Einschlafprobleme, nächtliches Aufwachen oder Müdigkeit beim Aufwachen: Schlaf ist für viele Menschen ein wichtiges Thema. Bestimmte Gewohnheiten im Alltag können die Schlafqualität maßgeblich beeinflussen. Eine vom niederländischen Lebensstil inspirierte Praxis gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung: mit geöffneten Fensterläden zu schlafen, um das natürliche Licht des Sonnenaufgangs zu nutzen.

Eine gängige Gewohnheit in den Niederlanden

In den Niederlanden sieht man häufig Häuser mit spärlich verdunkelten Fenstern, manchmal sogar ohne Vorhänge oder Fensterläden. Diese Tradition, die oft mit einer vom calvinistischen Protestantismus geprägten Kultur der Transparenz in Verbindung gebracht wird, reicht mehrere Jahrhunderte zurück.

Laut diversen Kulturanalysen basiert diese Gewohnheit auf der Annahme, dass ehrliche Bürger nichts zu verbergen haben. Das Ergebnis ist ein Stadtbild, in dem die Innenräume von Wohnungen oft von der Straße aus einsehbar sind. Obwohl diese Tradition ursprünglich nicht der Verbesserung des Schlafs diente, glauben einige Experten, dass sie positive Auswirkungen auf die innere Uhr haben könnte.

Die Rolle des Lichts im zirkadianen Rhythmus

Natürliches Licht spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des zirkadianen Rhythmus, der inneren Uhr, die den Schlaf-Wach-Rhythmus über etwa 24 Stunden steuert. Wenn morgens Tageslicht die Augen erreicht, signalisiert es dem Gehirn den Beginn des Tages. Dieser Prozess trägt dazu bei, die Produktion von Melatonin, dem Schlafhormon, zu reduzieren und die Wachheit zu fördern.

Schlafexperten zufolge ist der Aufenthalt im natürlichen Licht eine der effektivsten Methoden, die innere Uhr des Körpers zu synchronisieren. Schlafberaterin Maryanne Taylor erklärt, dass natürliches Licht den Schlafzyklus sowie das Energieniveau und die Stimmung im Laufe des Tages direkt beeinflusst.

Warum das Aufwachen mit Licht zu besserem Schlaf beitragen kann

Das Schlafen mit offenen Jalousien ermöglicht einen sanften Übergang ins Morgenlicht. Anders als ein abruptes Erwachen durch einen Wecker kann dieser natürliche Übergang dem Körper helfen, sanfter aus dem Schlaf zu gleiten. Morgenlicht spielt zudem eine wichtige Rolle bei der langfristigen Stabilisierung des zirkadianen Rhythmus. Mehrere Studien belegen, dass die Sonneneinstrahlung am frühen Morgen mit einem besseren Einschlafen in der Nacht einhergeht.

Eine in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift BMC Public Health veröffentlichte Studie zeigt, dass die Exposition gegenüber natürlichem Licht vor 10 Uhr morgens mit einem regelmäßigeren zirkadianen Rhythmus und einer besseren Schlafqualität verbunden ist.

Ein natürlicheres und energiegeladeneres Erwachen

Das Aufwachen in einem Raum, der allmählich heller wird, kann ein natürlicheres Erwachen fördern. Licht stimuliert bestimmte Hirnareale, die für Wachheit und Aufmerksamkeit zuständig sind. Dadurch erwacht der Körper sanfter aus dem Schlaf, was das Müdigkeitsgefühl beim Aufwachen reduzieren kann. Dieses Prinzip wird sogar in einigen Lichtweckern genutzt, die den Sonnenaufgang künstlich simulieren, um das Aufwachen zu erleichtern.

Eine einfache Methode, die jedoch angepasst werden muss.

Diese Vorgehensweise mag zwar einige Vorteile haben, ist aber nicht für alle Situationen geeignet. In hell erleuchteten städtischen Gebieten kann künstliches Licht nachts den Schlaf stören, wenn Jalousien oder Rollläden geöffnet bleiben. Auch Lichtverschmutzung gilt als Faktor, der den Schlafrhythmus beeinflussen kann.

Die Methode funktioniert daher am besten in Umgebungen, in denen die Nacht ausreichend dunkel bleibt und das Morgenlicht allmählich in den Raum dringen kann. Wie so oft beim Schlafen, sind die Bedürfnisse individuell verschieden. Manche Menschen schlafen am liebsten in völliger Dunkelheit, während andere sich erholter fühlen, wenn sie mit natürlichem Licht aufwachen.

Inspiriert von einer niederländischen Tradition, basiert die Idee, mit offenen Fensterläden zu schlafen, auf einem einfachen Prinzip: die Nutzung des natürlichen Lichts zur Regulierung der inneren Uhr. Für manche Menschen genügen schon kleine Anpassungen im Schlafzimmer, um besser zu schlafen.