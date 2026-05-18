„Prosopagnosie“: Was ist diese neurologische Störung, die das Erkennen von Gesichtern verhindert?

Das Gesicht eines Kollegen, eines Angehörigen oder gar das eigene nicht zu erkennen, mag überraschend klingen, doch manche Menschen erleben es täglich. Diese Störung, Prosopagnosie genannt, beeinträchtigt die Fähigkeit, Gesichter zu identifizieren, ohne dass das Sehvermögen eingeschränkt ist.

Was ist Prosopagnosie?

Prosopagnosie, auch „Gesichtsblindheit“ genannt, ist eine neurologische Störung, die durch Schwierigkeiten beim Erkennen vertrauter Gesichter gekennzeichnet ist. Betroffene sehen zwar Gesichtszüge, haben aber Probleme, eine Person zu identifizieren, selbst Familienmitglieder oder enge Freunde. Manche erkennen auch ihr eigenes Spiegelbild nicht.

Nach Angaben des National Institute of Neurological Disorders and Stroke kann Prosopagnosie von Geburt an vorhanden sein oder nach einer Hirnverletzung auftreten, die bestimmte Bereiche des Gehirns betrifft, die an der visuellen Erkennung beteiligt sind.

Eine Erkrankung, die häufiger vorkommt, als man denkt

Prosopagnosie kann sich in unterschiedlichem Ausmaß äußern. Manche Menschen haben nur gelegentlich Schwierigkeiten, während andere ohne zusätzliche Hinweise kein Gesicht erkennen können.

Forscher schätzen, dass die Entwicklungsform der Störung bis zu 2 % der Bevölkerung betreffen könnte, obwohl viele Fälle unentdeckt bleiben. Betroffene nutzen oft alternative Strategien zur Identifizierung anderer Personen, wie beispielsweise Stimme, Gangart oder Frisur.

Die Rolle des Gehirns bei der Gesichtserkennung

Die Gesichtserkennung beruht auf der Aktivität mehrerer Hirnregionen, insbesondere des Gyrus fusiformis im Temporallappen. Studien, die in der Fachzeitschrift „Brain“ veröffentlicht wurden, zeigen, dass diese Hirnregion eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung von Gesichtern und dem Einprägen charakteristischer Merkmale spielt. Funktionsstörungen in diesem Bereich können zu Schwierigkeiten bei der Gesichtserkennung führen, selbst wenn das Sehvermögen insgesamt normal ist.

Auswirkungen auf das soziale und berufliche Leben

Prosopagnosie kann im Alltag, insbesondere im sozialen Umgang, Folgen haben. Betroffene meiden mitunter bestimmte Situationen aus Angst, ihr Gegenüber nicht zu erkennen. Dies kann zu Missverständnissen oder sozialer Angst führen. Laut Harvard Health Publishing entwickeln manche Menschen Bewältigungsstrategien, wie beispielsweise das Einprägen markanter Merkmale oder das Informieren ihres Umfelds über ihre Schwierigkeiten.

Kann Prosopagnosie behandelt werden?

Prosopagnosie ist nicht heilbar. Bestimmte Ansätze können jedoch helfen, die damit verbundenen Schwierigkeiten zu bewältigen. Kognitive Trainingsprogramme zielen beispielsweise darauf ab, die Gesichtserkennung zu verbessern oder die Nutzung alternativer Hinweise zu fördern. Fachleute betonen zudem die Wichtigkeit einer genauen Diagnose, um die Funktionsweise der Störung besser zu verstehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Prosopagnosie in der Öffentlichkeit noch relativ unbekannt ist. Medienberichte über persönliche Erfahrungen tragen jedoch dazu bei, das Bewusstsein für die Herausforderungen der Betroffenen zu schärfen. Fortschritte in der neurowissenschaftlichen Forschung verbessern unser Verständnis der Mechanismen der Gesichtserkennung. Bessere Informationen können dazu führen, dass diese Störung im Alltag, in der Schule und am Arbeitsplatz stärker berücksichtigt wird.