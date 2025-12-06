Eine Studie enthüllt den Prozentsatz der Dating-App-Nutzer, die nicht Single sind.

Die Welt der Dating-Apps schien einst Singles vorbehalten zu sein, die nach Romantik, Freundschaft oder einem Neuanfang suchten. Eine aktuelle Studie des Pew Research Center hat die Situation jedoch grundlegend verändert. Laut deren Daten sind 65 % der Nutzer von Dating-Websites oder -Apps bereits in einer Beziehung oder verheiratet. Diese Erkenntnis verändert die Spielregeln grundlegend.

Wenn die Neugier die Oberhand gewinnt

Dachten Sie, es handele sich um einen riesigen öffentlichen Platz voller einsamer Herzen auf der Suche nach dem richtigen Partner? Eine Studie des Pew Research Center zeigt, dass in Wirklichkeit ein Großteil dieser „Profilsucher“ bereits verheiratet ist oder in einer Beziehung lebt. Richtig gelesen: Mehr als die Hälfte der Nutzer ist nicht Single. Dieses Ergebnis dürfte selbst den größten Optimisten ins Grübeln bringen.

Laut der Studie flirten nicht-single Nutzer auf diesen Plattformen aus verschiedenen Gründen, und sicherlich nicht immer, um ihren Seelenverwandten zu finden. Manche werden von „reiner Neugier“ angetrieben. Andere suchen nach „einer kleinen Bestätigung“, nach diesem kleinen Ego-Boost, der einen wie ein Sonnenstrahl mitten im Winter wärmt. Manche wollen „erkunden, ihre Anziehungskraft testen und einfach Spaß am Swipen haben, ohne die Absicht, mehr daraus zu machen.“

Man könnte meinen, dies zeuge von Unbehagen oder dem Wunsch nach einem Doppelleben, doch die Realität ist oft vielschichtiger. Viele dieser Menschen haben gar nicht die Absicht, in etwas anderes zu investieren. Sie nutzen die App als sozialen Spiegel, als Bühne, auf der sie „beobachten, interagieren oder sich daran erinnern können, dass sie auch außerhalb ihrer Rolle als Ehepartner existieren“. In einer hypervernetzten Welt sind die Motivationen vielfältig und manchmal sogar widersprüchlich.

Eine ganz andere Atmosphäre als bei der traditionellen Suche nach Liebe.

Diese enorme Anzahl aktiver Nutzer verändert die Atmosphäre von Dating-Apps grundlegend. Plattformen, die einst dem Aufbau echter Beziehungen dienten, ähneln nun eher „sozialen Räumen mit unterschiedlichen Zielen“. Singles, die es ernst meinen, fühlen sich derweil möglicherweise verloren, ja sogar verwirrt. Wie können sie echtes Interesse von bloßem Stöbern unterscheiden?

Da mehr als die Hälfte der Nutzer bereits in einer Beziehung ist, entspricht der Dating-Marktplatz nicht mehr ganz unseren Vorstellungen. Absichten sind miteinander verflochten, Erwartungen gehen auseinander und Enttäuschungen nehmen zu. Dies stellt eine echte Herausforderung für die Transparenz dar. Nutzer, die eine dauerhafte Beziehung suchen, müssen sich durch oft mehrdeutige Profile kämpfen, und diese Intransparenz kann das Vertrauen in Online-Interaktionen untergraben.

Apps entwickeln sich zu vielseitigen sozialen Räumen

Experten sprechen zunehmend von einer „Transformation der Dating-Apps“. Sie sehen sie nicht mehr nur als „romantische Jagdgründe“, sondern als wahrhaft „multifunktionale soziale Räume“. Dort findet man Menschen, die Spaß, soziale Kontakte, Bestätigung ihrer Identität, ein Zugehörigkeitsgefühl oder einfach nur leichte Unterhaltung nach einem anstrengenden Tag suchen.

Anders ausgedrückt: Diese Plattformen haben sich zu einer Art „parallelem sozialen Netzwerk“ entwickelt, in dem Menschen interagieren, Neues entdecken und chatten können, ohne unbedingt nach Liebe zu suchen. Man könnte sie fast als virtuelles Wohnzimmer bezeichnen, in dem jeder einen Teil von sich preisgibt – mal aufrichtig, mal strategisch. Das verändert die Art der Interaktion grundlegend. Die Apps sind nicht mehr nur ein Treffpunkt für zwei Seelenverwandte, die gemeinsam durchstarten wollen, sondern ein Raum, in dem verschiedene Absichten nebeneinander existieren – vom diskreten Flirten bis zum ziellosen Scrollen.

Eine Zukunft, die es beim Online-Dating zu überdenken gilt

Angesichts dieser Entwicklung kristallisiert sich ein entscheidender Punkt heraus: Plattformen müssen ihre Funktionsweise überdenken. Wie können wir ein Umfeld gewährleisten, in dem jeder findet, wonach er sucht, und gleichzeitig die Vielfalt der Nutzung respektieren? Können wir mehr Transparenz hinsichtlich der Absichten der Nutzer schaffen? Können wir Menschen, die authentische Begegnungen suchen, besser unterstützen?

Dieser Wandel könnte eine Chance sein, diese Räume ehrlicher, inklusiver und besser an die heutigen Gegebenheiten angepasst zu gestalten. Denn letztendlich zählt, dass sich jeder in einem transparenten, wertschätzenden und respektvollen Umfeld entfalten kann.

Letztendlich besagt diese Studie nicht, dass Dating-Apps „unecht“ sind, sondern vielmehr, dass sie ein Spiegelbild einer komplexen, vielfältigen Gesellschaft mit unterschiedlichen Bedürfnissen geworden sind. Und obwohl diese Vielfalt manchmal verwirrend sein kann, zeigt sie auch, dass wir keine eindimensionalen Wesen sind. Vielleicht kann jeder, indem er diese vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten besser versteht, seinen Platz darin authentisch finden.