Mit der regelmäßigen Ausübung dieser Sportart wird ein Gehirn in Verbindung gebracht, das „sieben Jahre jünger“ ist.

Was wäre, wenn Ihre Tanzschritte weit mehr als nur Ihre Beine trainieren würden? Laut einer Studie aus dem Jahr 2025 weist das Gehirn von Menschen, die regelmäßig tanzen, Merkmale auf, die mit denen jüngerer Menschen vergleichbar sind – in manchen Bereichen sogar bis zu sieben Jahre zurückliegend. Das sind erfreuliche Neuigkeiten, vorausgesetzt, wir verstehen sie nicht als neue Aufforderung, „um jeden Preis jung zu bleiben“.

Eine Studie, die die wissenschaftliche Gemeinschaft fasziniert.

Eine in Nature Communications veröffentlichte Studie ergab, dass Menschen, die regelmäßig tanzen, im Gehirn weniger stark von Alterungsprozessen betroffen sind als Menschen mit einem eher sitzenden Lebensstil. Wohlgemerkt: Das Gehirn kann die Zeit nicht zurückdrehen. Bestimmte Indikatoren für Gedächtnis und Lernen scheinen jedoch besser erhalten zu bleiben.

Forscher berichten von einem Altersunterschied von bis zu sieben Jahren bei bestimmten Hirnmarkern. Das bedeutet, dass die Struktur oder Funktion einiger Hirnareale derjenigen jüngerer Menschen stärker ähnelt. Ein ermutigendes Ergebnis, das jedoch Teil eines umfassenderen Spektrums von Lebensstilfaktoren ist.

Warum regt Tanzen das Gehirn so stark an?

Alle körperlichen Aktivitäten sind förderlich für die Gesundheit, doch Tanzen zeichnet sich durch eine besondere Eigenschaft aus: Es beansprucht Körper und Geist gleichermaßen. Tanzen ist nicht einfach nur die Wiederholung mechanischer Bewegungen. Man muss Bewegungsabläufe auswendig lernen, den Rhythmus antizipieren, die Bewegungen im Raum koordinieren und manchmal mit einem Partner interagieren. Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Gleichgewicht, Sinneswahrnehmung und exekutive Funktionen werden dabei gleichzeitig gefordert.

Diese vielfältige Stimulation aktiviert die Plastizität des Gehirns, also seine Fähigkeit, neuronale Verbindungen lebenslang zu knüpfen und zu stärken. Laut aktueller neurowissenschaftlicher Erkenntnisse spielt diese Plastizität eine Schlüsselrolle beim Erlernen und Erhalten kognitiver Funktionen. Durch die Einführung neuer Schritte, neuer Choreografien und neuer Koordinationsmuster erhält der Tanz diese Dynamik aufrecht.

Weit mehr als nur körperliche Bewegung

Tanzen ist mehr als nur ein Energieabbau. Es weckt Emotionen und fördert soziale Kontakte. Musik interpretieren, einen Rhythmus spüren, sich in der Gruppe bewegen: All das stimuliert umfangreiche Hirnnetzwerke. Regelmäßige soziale Interaktion trägt zu einer besseren psychischen Gesundheit bei. Musik wiederum aktiviert zahlreiche Hirnareale, die mit Gedächtnis und Emotionen verknüpft sind. In Kombination mit Bewegung steigern sie die kognitive Leistungsfähigkeit.

Die Weltgesundheitsorganisation weist zudem darauf hin, dass regelmäßige körperliche Aktivität das Risiko kognitiver Beeinträchtigungen verringert. Tanzen passt perfekt zu diesen Empfehlungen und bietet darüber hinaus den Vorteil einer spielerischen und kreativen Komponente, die zu Regelmäßigkeit anregt.

Muss man intensiv tanzen, um es genießen zu können?

Nein. Die beobachteten Vorteile scheinen vor allem mit Regelmäßigkeit zusammenzuhängen. Ein paar Trainingseinheiten pro Woche können genügen, egal ob es sich um Standardtänze, Salsa, modernen Tanz oder sogar Online-Kurse handelt. Am wichtigsten ist die Kontinuität. Eine Aktivität, die Spaß macht, bleibt eher langfristig bestehen. Und genau diese sanfte, aber regelmäßige Wiederholung unterstützt die Mechanismen der Gehirnstimulation.

Kein Rennen für Jugendliche

Es ist wichtig, diese Ergebnisse richtig einzuordnen. Ja, Tanzen kann mit günstigeren Hirnmarkern in Verbindung gebracht werden. Nein, das heißt nicht, dass man unbedingt einen Kurs besuchen muss, um „jung zu bleiben“. Altern ist ein natürlicher Prozess. Der Körper verändert sich, die Haut verändert sich, und auch das eigene Tempo ändert sich. Und das ist völlig in Ordnung.

Bewegung sollte niemals zusätzlichen Druck erzeugen oder zu einem neuen Zwang gegen die Zeit werden. Du kannst tanzen, weil es dir Freude bereitet, weil du die Bewegung genießt und deinen Körper ausdrucksstark spürst. Du kannst aber auch eine andere Aktivität bevorzugen. Oder dich einfach auf deine Weise bewegen, wann immer du kannst und Lust dazu hast.

Letztendlich veranschaulicht Tanz auf wunderbare Weise den Zusammenhang zwischen Bewegung und Gehirngesundheit. Er vereint körperliche Anstrengung, intellektuelle Anregung, Emotionen und soziale Kontakte. Die wichtigste Botschaft ist jedoch nicht, einem „jüngeren“ Gehirn hinterherzujagen. Es geht darum, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Dein Wert bemisst sich nicht an deinem Alter oder deiner Leistung. Älterwerden ist kein Versagen, das es zu korrigieren gilt; es ist eine Entwicklung, die es voll und ganz anzunehmen gilt – mit oder ohne Choreografie.