Im Falle eines Unfalls ist dieser Sitz im Auto derjenige, der die meisten Leben retten würde.

Wenn wir ins Auto steigen, denken wir selten an unsere Sicherheit bei der Sitzplatzwahl. Aus Gewohnheit, Bequemlichkeit oder einfach instinktiv bevorzugen wir den vorderen Sitz, um die Straße im Blick zu haben, oder einen Seitensitz hinten, um den Kopf ans Fenster zu lehnen. Eine wissenschaftliche Studie zeigt jedoch, dass ein anderer, oft übersehener Sitzplatz tatsächlich der sicherste von allen ist.

Der am meisten übersehene… und sicherste Ort

Laut Daten von Lucas Waldenback , Mitbegründer der Fahrtrainingsplattform Zutobi, bietet der mittlere Rücksitz die besten Überlebenschancen bei einem Unfall. Eine Studie aus dem Jahr 2009 ergab, dass Passagiere auf diesem Platz eine um 46 % höhere Überlebenschance bei einem tödlichen Unfall haben als die Insassen vorne. Selbst wenn man nur die Rücksitze betrachtet, bleibt dieser Vorteil bestehen: Der mittlere Sitz bietet 13 % mehr Sicherheit als die äußeren Sitze.

Worin liegt der Unterschied? Es ist eine Frage der Konstruktion.

Das Geheimnis liegt in der Fahrzeuggeometrie und ihrer Stoßdämpfung. Bei einem Aufprall sind Front und Heck so konstruiert, dass sie sich verformen und die Aufprallenergie absorbieren – die sogenannten Knautschzonen. Der mittlere Rücksitz befindet sich genau an der Stelle, die am weitesten von diesen empfindlichen Bereichen entfernt ist, wodurch die Aufprallkraft für den Insassen deutlich reduziert wird. Kurz gesagt: Ob Frontal-, Seiten- oder Heckaufprall – dieser Sitz bleibt der zentralste und ist somit am wenigsten gefährdet.

Aber Vorsicht, ein einziges Detail verändert alles.

Dieser Vorteil ist nur dann sinnvoll, wenn der Fahrgast den Sicherheitsgurt korrekt anlegt. Und genau hier liegt das Problem: Studien zeigen, dass Personen auf den Rücksitzen fünfmal häufiger vergessen, sich anzuschnallen. Im Falle eines Unfalls sind sie daher schweren, mitunter sogar tödlichen Verletzungen ausgesetzt, wodurch die Vorteile dieses sichereren Bereichs völlig zunichtegemacht werden.

Sicherheit ist eine Frage der Gewohnheit.

Wie Lucas Waldenback uns in Erinnerung ruft: „Es gibt keinen absolut sicheren Sitzplatz, nur sicherere Verhaltensweisen.“ Der beste Schutz besteht darin, den Sicherheitsgurt konsequent anzulegen, egal wo Sie sitzen – selbst bei kurzen Fahrten.

Die Lehre aus der Geschichte ist: Wenn Sie das nächste Mal in ein Auto steigen, denken Sie daran: Auch wenn der mittlere Sitz hinten nicht immer der bequemste zu sein scheint, ist er laut Statistiken Ihr bester Verbündeter in Sachen Sicherheit.