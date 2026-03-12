Hörverlust: Mit 23 Jahren teilt diese Amerikanerin ihre Diagnose, um anderen Frauen zu helfen.

Caroline Lusk (@carolinelusk auf TikTok), eine amerikanische Content-Creatorin, der Millionen von Menschen in den sozialen Medien folgen, hat kürzlich ihre schwere Taubheit öffentlich gemacht, in der Hoffnung, Menschen zu inspirieren, die das gleiche Leid durchmachen.

Hörgeräte und ein Implantat sind bald erhältlich.

Caroline Lusk veröffentlichte nach einem Besuch beim HNO-Arzt ein Video auf TikTok . Die Untersuchung ergab einen erheblichen, schweren und in einigen Bereichen hochgradigen Hörverlust – vor allem auf dem linken Ohr, der stärker ausgeprägt ist als auf dem rechten. In ihrem Video erklärt sie die verschiedenen Stadien: „Normal, leicht, mittelgradig, schwer, mittelgradig, schwer, hochgradig und hochgradig entspricht Taubheit“, und unterstreicht damit die unerwartete Schwere ihrer Erkrankung in ihrem Alter.

Sie erklärt, dass sie derzeit Hörgeräte trägt, aber später ein Cochlea-Implantat notwendig sein wird, da sich ihr Zustand weiter verschlechtern wird. Außerdem ist eine vorbeugende MRT-Untersuchung ihres linken Ohrs geplant, um eine mögliche Zyste oder einen gutartigen Tumor auszuschließen.

Ein bewegendes Zeugnis, das die Einsamkeit durchbricht

„Wie habe ich es bloß geschafft, so durchs Leben zu kommen? Es ist unglaublich, was der Körper alles ausgleichen kann“, vertraut sie an, sichtlich bewegt von dieser unbewussten Anpassung. Nachdem sie sechs Stunden lang auf TikTok und Instagram nach ähnlichen Geschichten gesucht hat, beschließt sie, selbst ihre Stimme zu erheben: „Wenn sich auch nur ein Mädchen durch mein Video weniger allein fühlt, hat es sich gelohnt.“ Ihre Botschaft, eine Mischung aus Verletzlichkeit und Mut, berührt und ermutigt jeden, auf seinen Körper zu hören und die Signale seiner Gesundheit niemals zu ignorieren.

Die Fans waren bewegt und zeigten ihre Unterstützung.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: „Dein Mut ist inspirierend, du hilfst so vielen Menschen!“ , oder „Mit 23 Jahren schon so stark, danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst“, schrieben ihre Follower und lobten ihre Offenheit, die Hörverlust bei Frauen unter 30 normalisiert.

Letztendlich verwandelte Caroline Lusk eine verheerende Diagnose in eine Botschaft der Hoffnung und bewies, dass das Teilen ihrer Hörbehinderung mit 23 Jahren andere Frauen vor Isolation bewahren kann. Ihre Authentizität auf TikTok erinnert daran, dass Hörgesundheit keine Altersgrenze kennt und dass digitale Solidarität manchmal Leben verändern kann.

Das „Ich bin grundlos erschöpft"-Syndrom: Wie der März unseren Rhythmus verändert

