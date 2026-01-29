Warum manche Ex-Partner nach einer Trennung schnell neue Beziehungen eingehen: Die Taxi-Theorie erklärt

Du hast dich gerade getrennt und leidest noch darunter, aber dein Ex hat keine Zeit verschwendet und sich etwas Besseres als Eiscreme gesucht, um sich zu trösten. Während du versuchst, dich an das Single-Leben zu gewöhnen, lebt er/sie glücklich mit dem neuen Partner. Ob es sich nun um eine Übergangsbeziehung oder echte Gefühle, eine Provokation oder eine unerwartete, stürmische Romanze handelt – viele versuchen, sich mit der „Taxifahrer-Theorie“ zu beruhigen.

Die Taxi-Theorie: wenn dein Ex seine/ihre Romanze im Zeitraffer erlebt.

Du hast dich von deinem Partner getrennt und erkennst den Mann, den du jahrelang kanntest, kaum wieder. Dieser unentschlossene, bindungsängstliche , unreife und ziellose Mann ist plötzlich aktiv, engagiert und zeigt seine Zuneigung zu der Frau, die dich ersetzt hat. Während er mit dir zusammen war, brauchte er Monate, um den nächsten Schritt zu wagen, jetzt lebt er seine Romanze in vollen Zügen aus. Dieser Mann, der zu deiner Zeit nicht einmal an Heirat gedacht hätte, steht kurz davor, das „Ja“ zu sagen, das du dir so sehr gewünscht hättest. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, hat er mit seiner Liebsten ein Haus gekauft, obwohl er dir ständig gesagt hat: „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Investition.“

Während du immer wieder in den Rückspiegel blickst und dein Herz rast, hat dein Ex dich in diesem Streben nach Stabilität längst abgehängt. Das ist ein Paradebeispiel für die Taxi-Theorie. Diese Theorie stammt übrigens nicht von einem cleveren Therapeuten, sondern von Miranda Hobbes, unserer kulturellen Ikone der 2000er-Jahre.

„Männer sind wie Taxis. Sie wachen eines Tages auf und beschließen, dass sie sesshaft werden und Kinder bekommen wollen … Sie schalten das Licht im Auto ein. Die Frau, die in diesem Moment auftaucht, zack, ist sie diejenige, die sie heiraten“, erklärte sie in Sex and the City. Eine clevere Auto-Metapher, die „schlechtes Timing“ andeutet. Doch unser Gehirn sieht das oft anders und überzeugt uns, dass wir selbst das Problem sind.

Eine weit verbreitete, aus der Popkultur stammende Annahme, die einer Erläuterung bedarf.

Es gibt unzählige Beziehungstheorien , und während manche plausibel sind, sind andere völlig unbegründet . Die sogenannte „Taxi-Theorie“, so beruhigend sie auch klingen mag, sollte man mit Vorsicht genießen. Wie die Psychologin Marie-Victoire Chopin im Online-Magazin Auféminin erklärt, ist sie in erster Linie ein tröstlicher Aufmunterer, wenn man Liebeskummer hat und die Gefühle durcheinander sind. „Ich habe diese ‚Taxi-Theorie‘ immer als eine Art Trostpflaster für Freunde nach einer Trennung gesehen“, erklärt sie. Es ist ein typischer Selbstschutzmechanismus, eine Art, den Schmerz abzulenken.

Während du dich in einer Liebeskrise befindest, hin- und hergerissen zwischen der Reue über die Vergangenheit und dem Wunsch nach einem Neuanfang, geht dein Ex seinen eigenen Weg und widmet sich dieser neuen Liebe mit Leidenschaft und Vernunft. Die sogenannte „Taxi-Theorie“ mag dir helfen, diese schwierige Situation zu relativieren. Doch tatsächlich hält sie dich eher zurück, als dass sie dich voranbringt. Abgesehen davon, dass sie Liebe auf ein Autospiel reduziert und Männer mit Fahrdiensten vergleicht, ist die Taxi-Theorie viel zu simpel und stellt alle anderen Erklärungen in den Schatten.

Der Therapeut weiß genau, dass eine feste Beziehung nicht immer sofort entsteht. Manche Menschen fürchten sich davor, an den anderen „gefesselt“ zu werden, oder tragen Kindheitstraumata mit sich herum. Doch wenn Ihr Ex-Partner nach der Trennung sofort wieder ein neues Leben begonnen hat, geschah dies nicht, um „verlorene Zeit“ aufzuholen, sondern spiegelt lediglich einen Wendepunkt wider. Die Trennung, so schmerzhaft sie auch sein mag, löst manchmal eine Erkenntnis aus, und diese kann durchaus einschneidend sein. Der Spezialist spricht von „psychologischer Reifung“.

Tipps, um nach einer Trennung nicht an deinem Wert zu zweifeln

Die Taxi-Theorie ist daher eher eine Erklärung für den Placebo-Effekt als ein echtes Phänomen. Doch wenn man sieht, wie der Mann, mit dem man sein ganzes Leben verbracht hat, mit einer anderen alle Träume verwirklicht, ist es schwer, sich nicht selbst die Schuld zu geben. „Was habe ich falsch gemacht?“ „Mit mir stimmt etwas nicht.“ „Warum sie und nicht ich?“ Diese Fragen kreisen im Kopf und nagen am Selbstwertgefühl.

Nein, du warst weder nur ein Ersatzreifen noch der Kürbis vor der Kutsche. Der Experte dreht die Frage sogar um, um alle Verwirrungen aufzulösen: „Warum habe ich eine Beziehung eingegangen, in der die Verbindlichkeit so lange ungewiss war?“ Sobald du die Antwort gefunden hast, kannst du vielleicht wieder den Weg zum Glück finden und deinen eigenen Weg gehen, allein oder mit einem besonderen Menschen.

Liebe Miranda, Hobbes hat nicht auf alles eine Antwort. Liebe ist keine Fiktion, sondern eine Reise voller Hindernisse. Um es mit einem Autovergleich zu verdeutlichen: Finde jemanden, der deine Batterie allein durch seine Anwesenheit wieder auflädt und sie nicht völlig leer zurücklässt.