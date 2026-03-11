Dieser ehemalige französische Astronaut sorgte in der ersten Reihe einer Modenschau für Aufsehen.

Bei Modenschauen sitzen in der ersten Reihe oft Prominente aus Film, Musik oder den sozialen Medien. Manchmal sorgt aber auch ein unerwarteter Gast für Aufsehen. So weckte beispielsweise die Anwesenheit der französischen Astronautin Claudie Haigneré in der ersten Reihe bei der jüngsten Chanel-Herbst/Winter-Show 2026/2027 in Paris die Neugierde der Gäste und Online-Zuschauer gleichermaßen.

Ein unerwarteter Gast bei der Pariser Modewoche

Die Chanel Herbst/Winter 2026/2027 Show im Grand Palais versammelte zahlreiche Persönlichkeiten aus der Modewelt. Unter den Gästen fiel sofort die Anwesenheit von Claudie Haigneré auf. Die ehemalige Astronautin, erkennbar an ihrem Kurzhaarschnitt und ihrem zurückhaltenden Stil, saß in der ersten Reihe. Sie trug ein schwarzes Ensemble aus einer weiten Hose und einer bestickten Jacke. Dieser Auftritt überraschte einige Beobachter, da man bei solchen Veranstaltungen nicht gewohnt ist, Vertreter der Wissenschaft zu sehen.

Eine Einladung, die mit einer persönlichen Geschichte verknüpft ist

Claudie Haignerés Anwesenheit bei der Show war kein Zufall. Sie stand im Zusammenhang mit der Karriere des Designers Matthieu Blazy. Bevor der belgische Designer ein großes Modehaus leitete, ließ er sich für seine Abschlusskollektion, die er 2006 an der Modeschule La Cambre in Brüssel präsentierte, vom französischen Astronauten inspirieren. Schon damals entwarf er Silhouetten, die von der Weltraumforschung inspiriert waren, mit technischen Formen und Anspielungen auf Astronautenanzüge.

Claudie Haigneré, eine Pionierin der Weltraumforschung

Claudie Haigneré ist eine bedeutende Persönlichkeit der europäischen Raumfahrt. 1996 war sie die erste Französin im Weltraum, die an Bord der Sojus TM-24 im Rahmen der Cassiopée-Mission ins All flog. 2001 nahm sie an einer zweiten Mission teil und war damit die erste Europäerin, die die Internationale Raumstation (ISS) besuchte. Insgesamt verbrachte sie im Rahmen ihrer Missionen mehr als 25 Tage im All.

Kurz gesagt, Claudie Haignerés Anwesenheit in der ersten Reihe einer Pariser Modenschau überraschte viele Beobachter. Diese Einladung unterstreicht zudem die mitunter unerwarteten Verbindungen zwischen Mode, Wissenschaft und künstlerischer Inspiration. Als Pionierin der Weltraumforschung und führende Persönlichkeit der französischen Forschung setzt die ehemalige Astronautin weiterhin Maßstäbe, selbst in Bereichen, die sich deutlich von der Raumfahrt unterscheiden.