„Deep Dating“: Dieser französische Trend revolutioniert erste Dates.

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Gespräche nur um Arbeit, Netflix-Serien oder die Frage „Was machst du beruflich?“ drehten. Ein neuer Trend gewinnt unter jungen Erwachsenen an Bedeutung: „Deep Dating“. Das Prinzip? Von Anfang an aufrichtigere, emotionalere und authentischere Gespräche zu führen.

Wenn Apps Singles ermüden

In den letzten Jahren haben viele Menschen das Gefühl, dass Dating manchmal einem romantischen Vorstellungsgespräch ähnelt. Perfektes Profil, einstudierte Antworten, sich wiederholende Gespräche … Dating kann schnell anstrengend werden.

Einer Studie einer Dating-App mit Tausenden von Nutzern zufolge suchen viele junge Erwachsene heutzutage nach tieferen, natürlicheren Beziehungen. Viele geben an, dass sie die oberflächlichen oder inszenierten Interaktionen satt haben, insbesondere in den sozialen Medien, wo sich jeder oft perfekt inszeniert. „Deep Dating“ erscheint daher als Möglichkeit, das Tempo zu drosseln und Authentizität wieder in den Mittelpunkt des Datings zu rücken.

Mehr persönliche Fragen vom ersten Date an

Auf TikTok und Instagram gewinnt dieser Trend immer mehr an Bedeutung. Viele Content-Creator teilen mittlerweile Fragen, die darauf abzielen, von Anfang an eine authentischere Verbindung herzustellen. Anstatt traditioneller, neutraler Gesprächsthemen fragen manche lieber: „Was hat dich diese Woche wirklich zum Lächeln gebracht?“ oder „Bei wem fühlst du dich am wohlsten?“

Ziel ist es nicht, ein erstes Date in eine spontane Therapiesitzung zu verwandeln, sondern vielmehr, schnell über oberflächliche Gespräche hinauszukommen und die Persönlichkeit des anderen kennenzulernen. Und dieser Ansatz kommt offensichtlich gut an. Viele junge Erwachsene geben an, sich mehr Spontaneität, aktives Zuhören und Gespräche zu wünschen, die sich wirklich wie eine Begegnung mit jemandem anfühlen.

Eine Generation, die nach Authentizität sucht

Der Erfolg von „Deep Dating“ sagt auch etwas Allgemeineres über die Generation Z aus. Experten erklären, dass diese jungen Erwachsenen in einer Welt aufgewachsen sind, in der alles ständig öffentlich gemacht, kommentiert und manchmal auch online beurteilt wird.

Das Ergebnis: Obwohl sich viele Menschen authentischere Beziehungen wünschen, fällt es ihnen oft schwer, Verletzlichkeit zu zeigen. Manche fürchten, von Anfang an als „zu sensibel“, „zu engagiert“ oder einfach zu ehrlich wahrgenommen zu werden. „Deep Dating“ will dieses Muster durchbrechen. Es geht nicht mehr darum, eine perfekte oder geheimnisvolle Rolle zu spielen, sondern darum, einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder natürlicher präsentieren kann.

Eine Möglichkeit, die Regeln des traditionellen Datings zu brechen

Dieser Trend stellt auch einige lang etablierte Normen in romantischen Beziehungen in Frage. Wer sollte die erste Nachricht schreiben? Wie lange sollte man mit der Antwort warten? Sollte man seine Gefühle verbergen, um distanziert zu wirken?

Immer mehr junge Erwachsene wollen sich von diesen unausgesprochenen „Regeln“ befreien, die das Dating stressig oder gekünstelt wirken lassen. Beim „tiefen Dating“ geht es nicht darum, unnahbar oder „perfekt“ zu wirken. Viel wichtiger sind die Qualität der Verbindung und das Gefühl, man selbst sein zu können, ohne sich verstellen zu müssen.

Ein Trend… aber keine Verpflichtung

Obwohl „tiefgründige Gespräche“ in Frankreich immer beliebter werden, sollten sie nicht als neue, obligatorische Regel für romantische Begegnungen verstanden werden. Manche Menschen lieben tiefgründige Unterhaltungen gleich beim ersten Date. Andere lassen sich lieber etwas mehr Zeit, bevor sie über persönliche Themen sprechen, und das ist völlig in Ordnung.

Jeder Mensch hat seine eigene Art, Beziehungen aufzubauen, seinen eigenen emotionalen Rhythmus und seine eigene Art, Vertrauen zu knüpfen. Wichtig ist nicht, sofort verletzlich oder intensiv zu wirken, sondern einen Weg zu finden, dem anderen zu begegnen, der das eigene Wesen widerspiegelt.

Letztendlich erinnert uns „Deep Dating“ an eine einfache Sache: Hinter den Apps, Trends und Codes des modernen Datings suchen viele Menschen in erster Linie nach aufrichtigen Begegnungen und Beziehungen, in denen sie sich ganz sie selbst fühlen können.