Ein Chinese prangert die absurden Schönheitsideale seines Landes an.

Der Content-Creator @ur.chinese.unc sorgte kürzlich mit einem viralen Video für Furore, in dem er die sehr strengen und manchmal unrealistischen Schönheitsideale in China thematisierte.

Strenge und kritische Schönheitsstandards

In ihrem Reel erklärt @ur.chinese.unc, dass Frauen in China sehr schnell nach ihrem Aussehen beurteilt werden: Sie gelten als „zu dick“, „zu dunkelhäutig“ oder „zu klein“. Solche Bemerkungen, die im Alltag oft als selbstverständlich hingenommen werden, verdeutlichen den besonders starken Druck, dem junge Frauen ausgesetzt sind, Schönheitsidealen zu entsprechen.

Das Video löste online zahlreiche schockierte Reaktionen aus. Viele stellten die Strenge – und vor allem die Unrealismus – dieser Schönheitsideale infrage. Viele äußerten Empörung und prangerten eine Form der „Körperkontrolle“ an, die fast schon systematisch geworden sei. Kommentare lauteten unter anderem: „Was soll das heißen, dick? Sie ist superdünn, das ist doch lächerlich! Was bin ich denn dann?“ und „Man muss wohl ein Geist sein, um in deren Augen als ‚dünn‘ zu gelten.“

Beliebte Schönheitsquizze in den sozialen Medien

Der Content-Ersteller @ur.chinese.unc beschreibt außerdem mehrere Schönheitstests, die in den chinesischen sozialen Medien sehr angesagt sind:

Der A4-Blatt-Test, bei dem die Körpergröße einer Frau die Breite eines senkrecht gehaltenen A4-Blatts nicht überschreiten darf.

Der Bauchnabeltest, bei dem man den Bauchnabel berührt, indem man den Arm hinter dem Rücken auf den Bauch führt.

Der Schlüsselbeintest, bei dem geprüft wird, ob das Schlüsselbein hohl genug ist, damit ein kleiner Fisch darin „schwimmen“ kann.

Der „Cool Skin“-Test dient der Beurteilung des Hauttons, wobei ein sehr blasser Teint bevorzugt wird, da dieser als Schönheitsideal gilt.

Eine Kritik an auferlegten Standards

Die Kommentare unter dem Video zeugen von weit verbreiteter Empörung über diese auferlegten Standards für Frauen. Viele verurteilen die Absurdität und die Gefahren solcher Erwartungen. Mehrere Internetnutzer weisen auf die psychologischen Auswirkungen dieser Forderungen hin und merken an, dass sie Unsicherheiten verstärken, ständigen Vergleich fördern und eine Kultur befeuern, in der das Aussehen alles andere übertrumpft. Andere betonen, dass diese unrealistischen Standards dazu beitragen, tief verwurzelte sexistische Stereotype zu festigen, die Frauen auf eine Checkliste äußerlicher Merkmale reduzieren.

Die gemeinsame Botschaft ist eindeutig: Jeder Mensch ist auf seine Weise schön, und es ist wichtig, die Vielfalt von Körpern, Gesichtern und Identitäten wertzuschätzen. Viele ermutigen dazu, sich von diesen schädlichen Botschaften zu distanzieren und ein mitfühlenderes Selbstbild zu entwickeln.

Zusammenfassend hat dieses Video eine breitere Debatte über Körpervielfalt und den sozialen Druck, der mit Schönheitsidealen einhergeht, angestoßen und uns daran erinnert, dass Schönheit nicht mit Lineal oder Papier gemessen werden kann. Die Ablehnung dieser unterdrückenden Standards schützt nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern trägt auch zum Aufbau einer inklusiveren Gesellschaft bei, in der jeder Mensch leben kann, ohne nach oberflächlichen und unerreichbaren Kriterien beurteilt zu werden.