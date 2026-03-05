Was ist der „Handtaschentest“ bei einem Vorstellungsgespräch?

Was wäre, wenn Ihre Handtasche Gegenstand beruflicher Beurteilung würde? Eine Praxis namens „Handtaschentest“ kursiert zunehmend in einigen Einstellungsverfahren. Sie wird als „Methode zur Analyse der Organisation oder Persönlichkeit“ präsentiert und stößt auf viel Kritik, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Gleichstellung.

Eine, gelinde gesagt, ziemlich überraschende Rekrutierungsmethode.

Der sogenannte „Handtaschentest“ besteht darin, dass ein Personalverantwortlicher eine Bewerberin während eines Vorstellungsgesprächs bittet, den Inhalt ihrer Tasche zu zeigen oder auszuleeren. Die Idee dahinter ist, anhand der Anordnung der Gegenstände Rückschlüsse auf bestimmte Charaktereigenschaften zu ziehen.

Geldbörse, Schlüssel, Make-up, Notizbuch, Snacks oder Quittungen werden dann zu vermeintlichen Hinweisen auf die persönliche Organisation der Kandidatin. Laut dieser Logik würde eine strukturierte Tasche mit separaten Fächern ein methodisches und systematisches Vorgehen demonstrieren, während eine überfüllte oder unorganisierte Tasche fälschlicherweise als Zeichen von Unordnung gedeutet werden könnte. Darüber hinaus richtet sich diese vor allem in den sozialen Medien verbreitete Praxis fast ausschließlich gegen Frauen.

Was Personalvermittler zu analysieren glauben

Personalberater, die diesen Ansatz befürworten, behaupten, er ermögliche es, über den Lebenslauf hinauszugehen und das „wirkliche Leben“ eines Kandidaten zu beobachten. Sie glauben, dass mehrere Aspekte aufschlussreich sind:

Persönliche Organisation: Das Vorhandensein von Beuteln, strukturierten Aufbewahrungsmöglichkeiten oder eines Sets nützlicher Gegenstände würde als Beweis für Voraussicht und effektives Management des Alltags interpretiert werden.

Persönlichkeit: Bestimmte Gegenstände können als Hinweise auf Gewohnheiten oder Interessen wahrgenommen werden.

Prioritäten und Vorbereitung: Ein Notizbuch, ein Buch oder ein Ladegerät könnten auf Neugier, Vorbereitung oder Praktikabilität hindeuten.

Diese Interpretationen beruhen jedoch größtenteils auf Annahmen. Eine volle Tasche kann einfach einen geschäftigen Lebensstil, eine organisierte Persönlichkeit oder den Bedarf widerspiegeln, an einem hektischen Tag mehrere nützliche Dinge mit sich zu führen. Persönliche Organisation beschränkt sich nicht nur auf das Aussehen eines Accessoires.

Eine höchst umstrittene Praxis

Der sogenannte „Handtaschentest“ ist höchst umstritten. Viele Stimmen verurteilen ihn als ein zutiefst voreingenommenes Instrument.

Erstens wirft dies eine Frage der Gleichberechtigung auf. Männer sehen sich selten mit gleichwertigen Anforderungen hinsichtlich ihrer persönlichen Gegenstände konfrontiert. Daher verstärkt die gezielte Fokussierung auf ein Accessoire, das fälschlicherweise mit Frauen assoziiert wird, ein Ungleichgewicht bei der Bewertung von Bewerbern.

Darüber hinaus können solche Anfragen intime Gegenstände preisgeben: Medikamente, Hygieneartikel, persönliche Dokumente. Jemanden in einem beruflichen Kontext nach diesen Gegenständen zu fragen, kann als Eingriff in die Privatsphäre empfunden werden.

In Frankreich sind Einstellungsverfahren gesetzlich streng geregelt. Das Arbeitsgesetzbuch verbietet Fragen und Praktiken, die die Privatsphäre verletzen oder nicht in direktem Zusammenhang mit den für die Stelle erforderlichen Qualifikationen stehen. In diesem Rahmen gilt die Kontrolle des Inhalts einer persönlichen Tasche nicht als legitime Beurteilungsmethode. Trotzdem kommt diese Praxis in informellen Kontexten oder in bestimmten Unternehmenskulturen, die sich dieser Problematik weniger bewusst sind, immer noch vor.

Letztendlich ist der sogenannte „Handtaschentest“ ebenso faszinierend wie verwirrend, denn er offenbart gewisse Vorurteile, die in Einstellungsprozessen immer noch vorhanden sind. Eine Bewerberin anhand des Inhalts ihrer Tasche zu beurteilen, bedeutet, Stereotypen zu projizieren, anstatt ihre tatsächlichen Fähigkeiten zu bewerten. Beruflicher Erfolg bemisst sich jedoch nicht daran, wie jemand seine Sachen organisiert.