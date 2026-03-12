Das „Ich bin grundlos erschöpft“-Syndrom: Wie der März unseren Rhythmus verändert

Sie schlafen gut, Ihr Terminkalender ist nicht voller als sonst … und trotzdem fühlen Sie sich müde. Wenn Ihnen dieses Gefühl im März bekannt vorkommt, sind Sie nicht allein. Dieser Energieabfall, der oft zum Ende des Winters auftritt, entspricht tatsächlich einer Phase der Anpassung des Körpers.

Eine Übergangszeit für den Körper

Der März markiert einen Wendepunkt zwischen zwei Jahreszeiten. Nach mehreren Wintermonaten muss sich der Körper allmählich an die veränderten Bedingungen anpassen: Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und das natürliche Licht nimmt zu.

Diese Veränderungen mögen subtil erscheinen, doch Ihr Körper muss sich anpassen. Wie ein Motor, der nach einer längeren Pause sanft wieder anläuft, justiert Ihr Körper seine Einstellungen. Während dieser Übergangsphase verspüren manche Menschen ungewöhnliche Müdigkeit, ein Gefühl der Trägheit oder Energielosigkeit. Das ist völlig normal: Ihr biologischer Rhythmus stellt sich einfach neu ein.

Licht, der Leiter Ihrer inneren Uhr

Einer der Hauptgründe für diese saisonale Müdigkeit ist das natürliche Licht. Es spielt eine entscheidende Rolle für die Funktion Ihrer inneren Uhr, auch bekannt als zirkadianer Rhythmus. Mit den länger werdenden Tagen im Frühling muss Ihr Körper die Produktion bestimmter Hormone anpassen. Eines der wichtigsten ist Melatonin, das Hormon, das den Schlaf reguliert.

Im Winter fördert die geringe Lichtintensität die Melatoninproduktion. Wenn im Frühling das Licht plötzlich zunimmt, muss sich der Körper erst wieder daran gewöhnen. Diese Anpassung kann den Schlaf-Wach-Rhythmus vorübergehend stören. Daher fühlen Sie sich möglicherweise auch nach einer erholsamen Nachtruhe energielos.

Der Winter hinterlässt manchmal ein paar Spuren.

Das Ende des Winters kann sich auch aus anderen Gründen auf Ihr Energieniveau auswirken. In den kälteren Monaten ändern sich oft die Lebensgewohnheiten: weniger Licht, mehr Zeit in geschlossenen Räumen und manchmal weniger Bewegung. Sonnenlicht spielt beispielsweise eine wichtige Rolle für den Erhalt bestimmter Körperfunktionen. Nach mehreren Monaten mit wenig Licht benötigt Ihr Körper möglicherweise Zeit, sich wieder an einen dynamischeren Rhythmus anzupassen.

Manche Forscher bezeichnen dies als saisonale Müdigkeit . Es liegt nicht an mangelnder Motivation oder Willenskraft: Ihr Körper durchläuft lediglich eine Anpassungsphase. Er ist nicht „im Rückstand“. Er entwickelt sich in seinem eigenen Tempo.

Die Zeitumstellung, ein kleiner, unauffälliger Störfaktor

Als ob diese Umstellung nicht schon genug wäre, bringt ein weiterer Faktor das Gleichgewicht manchmal durcheinander: die Umstellung auf Sommerzeit, meist Ende März. Diese einstündige Verschiebung mag minimal erscheinen, verändert aber die innere Uhr leicht. Selbst eine so kleine Veränderung kann die Schlafqualität für einige Tage beeinträchtigen. Manche Menschen bemerken dann verstärkte Schläfrigkeit, Müdigkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten. Die gute Nachricht: Der Körper passt sich in der Regel schnell an.

Ein paar Schritte, um Ihre Energie wiederzuerlangen

Um Ihren Körper bei diesem Übergang zu unterstützen, können schon wenige einfache Gewohnheiten den entscheidenden Unterschied machen.

Morgens gleich nach dem Aufwachen hilft natürliches Licht, die innere Uhr zu synchronisieren. Ein kurzer Morgenspaziergang oder ein Frühstück in der Nähe eines hellen Fensters können diesen Gleichgewichtszustand bereits unterstützen.

Ein regelmäßiger Schlafrhythmus hilft dem Körper, wieder in einen stabilen Rhythmus zu finden. Mäßige körperliche Aktivität kann zudem die Energie steigern und die Schlafqualität verbessern.

Schließlich hilft eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung dem Körper, seine Reserven nach dem Winter wieder aufzufüllen.

Kurz gesagt: Wenn Sie sich im März müde fühlen, brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben. Dieses Gefühl ist weit verbreitet und in den meisten Fällen nur vorübergehend. Ihr Körper befindet sich gerade in der Übergangsphase vom Winter zum Frühling. Und wie jeder lebende Organismus verdient er die Zeit und Aufmerksamkeit, die er braucht, um wieder zu Kräften zu kommen.