Hantavirus: Was sind die Symptome und wie wird dieses Virus übertragen?

Seit einigen Tagen kursiert der Name Hantavirus in den Medien, insbesondere nach der Bekanntgabe des ersten bestätigten Falls in Frankreich und einer Warnung im Zusammenhang mit einem Kreuzfahrtschiff. Wie so oft in solchen Situationen verbreiten sich Informationen schnell und können Ängste schüren. Daher ist es hilfreich, zu verstehen, was dieses Virus tatsächlich ist, ohne in Panik zu verfallen oder sich von alarmistischen Szenarien leiten zu lassen.

Ein seltenes Virus, das aber überwacht wird

Das Hantavirus, heute unter dem Namen Orthohantavirus zusammengefasst, bezeichnet eine Familie von RNA-Viren, die in verschiedenen Regionen der Welt vorkommen. Laut der COREB-Mission gibt es etwa zwanzig verschiedene Viren, die je nach geografischer Region unterschiedliche klinische Bilder hervorrufen.

Hantaviren werden im Allgemeinen in zwei Hauptkategorien unterteilt: Altwelt-Hantaviren, die in Europa, Asien und Afrika vorkommen, und Neuwelt-Hantaviren, die in Amerika verbreitet sind. In Frankreich ist das am häufigsten nachgewiesene Virus das Puumala-Virus, das von der Rötelmaus, einem kleinen Nagetier, übertragen wird.

Die Fälle sind weiterhin selten; in Frankreich wurden in den letzten zwanzig Jahren etwas mehr als 2.000 Fälle registriert , hauptsächlich in bestimmten Gebieten im Nordosten. Es handelt sich daher keineswegs um eine neue oder unkontrollierte Krankheit.

Wie wird das Virus übertragen?

Das Hantavirus ist eine Zoonose, das heißt, es handelt sich um eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen übertragen wird. Die Übertragung erfolgt nicht durch alltäglichen Kontakt, sondern hauptsächlich durch das Einatmen kontaminierter Partikel.

Das Virus kann insbesondere im Urin, Speichel oder Kot infizierter Nagetiere vorkommen. Beim Trocknen dieser Substanzen können sie sich in mikroskopisch kleine Partikel verwandeln, die sich in der Luft verbreiten, vor allem in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen wie Kellern, Dachböden, Schuppen oder landwirtschaftlichen Gebäuden.

Seltener erfolgt die Übertragung durch Bisse oder direkten Kontakt mit kontaminierten Oberflächen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nach wie vor die Ausnahme und wurde bisher nur bei einem bestimmten Stamm in Südamerika beobachtet.

Die Symptome ähneln oft denen einer Grippe.

Nach einer Inkubationszeit von ein bis sechs Wochen können die ersten Anzeichen einer Infektion denen einer klassischen Grippe ähneln: Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und manchmal Verdauungsprobleme.

In einigen Fällen kann sich die Krankheit in spezifischere Formen weiterentwickeln:

Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom, das hauptsächlich in Europa und Asien beobachtet wird und je nach Fall unterschiedliche Schweregrade aufweist.

Das kardiopulmonale Syndrom, das auf dem amerikanischen Kontinent häufiger vorkommt, kann rasch zu erheblichen Atemwegskomplikationen führen.

Derzeit gibt es weder einen Impfstoff noch eine spezifische antivirale Therapie. Die Behandlung richtet sich daher nach den Symptomen und erfordert in schweren Fällen mitunter einen Krankenhausaufenthalt.

Zwischen Informations- und Medienrummel

Das Auftreten eines Falls in Frankreich und die internationalen Warnungen zogen naturgemäß die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. Informationen verbreiten sich schnell, mitunter begleitet von alarmistischen Schlagzeilen oder extremen Szenarien, die auf Epidemieausbrüche oder weitreichende Einschränkungen hindeuten.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Sich auf dem Laufenden zu halten ist nützlich und sogar notwendig, doch schnell verbreitete Informationen spiegeln nicht immer die wissenschaftliche Realität oder das tatsächliche Risiko wider. Die Gesundheitsbehörden beobachten dieses Virus schon seit Langem. Das Auftreten von Fällen bedeutet nicht zwangsläufig einen unmittelbar bevorstehenden „Epidemieausbruch“ oder eine flächendeckende Krise.

Sich selbst schützen, ohne es zu dramatisieren

Die Prävention beruht hauptsächlich auf einfachen Maßnahmen, insbesondere in Risikogebieten: Vermeidung des Kontakts mit Nagetieren, Belüftung geschlossener Räume vor der Reinigung und Begrenzung der Exposition gegenüber potenziell kontaminiertem Staub.

Neben Vorsichtsmaßnahmen ist ein ausgewogener Umgang mit den Risiken entscheidend. Die Risiken zu verstehen bedeutet nicht, sie zu übertreiben. Das Hantavirus ist in Frankreich nach wie vor eine seltene Infektion, die Fachleuten seit vielen Jahren bekannt ist und beobachtet wird. Es ist hilfreich, informiert zu bleiben, aber man sollte nicht jede Nachricht in ständige Angst verwandeln.

Letztendlich liegt die Verantwortung für die öffentliche Gesundheit bei den Behörden. Für die Allgemeinheit bleibt es ratsam, Quellen zu überprüfen, Informationen abzugleichen und eine „Gesundheitswarnung“ nicht mit einem „Katastrophenszenario“ zu verwechseln.