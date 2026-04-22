Sie wollte heiraten, und der schönste Tag ihres Lebens verwandelte sich wegen ihrer Schwägerin in einen Albtraum.

Hochzeit
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gerardo Manzano / Pexels

Im Mai 2024 nahm einer der schönsten Tage im Leben von Gemma Monk eine dramatische Wendung. Als sie zum Altar schreiten wollte, um ihren zukünftigen Ehemann zu treffen, wurde die junge Frau während der Zeremonie mit schwarzer Farbe bespritzt. Der Vorfall ereignete sich im Standesamt von Oakwood House vor den Augen Dutzender schockierter Gäste. Zunächst überrascht, erkannte die Braut schnell, dass die Tat Absicht war.

Eine Schwägerin steckte hinter dem Angriff

Die Täterin war niemand anderes als ihre Schwägerin Antonia Eastwood. Sie war nicht zur Hochzeit eingeladen und betrat Berichten zufolge den Veranstaltungsort, um sich für eine langjährige Familienfehde zu rächen. Angeblich bestanden bereits Spannungen zwischen den beiden Frauen, die auf eine frühere Auseinandersetzung bei einer anderen Familienhochzeit im Jahr 2023 zurückzuführen waren.

Ein ruiniertes Kleid, aber eine Zeremonie, die stattfand.

Der Angriff hatte unmittelbare Folgen: Gemma Monks Brautkleid, dessen Wert auf etwa 1.800 Pfund geschätzt wurde, war völlig befleckt. Auch Gemmas Gesicht und Körper waren betroffen. Trotz des Schocks ließ sich die junge Frau den Tag nicht verderben. Nachdem sie sich gereinigt hatte, konnte sie schnell in ein Ersatzkleid wechseln, sodass die Zeremonie – wenn auch mit einigen Stunden Verspätung – stattfinden konnte.

Ein vor Gericht gebrachter Fall

Der Vorfall blieb nicht ungestraft. Das Gericht in Maidstone befand Antonia Eastwood für schuldig. Sie bekannte sich der Sachbeschädigung schuldig. Sie erhielt eine Bewährungsstrafe, Sozialstunden, eine einstweilige Verfügung, die ihr für mehrere Jahre jeglichen Kontakt zum Opfer, Gemma Monk, untersagte, und wurde zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt.

Letztlich verdeutlicht dieser Vorfall, wie persönliche Konflikte eskalieren können, selbst bei eigentlich freudigen Ereignissen. Trotz dieses demütigenden Angriffs entschied sich Gemma Monk, ihre Ehe fortzusetzen und machte so aus einer Krise einen Beweis ihrer Stärke in einer außergewöhnlichen Situation.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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