bekommen, weniger depressive Symptome aufweisen und eine höhere Lebenszufriedenheit haben als chronische Nachteulen.

Insgesamt sind sich die Forscher einig, dass die meisten Erwachsenen zwischen 6 und 7 Uhr morgens aufstehen sollten, vorausgesetzt, sie bekommen genügend Schlaf (etwa 7 bis 8 Stunden) und haben einen regelmäßigen Tagesablauf, auch an Wochenenden.

Das Beispiel der Japaner, Meister der Langlebigkeit

In Japan, wo die Lebenserwartung und die hohe gesunde Lebenserwartung zu den höchsten weltweit zählen, stehen viele Erwachsene früh auf, oft zwischen 5 und 7 Uhr morgens, wobei sie ihre Schlafenszeit je nach Jahreszeit leicht anpassen. Diese Gewohnheit ist Teil eines umfassenderen Ansatzes: relativ frühe Schlafenszeiten, weniger künstliche Reize am Abend und die Wertschätzung ruhiger Morgenrituale.

Die Japaner setzen auf ähnliche Prinzipien wie die Chronobiologie: Ein Leben im Einklang mit dem Sonnenrhythmus würde hormonelle Ungleichgewichte begrenzen, das Einschlafen in der Nacht erleichtern und die Energie über den Tag hinweg stabilisieren, was sich positiv auf die Stimmung auswirkt.

Morgenrituale, die die Stimmung verbessern

Neben der Tageszeit spielt auch der Start in den Tag eine entscheidende Rolle. In Japan ist es üblich, den frühen Morgen sanften geistigen und körperlichen Aktivitäten zu widmen: Dehnübungen, sanftes Yoga, Meditation, gemütliche Spaziergänge oder ruhiges Lesen. Diese im natürlichen Licht ausgeführten Aktivitäten helfen, den Körper sanft zu aktivieren, Cortisol (das Stresshormon) zu reduzieren und die Ausschüttung von Endorphinen und Serotonin anzuregen.

Es geht nicht darum, ab 6 Uhr morgens „Leistung zu bringen“, sondern eine Pufferzone zwischen Schlaf und aktivem Tag zu schaffen. Diese freiwillige Übergangszeit, kombiniert mit einem relativ frühen Aufstehen, korreliert mit einer besseren emotionalen Regulation und einem stärkeren Gefühl der Kontrolle über den eigenen Tag.

Segmentierter Schlaf und strategische Nickerchen

Einige Beobachtungen deuten darauf hin, dass ein Teil der japanischen Bevölkerung einen eher fragmentierten Schlafrhythmus pflegt: früh ins Bett gehen, mitten in der Nacht kurz aufwachen, um sich zu entspannen, und dann bis zum Morgengrauen weiterschlafen. Auch wenn dieser Rhythmus nicht für jeden geeignet ist, bleibt die zentrale Erkenntnis, dass die Schlafqualität (tief, erholsam) genauso wichtig ist wie die Schlafdauer.

Tagsüber sind kurze Nickerchen gesellschaftlich akzeptierter als im Westen. Das Prinzip des „Inemuri“ (Schlafen im Hier und Jetzt) erlaubt eine 10- bis 20-minütige Pause auf einer Bank, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder am Arbeitsplatz. Richtig ausgeführt (kurz, vor 15 oder 16 Uhr), verbessert dieses Mikro-Nickerchen Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Stimmung, ohne den Nachtschlaf zu stören.

Wie Sie diese Prinzipien in Ihr Leben integrieren können

Anstatt eine universelle magische Stunde anzustreben, ist das realistische Ziel:

Streben Sie eine regelmäßige Aufstehzeit zwischen 6 und 7 Uhr an und verschieben Sie die Schlafenszeit schrittweise nach hinten, um 7 bis 8 Stunden Schlaf beizubehalten;

Setzen Sie Ihre Augen gleich morgens dem Tageslicht aus (oder, falls das nicht möglich ist, einer Lichttherapielampe), um Ihre innere Uhr zu synchronisieren;

Etablieren Sie nach dem Aufwachen ein kurzes, beruhigendes Ritual von 15–30 Minuten (Dehnen, Atmen, Lesen), bevor Sie Ihre E-Mails oder sozialen Medien öffnen;

Wenn es Ihr Zeitplan zulässt, sollten Sie an Tagen mit starker Müdigkeit ein kurzes Nickerchen (10–20 Minuten) einlegen, um Ihre Stimmung aufrechtzuerhalten, ohne Ihren Schlaf zu stören.

Durch die Kombination einer auf den Lichteinfall abgestimmten Aufstehzeit, Regelmäßigkeit, beruhigenden Morgenritualen und gegebenenfalls kurzen Nickerchen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, sich in einer stabilen und positiven Stimmung zu befinden, ohne auf drastischere Maßnahmen zurückgreifen zu müssen.