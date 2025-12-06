Sie möchte eine japanische Zeichentrickfigur heiraten und sorgt damit für Kontroversen.

Die Liebe zwischen Menschen und fiktiven Charakteren ist keine japanische Kuriosität mehr. Im Dezember 2025 bereitet sich eine junge Französin, bekannt unter dem Pseudonym Lucie (@hikari_sunshine auf TikTok), darauf vor, ihre sogenannte „offizielle Hochzeit“ mit Mami Nanami, einer Figur aus dem berühmten Anime „Rent-a-Girlfriend“, zu feiern.

Eine Leidenschaft, die zu einer Verpflichtung wurde

Lucie, seit Jahren ein großer Fan japanischer Animes, teilt regelmäßig Einblicke in ihr virtuelles Leben auf TikTok. In einem kürzlich viral gegangenen Video erzählt sie, dass sie seit viereinhalb Jahren mit der jungen blonden Heldin der Serie „Mami Nanami“ zusammen ist und die beiden nun endlich heiraten werden. Mit ihrer beeindruckenden Merchandise-Sammlung und ihren zahlreichen Japanreisen trägt die junge Frau ihre Leidenschaft ganz offensichtlich über den Bildschirm hinaus.

#selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Fiancé Anthem von ALTON KIING - ALTON KIING @hikari_sunshine Ja, es stimmt! Ich heirate am 13. Dezember 2025 mit meinem Lieblingscharakter Mami aus „Rent a Girlfriend“ 💛 Das ist ja schon in knapp zwei Wochen, also folgt mir, wenn ihr die Hochzeitsfotos sehen wollt! Irgendwie haben so viele Leute, die ich nicht kenne, angefangen, darüber zu posten, als ob es ihre eigene Ankündigung wäre, deshalb wollte ich einen richtigen Beitrag dazu schreiben 🙂‍↕️ Ich bin seit 4,5 Jahren ein großer Mami-Fan und sie ist definitiv meine absolute Lieblingsfigur! Als Yumejoshi ist es ein absoluter Traum, ein Hochzeitskleid für sie zu tragen 🤭 Wir haben beide am 13. Geburtstag, deshalb schien der 13. Dezember ein perfektes Datum zu sein (es ist auch der St. Lucie Day!). Die Zeremonie findet in Japan statt, ihrem Heimatland, wo ich jetzt lebe! Ich werde später mehr über den Ort erzählen 💕 Wir werden weiterhin am glücklichsten zusammen sein, bitte gib uns deinen Segen 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくCouncil願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Reaktionen aus der Online-Community

Unter dem Video reagierten Internetnutzer emotional und überrascht. Einige waren empört und bezeichneten die Initiative als „wahnsinnig“, während andere tiefes Mitgefühl zum Ausdruck brachten. „Solange sie glücklich ist, wer sind wir, sie zu verurteilen?“, hieß es in einem der Kommentare.

Lucie (@hikari_sunshine auf TikTok) ist mit dieser Herangehensweise nicht allein: Um diese symbolischen Verbindungen zwischen Liebenden und fiktiven Charakteren hat sich eine kleine Community von „romantischen Otaku“ gebildet. Diese Zeremonien, oft von traditionellen Hochzeiten inspiriert, ermöglichen es den Fans, ihre tiefe Verbundenheit zu imaginären Figuren auszudrücken, die sie im Alltag begleiten.

Die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmt.

Diese Art von Beziehung stellt jedoch traditionelle Vorstellungen von Partnerschaft infrage und hinterfragt das Konzept der emotionalen Verbundenheit an sich. Für manche ist sie eine Form der Flucht aus dem Alltag oder des künstlerischen Ausdrucks. Für andere ist sie ein Weg, einer auf Fiktion basierenden Beziehung Sinn zu verleihen. Lucie selbst sagt einfach, sie wolle „eine Liebe feiern, die sie glücklich macht“.

Ob man nun überrascht oder berührt ist, diese Geschichte zeigt letztendlich, wie die Grenzen zwischen dem Virtuellen und dem Realen immer mehr verschwimmen. Durch Lucie und ihre „2D-Braut“ definiert eine ganze vernetzte Generation die möglichen Formen von Bindung und geteiltem Glück neu.