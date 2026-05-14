Diese Pille, die die Libido nach den Wechseljahren steigern soll, sorgt für Kontroversen.

Während Männer mit der bekannten blauen Pille schon seit Jahren ihr sexuelles Verlangen steigern und eine sexuelle Reaktion auslösen können, gab es für Frauen kein vergleichbares Produkt auf dem Markt. Nun haben Frauen in den Wechseljahren, die ihre jugendliche Libido zurückgewinnen möchten, ihr eigenes Viagra. Obwohl sexuelle Lust kein Alter kennt, ist dieses synthetische Aphrodisiakum nicht unbedingt überall beliebt.

Was Sie über diese „rosa Pille“ wissen müssen, über die alle reden

Es handelt sich um ein Medikament, das in der Medizin als „kleine Revolution“ gefeiert wird. Addyi, das männliche Pendant zu Viagra , ist für Frauen unter 65 Jahren in den Wechseljahren gedacht, die ihre Libido wiederbeleben und die Kontrolle darüber zurückgewinnen möchten. Die Pille, die aufgrund ihrer geschlechtsspezifischen Bezeichnung bereits auf ihren Zweck hindeutet und früher Frauen vor den Wechseljahren vorbehalten war, ist nun für eine breitere Zielgruppe erhältlich und verspricht ein erfüllteres Sexualleben. Diese Initiative wurde durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ermöglicht.

Es ist kein Geheimnis mehr: Die Auswirkungen der Wechseljahre sind gut erforscht. Die Wechseljahre bedeuten mehr als nur Hitzewallungen und das Ausbleiben der Menstruation. In dieser entscheidenden Phase, die das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen markiert, schaltet der Körper einer Frau manchmal in einen „Standby-Modus“. Er passt seine Parameter an, programmiert sich neu und reagiert nicht mehr so stark wie zuvor. Was Frauen früher zum Zittern brachte und ihnen das Gefühl gab, zu kochen, lässt sie nun kalt. Zu dieser biologischen Realität kommen Scheidentrockenheit, Energielosigkeit, Stimmungsschwankungen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hinzu. Laut einem Bericht der Dating-App Adam & Eve erleben 43 % der Frauen während der Wechseljahre einen Rückgang der Libido.

Diese „rosa Pille“, die angeblich wirksamer als Ingwerelixiere und Maca-Aufgüsse sein soll, soll Frauen mit geringer Libido helfen, ihr sexuelles Verlangen aufrechtzuerhalten und vermeintliche körperliche Funktionsstörungen zu „kompensieren“. Sie ist jedoch kein Wundermittel. Anders als Viagra, das den Penis des Mannes mechanisch begradigt, beeinflusst Addyi Neurotransmitter, darunter Serotonin, das „Glückshormon“.

Eine zusätzliche Anforderung oder die Reaktion auf ein echtes Bedürfnis?

Eine verminderte Libido ist an sich keine Tragödie und schon gar keine Ausnahme, die behoben werden muss. Für manche Frauen bedeutet sie jedoch echtes seelisches Leid. Experten bezeichnen dies als hypoaktive sexuelle Funktionsstörung (HSDD). Der Wunsch nach Nähe zum Partner ist zwar vorhanden, doch der Körper reagiert nicht und bleibt selbst auf die verlockendsten Berührungen unempfänglich. Hier erweist sich Addyi als besonders hilfreich: Es behandelt ein Gefühl der Unruhe, nicht den Zustand der Norm oder den Leistungsdruck. Laut der Internationalen Gesellschaft für Sexualmedizin könnte diese Pille, die wie ein Treibstoff für die Intimität wirkt, jeder zehnten betroffenen Frau helfen.

Neben dem rein medizinischen Aspekt betonen Gesundheitsexperten in der Zeitschrift SELF auch die symbolische Dimension dieser Pille. Ihnen zufolge widerlegt Addyi den weit verbreiteten Irrglauben, dass das Sexualleben von Frauen mit den Wechseljahren abrupt endet, als ob das sexuelle Verlangen ein Verfallsdatum hätte.

Die späte Markteinführung im Vergleich zu Viagra, das seit 1998 rezeptpflichtig erhältlich ist, spiegelt das weit verbreitete Stigma wider, das weibliche Lust umgibt. „Diese Option anzubieten, ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass Lust für reife Frauen von Bedeutung ist“, so Dr. Rahman, „sowohl für ihre Lebensqualität als auch für ihre allgemeine Gesundheit.“ Allerdings darf diese Pille nicht zu einem Standardmedikament werden, das wahllos verschrieben wird, um ein aktives Sexualleben aufrechtzuerhalten oder einem Ideal von Jugendlichkeit nachzueifern.

Ein Medikament, das mit Vorsicht einzunehmen ist.

Jede Erfahrung ist einzigartig. Keine zwei Frauen erleben die Wechseljahre auf dieselbe Weise. Manche bemerken sie kaum, andere fühlen sich in ihrem eigenen Körper fremd. Abgesehen davon, dass dieses Medikament, das mit Viagra konkurriert, Misstrauen erregt, bleibt es eine hochkonzentrierte Chemikalie. Außerdem ist es nicht rezeptfrei erhältlich. In den Vereinigten Staaten, dem einzigen Land, in dem es zugelassen ist, ist ein Rezept erforderlich.

Die am stärksten Betroffenen zögern zudem, eine Pille einzunehmen, die direkt auf ihr Gehirn wirkt und ihren Hormonhaushalt beeinflusst. Laut Experten handelt es sich nicht um ein Wundermittel, das den Körper verzaubert oder den Genuss raubt; es ist ein Medikament, das eine individuelle Behandlung erfordert. Viele Frauen nehmen bereits seit Jahren die Antibabypille und leiden unter ihren Nebenwirkungen; Addyi birgt das Risiko, diese schlechte Angewohnheit zu verlängern.

Der Kern der Sache ist folgender: Die Pille muss eine Option sein, niemals eine versteckte Pflicht. Denn wahrer Fortschritt liegt nicht nur in der Existenz eines Medikaments, sondern in der Freiheit, die Frauen gegeben wird, ohne sozialen oder medizinischen Druck selbst zu entscheiden, was sie wiederentdecken, erforschen oder hinter sich lassen möchten.