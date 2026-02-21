Ein Professor analysiert, wie viel Zeit idealerweise eine Beziehung miteinander verbringen sollte, um Harmonie zu fördern.

Es gibt Paare, die alles gemeinsam unternehmen und wie siamesische Zwillinge zusammenleben, und andere, die sich nur kurz sehen und wie Mitbewohner zusammenwohnen. Laut Dr. John Gottman, Psychologieprofessor an der University of Washington, der die optimale gemeinsame Zeit untersucht hat, kommt es weniger auf die Dauer an, sondern vielmehr darauf, wie man diese Zeit miteinander verbringt. Sich seltener, dafür aber intensiver zu sehen, ist das Geheimnis des Glücks.

6 Stunden zusammen, aber nicht auf irgendeine beliebige Art und Weise

Dr. John Gottman , der sich in seiner Karriere intensiv mit dem Thema Liebe auseinandergesetzt und Paare zu seinem Hauptforschungsgegenstand gemacht hat, hat die ideale gemeinsame Zeit ermittelt. Damit eine Beziehung Bestand hat und die Leidenschaft über die Jahre hinweg erhalten bleibt, sollten Paare sechs Stunden pro Woche miteinander verbringen. Es ist jedoch eine Kunst, diese gemeinsame Zeit sinnvoll zu gestalten. Es reicht nicht aus, einfach nur nebeneinander zu liegen und sich gegenseitig zu stören .

Wie der Beziehungsexperte vorschlägt, sollte diese Zeit klug über die Woche verteilt werden, damit jeder kleine Moment zu einem Akt der Intimität wird. Anstatt also morgens aus dem Bett zu springen und sich gegenseitig die Decke überzuwerfen, nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Liebe zu bekräftigen, ohne viel Aufhebens darum zu machen. Anstatt ständig aufs Handy zu starren und sich gegenseitig mit Videos zu bombardieren, finden Sie durch eine spontane, kurze Massage oder ein paar zärtliche Küsse wieder zueinander. Der Experte betont die Qualität dieser Momente. Diese „ Flammen-neu-entfachen “ Momente fühlen sich wie romantische Auszeiten im Alltag an.

Wichtige Momente am Morgen (10 Minuten pro Woche)

Morgens herrscht meist Hektik. Alles geht rasend schnell. Wir frühstücken im Vorbeigehen, um Zeit zu sparen, und eilen aus der Tür, wobei wir rufen: „Wir sehen uns heute Abend!“ Wir schenken unserem Partner kaum Beachtung. Doch selbst wenn wir keine Lust zum Reden haben, können wir ihn fragen, wie er sich nach dem Aufwachen gefühlt hat und was er für den Tag geplant hat. „Interesse am anderen zu zeigen, und sei es auch nur kurz, ist ein wertvolles Zeichen der Aufmerksamkeit“, erklärt der Psychologe.

Tägliche Treffen (1 Stunde 40 Minuten pro Woche bzw. 20 Minuten pro Tag)

Nach einem langen Tag kommen wir nach Hause und wollen uns am liebsten sofort aufs Sofa kuscheln und entspannen. Wir bevorzugen die Wärme unserer Decke gegenüber der unseres Partners. Dabei sollte unser erster Impuls sein, unseren Liebsten sechs Sekunden lang zu umarmen und zu küssen (ein Timer ist nicht nötig), dann den Tag Revue passieren zu lassen und jegliche Klagen zu vermeiden. Diese Momente der Verbundenheit helfen, die Bindung nach einem Tag der Trennung wieder zu stärken.

Ein sinnvoller Dialog (35 Minuten pro Woche)

Wir sind besser im Kritisieren als im Liebesgeständnis. Wir erinnern unseren Partner daran, dass er den Müll nicht rausgebracht oder die Wäsche vergessen hat, aber wir schmeicheln ihm selten. Dabei muss man nicht bis zum Valentinstag warten, um dem Partner für seine Anwesenheit zu danken und ihn mit Blumen zu überhäufen. Man muss auch keine Shakespeare-Monologe halten oder eine Szene aus „Notting Hill“ nachspielen. Wir können einfach sagen : „Ich bin stolz auf dich“ oder „Du bedeutest mir jeden Tag so viel.“ Das ist besonders schön (und es wirkt in beide Richtungen). Freundlichkeit ist ansteckend.

Zärtliche Gesten (35 Minuten pro Woche)

Es versteht sich von selbst: Jedes Paar hat seine eigene Art, Liebe auszudrücken. Manche sehen kindliche Streitereien als stilles „Ich liebe dich“, während andere die Sensibilität tiefgründiger Gespräche oder die Wärme körperlicher Berührung bevorzugen. Der Gedanke dahinter? Die emotionale Nähe zu vertiefen, die Verbindung zwischen den Gedanken zu stärken. Deshalb nehmen wir uns täglich fünf Minuten Zärtlichkeit vor.

Ein romantischer Abend (2 Stunden pro Woche)

Und wir reden hier nicht von Abenden, an denen alle nur am Handy hängen oder fernsehen. Ob ein gemeinsam zubereitetes Abendessen zu Hause, ein Spieleabend, ein Spaziergang im Mondschein oder ein Wellnessurlaub – wir müssen einfach mal wieder zusammenkommen, weg vom Alltagstrott aus Pendeln, Arbeit und Schlafen .

Reflektieren Sie Ihr Liebesleben (1 Stunde pro Woche).

Manche Psychologen empfehlen sogenannte „Streitabende“, um den „Druckkochtopf“-Effekt zu vermeiden und emotionale Ausbrüche zu verhindern. So radikal muss es aber nicht sein. Man kann sich auch mit ein paar Snacks (um die Stimmung aufzulockern) gemütlich zusammensetzen und über das Liebesleben plaudern. Wie wäre es mit einem „Gefühlsglas“? Jeder zieht abwechselnd einen Zettel und bespricht seine Gefühle. Das ist auf jeden Fall angenehmer, als einen öffentlichen Streit im Wohnzimmer zu führen und die ganze Nachbarschaft damit zu belästigen.

Indem wir uns sechs Stunden täglich bewusst Zeit füreinander nehmen, rücken wir unsere Beziehung wieder in den Mittelpunkt unserer Prioritäten, ohne uns dabei gegenseitig einzuengen. Das trägt dazu bei, die Harmonie im Zuhause wiederherzustellen und unsere Liebe jeden Tag zu stärken.