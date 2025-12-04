Mit 88 Jahren arbeitete er noch immer… bis Internetnutzer beschlossen, sein Leben zu verändern.

Ed Bambas, ein 88-jähriger US-Veteran, arbeitet weiterhin in einem Supermarkt in der Nähe von Detroit, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Nach der Insolvenz von General Motors im Jahr 2012 verlor er seine Rente. Seine bewegende Geschichte, die der Influencer Samuel Weidenhofer (@itssozer ) teilte, löste eine große Welle der Hilfsbereitschaft in den sozialen Medien aus. Eine GoFundMe-Kampagne sammelte über 1,2 Millionen US-Dollar, um ihm endlich „das Leben zu ermöglichen, das er verdient“ und ihm einen wohlverdienten Ruhestand zu gönnen.

Ein Kampf gegen finanzielle Schwierigkeiten

Ed Bambas ging 1999 bei General Motors in Rente, doch die Insolvenz 2012 führte zur Einstellung seiner Pensionszahlungen und zum Verlust seiner Krankenversicherung, was ihn in große finanzielle Not brachte. Seine Frau, die damals schwer krank war, verstarb vor sieben Jahren. Seitdem arbeitet er trotz seines hohen Alters fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag, um sich ein neues Leben aufzubauen. „Ich habe das Haus verkauft und wir haben uns gerade so über Wasser gehalten“, vertraute er in einem Video an, das viral ging.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Samuel Weidenhofer (@itssozer)

Eine unerwartete Welle der Großzügigkeit

Das von Samuel Weidenhofer (@itssozer ) erstellte Video von Ed Bambas berührte Internetnutzer zutiefst und erhielt über 1,4 Millionen Likes sowie Tausende von Unterstützungsbekundungen. Samuel Weidenhofer, der die Spendenaktion ins Leben gerufen hatte, betonte: „In weniger als 36 Stunden haben wir über eine Million Dollar gesammelt“, was die Kraft der Online-Solidarität verdeutlicht. Das gesammelte Geld werde auf ein sicheres Konto eingezahlt, damit der Veteran es in Ruhe nutzen könne, erklärte Weidenhofer.

Die Hoffnung auf ein besseres Leben

Ziel dieser Mobilisierung ist es, Ed Bambas endlich das Leben zu ermöglichen, von dem er geträumt hat – frei von Zwangsarbeit. Diese massive Unterstützung beweist, wie Online-Communities individuelle Schicksale in konkrete und positive Taten umsetzen können. Ed wird schon bald eine wunderbare Überraschung erleben, die sein Leben verändern könnte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Samuel Weidenhofer (@itssozer)

Ed Bambas' Geschichte erinnert uns eindrücklich daran, wie Ungerechtigkeiten ein ganzes Leben prägen können … aber auch, wie Solidarität alles verändern kann. Innerhalb weniger Stunden mobilisierten sich Millionen Internetnutzer, um ihm das zu geben, was ihm das System verweigert hatte: die Chance, in Würde alt zu werden, frei von Zukunftsängsten.