Der Einfluss bestimmter Spitznamen auf Ihre Beziehung

In einer Beziehung ist es üblich, sich gegenseitig Spitznamen zu geben und den Partner mit einem anderen Namen als dem richtigen anzusprechen. Manche Spitznamen klingen jedoch schöner als andere. Tatsächlich können manche Spitznamen die Leidenschaft regelrecht ersticken und berühren das Herz nicht. Diese kitschigen Spitznamen, die ganz oben auf der Liste der schlimmsten Beispiele stehen, können den Verlauf einer Romanze verändern und bei jedem, der sie verwendet, Reue hervorrufen.

Diese Spitznamen sind eher erschreckend als inspirierend.

Paare geben sich oft gegenseitig liebevolle Kosenamen , um die emotionale Verbindung zu stärken und ihre Liebe mit jedem Wort zu bekräftigen. Manchmal überlegen sie sich das vorher, manchmal kommt es ganz spontan. In einem romantischen Rausch entfährt uns ein „Schatz“ oder ein „Liebling“, und dieses Wort prägt sich für immer in unsere Liebessprache ein.

Und innerhalb dieses zuckersüßen Vokabulars sind manche Spitznamen erträglicher als andere. Diese Kosenamen, die selbst Schauspieler in romantischen Komödien nicht wagen würden, sind eher Gift als Honig für die Ohren. Wenn unser Partner sich herablässt, sie in der Öffentlichkeit auszusprechen, möchten wir am liebsten im Boden versinken oder uns verkriechen. Abgesehen vom klanglichen Angriff rufen sie ein spürbares Unbehagen hervor.

Diese Spitznamen lassen nicht nur eingefleischte Junggesellen erschaudern, sondern jagen ihren Empfängern einen Schauer der Scham über den Rücken. Selbst Pokémon-Namen sind schmeichelhafter. Zwischen infantilisierenden Spitznamen, die einen wie einen Fünfjährigen klingen lassen, und plumpen Metaphern, die selbst Baudelaire zum Heulen bringen würden – welcher ist der schlimmste?

Die Website Superdrug Online Doctor hat die Spitznamen aufgelistet, die zwar nicht gerade romantisch sind, aber definitiv Ekel hervorrufen. In einer Umfrage nannten die Teilnehmer die Spitznamen, die sie für „zu lächerlich“ hielten. Überraschenderweise waren es nicht „mein Zuckerschnute“ oder „Baby“, sondern „Daddy“ oder „Papa“, die 72 % der Peinlichkeitsbewertung erhielten. Danach folgten „Küken“, „Prinzessin“ und „Schatz“, gefolgt von „mein Zucker“ mit 50 % der Stimmen.

Umgekehrt werden diese Spitznamen sicher gefallen.

Um gleich beim ersten Mal ins Schwarze zu treffen und die Gefühle von Literaturliebhabern nicht zu verletzen, gibt es auch beliebte Spitznamen, die einen sanfteren, angenehmeren Eindruck hinterlassen. Ein Spitzname sollte Ausdruck von Zuneigung bleiben und nicht zu einer unüberlegten Reaktion werden. Jedes Land hat seine bevorzugten Spitznamen, doch manche sentimentalen „Codenamen“ werden in allen Sprachen verwendet und sprechen Menschen auf der ganzen Welt an.

Darunter ist „Baby“, die gängigste Koseform für die meisten Paare weltweit. Auch „Meine Liebe“ und „Schatz“ sind üblich. Diese Liste basiert nicht auf unseren persönlichen Vorlieben, sondern auf einer groß angelegten Studie der Website Preply . „Kätzchen“, „Bär“, „Maus“, „Kätzchen“, „Hase“, „Süße“ … Tierische Kosenamen sind ebenfalls beliebt. Anders als man vielleicht vermuten würde, sind sie nicht abwertend, sondern schmeichelhaft, da sie Zärtlichkeit ausdrücken.

Und warum nicht einen einzigartigen Spitznamen finden?

Manche Paare wählen einzigartige Spitznamen, inspiriert von ihren jeweiligen Charaktereigenschaften, entstanden aus einem Insiderwitz oder einer romantischen Anekdote. Niemand sonst reagiert auf diesen Spitznamen, der nebenbei bemerkt einen zehnfachen sentimentalen Wert besitzt.

Einen ungewöhnlichen Spitznamen zu wählen, ist gar nicht so einfach und erfordert sprachliches Geschick. Aber es zeigt, dass man sich wirklich Gedanken über einen originellen und passenden Namen gemacht hat. Man hat sich den Kopf zerbrochen, um ein Wort zu finden, das zum geliebten Menschen passt. Man hat nicht einfach wahllos einen Spitznamen aus einer Liste genommen oder chatGPT um neue Ideen gebeten.

Und der andere sieht es als Liebesbeweis, als Ausdruck von Zuneigung, als Zeichen der Verbundenheit. Es ist ein bisschen wie ein selbstgemachtes Geschenk, ganz handwerklich gefertigt. Zugegeben, es ist vielleicht nicht das schönste oder kunstvollste, aber das berührendste. Dieser Spitzname, ganz von Herzen, ist ein emotionaler Anker, fast wie ein Schlüsselwort, das sofort positive Gefühle auslöst.

Ein Spitzname, dieses Wort, das zwei Partner verbindet und bei jeder Aussprache Schmetterlinge im Bauch auslöst, kann einer Beziehung sowohl nützen als auch schaden. Hüten Sie sich vor Spitznamen, die zu klischeehaft oder übertrieben sentimental sind.