Wenn KI ein menschliches Gesicht annimmt: Dieser ultrarealistische Roboter sorgt für Kontroversen

In China hat das Unternehmen DroidUp soeben Moya vorgestellt, einen humanoiden Roboter von verblüffendem Realismus. Ausgestattet mit integrierter künstlicher Intelligenz und einem biomimetischen Körper, der menschliche Bewegungen und Gesichtsausdrücke imitieren kann, ruft dieser Prototyp gleichermaßen Bewunderung wie Besorgnis hervor.

Ein Roboter mit menschenähnlichem Aussehen

Moya, entwickelt, um die Grenzen der Robotik zu erweitern, wird als „weltweit erster intelligenter biomimetischer Roboter“ beschrieben. Der 1,65 Meter große und 32 Kilogramm schwere humanoide Roboter besticht durch perfekt proportionierte Gesichtszüge, einen fließenden Gang und sogar eine simulierte Körpertemperatur zwischen 32 und 36 °C. Bei seiner offiziellen Präsentation – über die die South China Morning Post berichtete – faszinierte Moya das Publikum: Er lächelt, geht, reagiert auf Blickkontakt und reproduziert mimische Mikroexpressionen mit einer Subtilität, die bei Robotern selten zu sehen ist. Diese Eigenschaften machen den Roboter zu einem technologischen Wunderwerk, aber auch zu einem Gegenstand von Diskussionen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von AIBS News 24 (@aibsnews24)

Das Unbehagen des „uncanny valley“

Moya beeindruckt zwar mit seinem Realismus, doch viele Internetnutzer äußerten auch Unbehagen über seine „fast menschlichen, aber eben nicht ganz menschlichen“ Bewegungen. Dieses Unbehagen entspricht dem bekannten Phänomen des „Uncanny Valley“, das 1970 von dem japanischen Robotiker Masahiro Mori beschrieben wurde. Laut dieser Theorie wirken selbst kleinste Unvollkommenheiten umso beunruhigender, je mehr sich das Gesicht und die Manierismen eines Roboters denen eines Menschen annähern, und erzeugen so ein Gefühl unheimlicher Fremdheit.

In den chinesischen sozialen Medien reichen die Reaktionen von technologischer Bewunderung bis hin zu weit verbreiteter Angst. Einige beschreiben Moya als „zu menschlich, um beruhigend zu sein“. Andere kritisieren erneut die Wahl eines sehr konventionellen Aussehens: ein schlanker Frauenkörper mit betonten Kurven im Oberkörper, Make-up, langes rosa Haar, helle Haut und ein eng anliegender Jumpsuit in sanften Farben.

Auf dem Weg zu einer neuen Generation von Humanoiden

DroidUp betont, dass Moya nicht nur für Demonstrationszwecke gedacht ist. Das Unternehmen plant, den Roboter in Branchen einzusetzen, die direkte menschliche Interaktion erfordern, wie beispielsweise im Gesundheitswesen, im Bildungsbereich und im Einzelhandel. Anders als andere Hersteller, die bewusst stilisierte oder mechanische Roboter bevorzugen, um Verwechslungen zu vermeiden, setzt DroidUp auf absoluten Realismus und hofft auf die schrittweise Akzeptanz dieser neuen Generation „lebendiger“ Maschinen. Moya soll voraussichtlich Ende 2026 zu einem geschätzten Preis von rund 1,2 Millionen Yuan (ca. 147.000 Euro) auf den Markt kommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Moya einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Robotern mit künstlicher Intelligenz darstellt, die emotional und intuitiv interagieren können. Dieser Fortschritt wirft jedoch die Frage nach den Grenzen menschlicher Nachahmung auf. Zwischen wissenschaftlicher Brillanz und existenzieller Unsicherheit scheint Moya die Zukunft zu verkörpern, die sich gerade abzeichnet.