Im Alter von 12 Jahren rettete er seiner Mutter mit seinen schnellen Reflexen das Leben während eines Autounfalls.

Der zwölfjährige Zac Howells ist in Worcestershire, England, zum Helden geworden. Als seine Mutter, Nicola Crump, am Steuer ihres Wagens das Bewusstsein verlor, übernahm der Teenager im dichten Verkehr die Kontrolle über das Fahrzeug, verhinderte einen Unfall und rief um Hilfe. Seine Besonnenheit wurde von den Behörden gelobt, die ihm eine Tapferkeitsmedaille verliehen.

Ein lebensrettender Reflex im kritischen Moment

Am 14. Dezember 2025 hätte sich innerhalb weniger Sekunden eine Tragödie ereignen können. Nicola Crump brach während der Fahrt auf einer stark befahrenen Straße plötzlich zusammen; sein Fuß blieb auf dem Gaspedal stecken. Neben ihm blieb der zwölfjährige Zac ruhig. Er packte sofort das Lenkrad, lenkte den Wagen auf den Seitenstreifen und brachte ihn sicher im Grünstreifen zum Stehen. Anschließend alarmierte er den Notruf und gab alle notwendigen Informationen durch.

Beeindruckende Gelassenheit und Ruhe für sein Alter

Mit gerade einmal zwölf Jahren handelte Zac bemerkenswert besonnen. Kein Geschrei, keine panischen Bewegungen: Er analysierte die Situation, handelte methodisch und schützte nicht nur seine Mutter, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Sein Verhalten, sowohl technisch als auch überlegt, übertraf bei Weitem das, was man von einem Kind in einer solch kritischen Situation erwarten würde.

Eine wohlverdiente offizielle Anerkennung

Einen Monat später, am 14. Januar 2026, wurde Zac von der Polizei von West Mercia im Rahmen einer Zeremonie im Polizeipräsidium ausgezeichnet. Polizeichef Richard Cooper erklärte: „Das ist eine furchtbare Erfahrung für ein Kind, und dennoch blieb er ruhig, konzentriert und handelte genau richtig. Sein Mut verhinderte eine Tragödie.“ Die ganze Familie verfolgte die Verleihung der Medaille tief bewegt.

Eine stolze Mutter – eine Geste, die Bewunderung hervorruft.

Nach ihrer vollständigen Genesung verbirgt Nicola Crump ihre Rührung nicht. „Er hat eine Gelassenheit an den Tag gelegt, die viele Erwachsene nicht gehabt hätten“, sagt sie. Für die anwesenden Polizisten zeugt Zacs Verhalten von einer für sein Alter ungewöhnlichen Reife und Verantwortungsbereitschaft.

Zacs Handeln verdeutlicht eindrücklich, wie schnelle Reflexe, Besonnenheit und entschlossenes Handeln Leben retten können. Seine Geschichte entfacht zudem die Debatte um die Wichtigkeit der Erste-Hilfe-Ausbildung junger Menschen und die Notwendigkeit, beim Autofahren auf bestimmte Warnzeichen zu achten. Ein junger Held, dessen Taten weit über sein Alter hinaus große Wirkung gezeigt haben.