Das Ende der Duschen? Diese Maschine, die „Menschen wäscht“, sorgt für Aufsehen.

Was gestern noch abwegig schien, ist heute Realität: Eine Maschine, die einen wie Kleidung wäscht – natürlich ohne zu schütteln – sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen. Irgendwo zwischen Science-Fiction und realer Innovation angesiedelt, entwickelt sich diese „menschliche Waschmaschine“ zu einem der ungewöhnlichsten Objekte des Jahres 2025.

Eine Hauptattraktion in Japan

Die Weltausstellung 2025 in Japan hielt einige Überraschungen bereit, doch keine sorgte für so viel Aufsehen wie diese futuristische Kapsel. Das japanische Unternehmen Science Corp, bereits bekannt für seinen Hightech-Ansatz im Alltag, hat die offizielle Markteinführung seiner Maschine angekündigt, die ganze Menschen waschen soll. Auf der Expo in Osaka zog der Prototyp beeindruckende Warteschlangen an und avancierte zu einem der Stars der Messe. Man muss sagen, dass das Konzept selbst die größten Skeptiker überzeugt.

Wie funktioniert diese Maschine, die Menschen wäscht?

Das Prinzip ist verblüffend einfach: Statt in eine normale Dusche zu steigen, legt man sich in eine kokonartige Kapsel. Sobald der Deckel geschlossen ist, erledigt das Gerät den Rest. Es reinigt sanft wie eine Waschmaschine, jedoch ohne Schleudern und mit besonderem Augenmerk auf den Komfort. Untermalt wird das Ganze von entspannender Musik, die die gewohnte Routine in einen Moment der Ruhe verwandelt.

Eine Idee, die in den 1970er Jahren entstand

Diese erstaunliche Erfindung ist von einem Modell inspiriert, das auf der Weltausstellung in Osaka 1970 präsentiert wurde. Der heutige Präsident von Science, damals 10 Jahre alt, war von dieser visionären Erfindung tief beeindruckt. Jahrzehnte später beschloss er, sie in einer modernen Version neu zu erfinden. Science-Sprecherin Sachiko Maekura erklärt sogar, dass die Maschine „nicht nur den Körper, sondern auch die Seele reinigt“. Um dies zu erreichen, überwacht sie die Herzfrequenz und erfasst bestimmte Vitalfunktionen und garantiert so ein intensives, sanftes und sicheres Erlebnis.

Begrenzte Produktion und ein schwindelerregender Preis

Der auf der Expo 2025 vorgestellte Prototyp weckte das Interesse einer amerikanischen Hotelkette, die an einer möglichen Vermarktung interessiert war. Angespornt von dieser Begeisterung beschloss das Unternehmen Science, eine erste Produktionsserie zu starten. Infolgedessen erwarb ein Hotel in Osaka das erste Gerät und bereitet bereits die Installation dieses außergewöhnlichen Services vor.

Zu den ersten Käufern zählt Yamada Denki, eine bekannte japanische Elektronikhandelskette, die sich durch die Seltenheit des Geräts Kunden sichern will. Und die Seltenheit ist tatsächlich gegeben: Es werden nur etwa fünfzig Exemplare gefertigt. Lokale Medien berichten von einem Preis von rund 60 Millionen Yen, umgerechnet fast 331.000 Euro. Damit gehört das Gerät eindeutig zu den außergewöhnlichen Technologieobjekten.

Eine an den japanischen Rhythmus angepasste Innovation

In Japan, wo die Tage oft lang sind und Zeit ein täglicher Kampf ist, dürfte eine Maschine, die eine schnelle, gründliche und entspannende Reinigung ermöglicht, ein Verkaufsschlager werden. Sie erlaubt es den Menschen, sich ohne Einschränkungen einen Moment des Wohlbefindens zu gönnen. Die große Frage bleibt jedoch, ob diese Erfindung international denselben Erfolg erzielen wird. Wird sie Nutzer aus anderen Kulturen überzeugen können, die an ihre eigenen Dusch- oder Baderituale gewöhnt sind?

Sicher ist, dass die Technologie unsere Erwartungen immer wieder übertrifft und Bereiche erschließt, die wir uns gestern noch nicht einmal vorstellen konnten. Eine Maschine, die Menschen wäscht: Wer hätte das gedacht? Und doch existiert sie und ist bereit, eine alltägliche Aufgabe in ein futuristisches Erlebnis zu verwandeln.