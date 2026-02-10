Während der Halbzeitshow des Super Bowls heiratete dieses Paar vor den Augen der ganzen Welt.

Während der Halbzeitshow des Super Bowls 2026 verwandelte ein Paar das Event in eine wahre Märchenszene und gab sich vor Millionen von Zuschauern das Jawort. Diese Liebeszeremonie wurde vom puertoricanischen Rapper und Sänger Bad Bunny persönlich während seines Live-Auftritts inszeniert.

Eine Live-Hochzeit auf dem Rasen vor dem Super Bowl

Fünf Minuten nach Beginn von Bad Bunnys Halbzeitshow verwandelte sich das Spielfeld des Levi's Stadium in Kalifornien in eine Hochzeitskulisse. Umgeben von Tänzern in Weiß gaben sich Eleisa „Elli“ Aparico und Thomas „Tommy“ Wolter in einer echten Zeremonie das Jawort – mitten in der Performance des puertoricanischen Rappers. Nach dem Austausch der Gelübde und einem Kuss im Scheinwerferlicht bewunderte das Paar die beeindruckende Hochzeitstorte, bevor es die Tanzfläche stürmte. Ihr erster Tanz war zu einer Salsa-Version von „Die With A Smile“, live performt von Lady Gaga, einem Überraschungsgast beim Super Bowl 2026, was den Moment noch surrealer machte.

„Eine einmalige Gelegenheit“

Kaum war der Abend vorbei, teilte die Braut Bilder des Moments auf Instagram und vertraute an, dass ihr Herz „voll“ sei und das Erlebnis „unglaublich“ gewesen sei. Sie nutzte die Gelegenheit, um Bad Bunny auf Spanisch zu danken: „Danke, Benito, dass du die Liebe so betont hast, denn sie ist immer notwendig“, schrieb sie, bevor sie ihrem Ehemann ihre Liebe erklärte.

Tommy Wolter beschrieb den 8. Februar als „einen der schönsten Tage“ seines Lebens. In einem weiteren Post fasste er seinen Abend mit den rührenden Worten zusammen: „Das Schönste an dem Abend war, mit meiner Frau nach Hause zu gehen. Ich liebe dich.“ Am nächsten Tag postete er ein Foto von ihrem Tanz mit den Worten: „Ein unvergesslicher Moment mit der Liebe meines Lebens. Ich kann Bad Bunny gar nicht genug danken für diese wunderschöne, einmalige Gelegenheit.“

Wie diese „unkonventionelle“ Hochzeit zustande kam

Nach der Halbzeitshow des Super Bowls 2026 bestätigte das Team um den puertoricanischen Rapper und Sänger Bad Bunny, dass es sich tatsächlich um eine echte Hochzeit handelte. Alles begann mit einer Einladung: Das Paar hatte den Sänger gebeten, an ihrer Trauung teilzunehmen. Letztendlich geschah das Gegenteil: Sie wurden eingeladen, während der Apple Music Halftime Show zu heiraten, mit Bad Bunny als Trauzeugen, der sogar die Heiratsurkunde vor Ort unterzeichnete.

Die Zeremonie war mehr als nur ein theatralisches Spektakel; sie war Teil eines größeren Ganzen, einer Feier der puertoricanischen Kultur und der Kraft der Liebe. Am Ende der Sendung erschien die Botschaft: „Nur Liebe ist stärker als Hass“, die dieser weltweit im Fernsehen übertragenen Hochzeit ihre volle Bedeutung verlieh.

Die Halbzeitshow des Super Bowls, die normalerweise für aufwendig choreografierte Darbietungen und spektakuläre Effekte reserviert ist, machte dieses Jahr (2026) einem zutiefst persönlichen Moment Platz. Indem Bad Bunny diesem Paar die Möglichkeit bot, vor der ganzen Welt zu heiraten, verwandelte er einen Unterhaltungsmoment in ein romantisches Manifest.

Letztendlich erinnert uns diese Verbindung inmitten des größten amerikanischen Sportereignisses, jenseits des Rampenlichts, an eine einfache Sache: Selbst im Zentrum des Spektakels ist es immer die Stärke der gemeinsamen Liebe, die den größten Eindruck hinterlässt.