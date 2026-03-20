Auf der Hochzeit ihrer Enkelin sorgte diese Großmutter für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche – das Video geht viral.

Auf der Hochzeit ihrer Enkelin Taylor Wells sorgte die 79-jährige Estine Wells für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche, und ein Video davon ging in den sozialen Medien viral. Mit unbändiger Energie und perfekt ausgeführten Tanzschritten begeisterte sie alle Gäste und bewies, dass Alter nur eine Zahl ist, wenn es darum geht, Spaß zu haben und die Liebe zu feiern. Der Clip wurde tausendfach geteilt und erntete Bewunderung und ein Lächeln auf der ganzen Welt.

Eine Königin des Abends bis 1:30 Uhr

Bei der Hochzeit von Taylor Wells und Jordan Lazarus am 21. Februar 2026 in Florida machte Estine Wells, genannt „Mommom“, die Feier zu einer ausgelassenen Party. Unter den 215 Gästen richteten sich alle Blicke auf die energiegeladene Großmutter, die bis 1:30 Uhr nachts durchtanzte. „Alle waren von ihr begeistert“, erzählte die Braut dem People- Magazin und fügte hinzu, dass die Gäste sie immer wieder gebeten hätten, die ganze Nacht durchzutanzen.

Ein „glamouröser“ Look, der alle Herzen eroberte.

Estine erschien in einem hellblauen, ärmellosen Kleid mit Pailletten und Blumenmuster, dazu trug sie zarten Schmuck. Lippenstift und Nagellack passten perfekt zum Look und verliehen ihm eine elegante Note. „Sie ist die Königin des Glamours“, lacht Taylor, die regelmäßig Sephora-Produkte von ihrer Großmutter geschenkt bekommt. Dieses elegante Outfit unterstrich ihre natürliche Ausstrahlung auf dem Laufsteg nur noch.

Ein virales Video, das im Internet für Furore sorgt

Das TikTok-Video, das Taylor am 6. März gepostet hat, hat bereits 20.000 Aufrufe und 50 begeisterte Kommentare erhalten: „Sie kommt auf meine Visionstafel 😍“ , „Sie tanzt wie eine Königin“ , „Sie ist einfach großartig 💁‍♀️“ . Die in den sozialen Medien aktive Großmutter liest jede Nachricht mit Freude. „Sie ist ganz verrückt nach den Kommentaren“, lächelt Taylor.

Eine starke Bindung zu seiner Enkelin

Taylor steht Estine sehr nahe, sieht sie mehrmals im Jahr und teilt mit ihr gemeinsame Leidenschaften: Blumen (bei deren Auswahl für die Hochzeit Estine mitgeholfen hat), Make-up, Pilates und Gastfreundschaft. „Sie bringt jeden Raum zum Strahlen; sie ist der Mittelpunkt jeder Party“, fasst Braut Taylor zusammen.

Mit ihren 79 Jahren beweist Estine Wells, dass Alter nur eine Zahl ist: Ihre ansteckende Energie, ihr Stil und ihre Lebensfreude machten sie zum unbestrittenen Star dieser Hochzeit. Diese „ikonische“ Großmutter inspiriert Tausende von Internetnutzern und erinnert sie daran, dass Feiern kein Alter kennt, solange das Herz im Takt schlägt.