Laut der östlichen Medizin hat das Trinken von heißem Wasser zahlreiche positive Wirkungen.

Was wäre, wenn Ihr Wasserkocher Ihr bester Gesundheitshelfer würde? Laut Traditioneller Chinesischer Medizin ist das Trinken von heißem Wasser nicht nur eine Kleinigkeit, sondern ein wahrer Balanceakt für den Körper. Ein uraltes, einfaches und leicht zugängliches Ritual, das Sie einlädt, sich sanft um sich selbst zu kümmern.

Eine uralte Praxis im Herzen der chinesischen Medizin

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) gehört das Trinken von heißem Wasser zu den empfohlenen täglichen Praktiken zur Erhaltung des inneren Gleichgewichts. Grundlegende Texte wie das Huangdi Neijing betonen bereits die Bedeutung der Stärkung der Lebensenergie Qi und des Schutzes des Yang, der wärmenden Kraft, die den Körper belebt.

Nach dieser Auffassung schwächt kaltes Wasser die innere Wärme, während warmes oder heißes Wasser den Körper nährt und stärkt. Es ist kein Zufall, dass in China Gästen traditionell heißes Wasser serviert wird, selbst mitten im Sommer: Die Aufrechterhaltung einer stabilen inneren Wärme gilt als Grundpfeiler des allgemeinen Gleichgewichts.

Energieprinzipien verstehen

In der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) spielen Magen und Milz eine zentrale Rolle bei der Umwandlung von Nahrung in Energie. Heißes Wasser soll ihre Funktion fördern, indem es einer sogenannten „thermischen Belastung“ vorbeugt. Eiswasser hingegen soll den Verdauungsstoffwechsel verlangsamen und die Bildung von „Tan“ begünstigen, was oft als Schleim oder innere Stagnation übersetzt wird.

Es geht nicht darum, kaltes Wasser zu verteufeln, sondern eine angenehmere Temperatur zu bevorzugen, die dem natürlichen Rhythmus des Körpers entspricht. Der Körper funktioniert besser, wenn er keinen Temperaturschock ausgleichen muss.

Vielfältige Vorteile gemäß östlichen Ansätzen

Traditionelle Medizin wie die TCM und der Ayurveda schreiben heißem Wasser zahlreiche Vorteile zu, idealerweise sollte es zwischen 40 und 60 °C konsumiert werden.

Bessere Verdauung: Warmes Wasser regt die Magensaftproduktion an und hilft, Blähungen und Unwohlsein zu lindern. Es fördert die Verdauung und sorgt für ein leichteres Gefühl im Magen.

Es unterstützt die Entgiftung: Durch die Förderung des Schwitzens und der Nierenfunktion trägt es zur Ausscheidung von Giftstoffen bei. Dies unterstützt die natürlichen Körperfunktionen, die bei ausreichender Flüssigkeitszufuhr bereits optimal funktionieren.

Verbesserte Durchblutung: Wärme erweitert die Blutgefäße, was die Durchblutung verbessern und bestimmte Beschwerden wie Menstruationskrämpfe lindern kann. Ihr Körper, flüssig und lebendig, genießt diese sanfte Wärme.

Beruhigung des Nervensystems: Auch das Trinken von heißem Wasser kann zu einem beruhigenden Ritual werden. Diese einfache Geste regt dazu an, zur Ruhe zu kommen und bewusst zu atmen. Sie kann die Konzentration fördern und einen erholsameren Schlaf begünstigen.

Effektive Flüssigkeitszufuhr: Einige Ansätze legen nahe, dass lauwarmes Wasser schneller aufgenommen wird als Eiswasser und somit dazu beiträgt, den Muskeltonus und die allgemeine Vitalität zu erhalten.

Wie können Sie es in Ihren Alltag integrieren?

Dieses Ritual erfordert weder aufwendige Geräte noch eine radikale Umstellung Ihres Lebensstils. Beginnen Sie einfach morgens auf nüchternen Magen mit einem Glas warmem Wasser. Trinken Sie es am besten vor den Mahlzeiten, um die Verdauungssäfte nicht zu verdünnen. Bei leichten Kopfschmerzen oder einem Gefühl von verstopfter Nase kann eine Tasse warmes Wasser sofortige Linderung verschaffen. Kaffee und Tee, die reich an Koffein sind, ersetzen dieses sanfte Trinkritual jedoch nicht.

Kurz gesagt: Heißes Wasser trinken ersetzt keine medizinische Versorgung und ist kein Wundermittel. In der östlichen Philosophie ist dieses Ritual Teil eines präventiven und achtsamen Umgangs mit dem Körper. Manchmal liegt Wohlbefinden nicht in komplexen Protokollen, sondern in achtsamen, wiederholten Handlungen im Alltag. Heißes Wasser zu wählen bedeutet, sich für Einfachheit, Achtsamkeit und Beständigkeit zu entscheiden.