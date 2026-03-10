An seinem Hochzeitstag schreitet dieser querschnittsgelähmte Mann den Gang entlang und überrascht alle.

Hochzeiten sind oft voller Emotionen, doch manche Momente berühren die Gäste besonders. Der Moment, den Neven Hart und Amber Cogbill erlebten, war einer davon. Seit einem Fahrradunfall im Jahr 2022 von der Hüfte abwärts gelähmt, schaffte es Neven Hart an seinem Hochzeitstag, zu stehen und zum Altar zu schreiten – ein unerwarteter Augenblick, der die Anwesenden tief bewegte.

Ein Unfall, der sein Leben völlig veränderte

Neven Harts Leben veränderte sich 2022 durch einen Unfall grundlegend. Während eines Familienausflugs zu Thanksgiving stürzte er bei einer Fahrradtour mit einem Freund und verlor das Bewusstsein. Seinen Angaben zufolge erlitt er dabei schwere Wirbelsäulenverletzungen, darunter Brüche der Brustwirbel T6 und T7, die zu einer Lähmung seiner Beine führten.

Nach dem Unfall wurde er ins Krankenhaus eingeliefert und erfuhr dort, dass er querschnittsgelähmt ist. Diese Nachricht markierte den Beginn eines langen Anpassungs- und Rehabilitationsprozesses. Trotz der Schwierigkeiten teilt Neven Hart regelmäßig seine Erfahrungen und seinen Alltag in den sozialen Medien, wo er über die Herausforderungen seiner Behinderung sowie seine Fortschritte spricht.

Ein mit Spannung erwarteter Moment während der Hochzeit

Am 26. Februar 2026 gaben sich Neven Hart und Amber Cogbill im Kreise ihrer Lieben das Ja-Wort. Für diesen besonderen Tag hatte der Bräutigam ein persönliches Ziel: den Gang zum Altar entlanggehen zu können. Obwohl er aufgrund seiner Lähmung nicht selbstständig laufen kann, gelang es ihm, mit Hilfe eines Rollators und Beinschienen zu stehen und einige Schritte zu gehen.

Dieser für das Paar besonders symbolträchtige Moment überraschte und berührte die anwesenden Gäste. Die Szene verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien, wo viele Nutzer den Mut und die Entschlossenheit des jungen Mannes lobten.

Eine emotionale Zeremonie

Abgesehen von diesem bedeutsamen Ereignis hat das Paar sehr positive Erinnerungen an den Tag. In einem Interview mit People erklärte Neven Hart, dass die Zeremonie genau so verlaufen sei, wie sie es sich gewünscht hatten. Die einzige Schwierigkeit des Tages sei die Organisation der Familienfotos gewesen, ein übliches logistisches Detail bei Hochzeiten. Ansonsten war die Feier von der Freude und den Emotionen geprägt, die sie mit ihren Lieben teilten.

Ein neuer Schritt für das Paar

Die Hochzeit von Neven Hart und Amber Cogbill markiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Kurz nach der Zeremonie verkündete das Paar die freudige Nachricht, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Diese Nachricht wurde von ihren Angehörigen und der Online-Community, die ihre Geschichte verfolgte, mit großer Begeisterung aufgenommen. Für Neven Hart wird dieser symbolische Moment – der Gang zum Altar, um seine zukünftige Frau zu treffen – zweifellos einer der unvergesslichsten Momente ihrer Hochzeit bleiben.

Trotz der Herausforderungen durch seinen Unfall wollte Neven Hart seine Hochzeit zu einem bedeutsamen und symbolträchtigen Moment machen. Als er zum Altar schritt, um Amber Cogbill zu treffen, bot er seinen Lieben einen zutiefst bewegenden Augenblick. Diese Geste, ermöglicht durch Assistenztechnologie und immensen Willen, verdeutlicht, welche Bedeutung ein einfacher Moment haben kann, wenn er einen lang ersehnten persönlichen Erfolg symbolisiert.