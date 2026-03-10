Schlafparalyse: Diese Störung betrifft fast jeden dritten Menschen

Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich nicht bewegen und wären überzeugt, dass eine bedrohliche Präsenz in Ihrem Zimmer lauert. Das ist kein Horrorfilm, sondern Schlafparalyse, eine Störung, die laut der Cleveland Clinic fast 30 % der Weltbevölkerung mindestens einmal im Leben betrifft.

Der Moment, der zwischen Traum und Realität schwebt

Dieses Phänomen tritt genau in dem Moment auf, in dem der Körper vom Schlaf in den Wachzustand wechselt. Man ist bei Bewusstsein, kann sein Zimmer sehen, aber sich nicht bewegen. Das Gefühl der Enge in der Brust, die furchterregenden Halluzinationen (bösartige Gestalten, geisterhafte Stimmen) und die Panik, zu ersticken, dauern einige Sekunden bis zu zwei Minuten. Ein erschreckendes Erlebnis, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Warum lähmt dich dein Gehirn?

Im REM-Schlaf hemmt das Gehirn die Muskelbewegungen, um zu verhindern, dass Träume ausgelebt werden. Schlafparalyse tritt auf, wenn das Bewusstsein zurückkehrt, bevor der Körper vollständig wach ist. Häufige Ursachen sind Schlafmangel, unregelmäßiger Schlafrhythmus, Schlafapnoe, Stress, Angstzustände, Narkolepsie oder auch bestimmte Medikamente.

Die Zeichen, die nicht lügen

Sie können weder sprechen noch gestikulieren, aber Ihre Augen bewegen sich. Angst beherrscht die Situation, manchmal begleitet von dem Gefühl, den Körper zu verlassen. Diese Störung tritt häufiger bei Menschen zwischen 20 und 30 Jahren auf und verstärkt sich unter Stress; das Aufwachen der betroffenen Person reicht in der Regel aus, um die Episode zu beenden.

Den Teufelskreis durchbrechen

Es gibt kein Wundermittel gegen einen akuten Anfall, aber Vorbeugung ist möglich. Achten Sie daher auf eine einwandfreie Schlafhygiene: regelmäßige Schlafenszeiten, ein dunkles Zimmer und keine Bildschirme. Behandeln Sie eventuelle Grunderkrankungen (z. B. kognitive Verhaltenstherapie, gegebenenfalls Antidepressiva). Konzentrieren Sie sich während eines Anfalls auf eine kleine Bewegung (z. B. die Bewegung eines Fingers), um sich schneller aus der Situation zu befreien.

Eine einzelne Episode kann nächtliche Angstzustände auslösen, die Ihnen die darauffolgenden Nächte rauben. Seien Sie nachsichtig mit sich selbst: Müdigkeit und Verwirrtheit nach einer Episode sind normal. Bei wiederholtem Auftreten kann eine Schlafuntersuchung Narkolepsie oder Schlafapnoe aufdecken.

Letztendlich ist Schlafparalyse nichts Übernatürliches, kann aber ziemlich beunruhigend sein. Keine Sorge: Diese kurzzeitige Bewusstlosigkeit gefährdet nicht Ihre Gesundheit, sondern nur Ihren Schlaf. Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, um abends ruhig aufzuwachen.