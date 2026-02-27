In China gibt es einen neuen Dating-Trend: Ex-Partner werden zu „Referenzen“.

Was wäre, wenn Ihr Ex Ihre beste Empfehlung wäre? In China sorgt ein überraschender Trend für Aufsehen in der Dating-Szene: Singles empfehlen ihre Ex-Partner, als wären sie ein Talent, das es zu rekrutieren gilt. Eine ungewöhnliche Idee, die aber eine neue Sichtweise auf die Liebe offenbart.

Ex-Partner als Kandidaten… für das Glück

In chinesischen sozialen Medien verarbeiten einige junge Erwachsene Trennungen auf besonders kreative Weise. Nach einer einvernehmlichen Trennung veröffentlichen sie ein „Profil“ ihres Ex-Partners, um ihm bei der Partnersuche zu helfen. Alter, Größe, Beruf, Leidenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, liebenswerte Eigenschaften und charmante kleine „Fehler“: Alles wird aufgeführt. Auch die Gründe für die Trennung werden detailliert beschrieben, oft offen und einfühlsam. Fernbeziehung, unterschiedliche Lebenspläne, ungünstiger Zeitpunkt … nichts Dramatisches, einfach Unvereinbarkeit.

Die Initiative gewann Berichten zufolge an Fahrt, nachdem ein Internetnutzer scherzhaft in Fachjargon nach einer „internen Empfehlung“ für die Partnersuche gefragt hatte. Schnell schlossen sich weitere Nutzer an. Das Ergebnis: Ex-Partner präsentierten sich als ernsthafte Kandidaten, mit einem Tonfall, der zwischen Selbstironie und ehrlichem Hilfswillen schwankte.

Ein sentimentaler Lebenslauf im chinesischen Stil

Manche Einträge gleichen regelrechten Liebeslebensläufen. Strukturierte Abschnitte: Wohnort, Geburtsjahr, Beruf, Persönlichkeit, Interessen … alles akribisch formuliert. Noch origineller: „Erfahrungsberichte“ basierend auf mehrjährigen Beziehungen. Eine subtile Art zu sagen: „Ich kenne ihn/sie gut, ich kann für seine/ihre Zuverlässigkeit bürgen.“ Der Ex-Partner wird so zu einer Art moralischem Garanten, der die Freundlichkeit, Treue oder Stabilität des anderen bestätigen kann.

In einer Welt, in der Bilder oft gefiltert, beschönigt und inszeniert werden, wirkt diese Transparenz anziehend. Man wird nicht länger mit einer simplen, schmeichelhaften Beschreibung konfrontiert, sondern mit einer externen, differenzierten und menschlichen Perspektive.

Eine Antwort auf die Dating-App-Müdigkeit

Hinter der spielerischen Fassade verbirgt sich eine tiefere Realität: eine gewisse Müdigkeit gegenüber Dating-Apps. Viele Singles äußern ihr Misstrauen gegenüber „zu perfekten“ Profilen, übertriebenen Angaben oder enttäuschenden Erfahrungen. In diesem Kontext wird der/die Ex-Partner/in als authentischere Informationsquelle wahrgenommen. Denn wer könnte schließlich besser über Zuhörfähigkeiten, Konfliktlösungskompetenz oder Bindungsfähigkeit berichten als jemand, mit dem man das Leben geteilt hat?

Manche Berichte legen sogar nahe, dass Beziehungen dank dieser Empfehlungen entstanden sind. Internetnutzer berichten, dass sie Kontakt zu einem ehemaligen Partner aufgenommen haben, den sie online „verifiziert“ hatten, und dabei eine echte Kompatibilität festgestellt haben. Der Beweis, dass Liebe manchmal mit einfacher Mundpropaganda beginnt … Version 2.0.

Zwischen Humor, Selbstironie und einem wohlwollenden Blick

Dieses Phänomen ist auch wegen seines Tons ansprechend. Viele beschreiben ihre Ex-Partner humorvoll, manchmal als „gebrauchte Ware“, was mit einem wissenden Augenzwinkern auf leichte „emotionale Abnutzungserscheinungen“ anspielt. Jenseits der Witze kommt eine positivere Botschaft zum Ausdruck: Jeder Mensch wird in seiner Einzigartigkeit, mit seinen Stärken und Schwächen, dargestellt. Freundlichkeit, Sensibilität, Ausdauer und Großzügigkeit werden geschätzt. Fehler werden nicht verteufelt; sie werden als menschliche Eigenschaften betrachtet, die vom Kontext abhängen und manchmal einfach mit einer bestimmten Beziehung unvereinbar sind.

Dieser Ansatz erinnert uns daran, dass das Ende einer Beziehung nicht bedeutet, dass jemand „nicht wertvoll“ ist. Im Gegenteil: Man kann ein wunderbarer Mensch sein und trotzdem zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zu jemandem passen. Das mindert den eigenen Wert in keiner Weise.

Eine neue Sichtweise auf Trennungen

Um eine Beziehung zu empfehlen, ist eine friedliche Trennung notwendig. Dieser Trend verdeutlicht einen interessanten Wandel: Trennungen werden nicht mehr zwangsläufig als dramatisches Scheitern betrachtet, sondern vielmehr als Eingeständnis von Unvereinbarkeit. Es ist möglich, jemanden tief zu schätzen, seine Qualitäten zu erkennen und zu akzeptieren, dass sich die Wege trennen. Diese reifere und weniger Schuldgefühle auslösende Sichtweise eröffnet eine neue Interpretation von Liebesgeschichten: Man lernt, man entwickelt sich weiter, man wächst.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Praxis zu einem dauerhaften Phänomen entwickelt oder nur ein viraler Trend bleibt. Eines ist sicher: Indem sie Ex-Partner zu „Vorbildern“ stilisieren, definieren diese jungen Chinesen die Spielregeln der Partnersuche neu. Zwischen Pragmatismus und Ironie werfen sie eine entscheidende Frage auf: Ist Vertrauen in einer Welt voller idealisierter Bilder nicht der neue Luxus in Herzensangelegenheiten?