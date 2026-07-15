Frauenfußball: Er verurteilt diejenigen, die eher die körperliche Erscheinung der Spielerinnen als ihr Talent kritisieren.

Während Millionen von Zuschauern auf allen Kontinenten die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ mit Spannung verfolgen, erhalten die entscheidenden Spiele der Frauen bei Weitem nicht so viel Aufmerksamkeit. Neben der begrenzten Medienberichterstattung über Frauenwettbewerbe glauben manche Männer, die Spielerinnen seien nicht „hübsch genug“, um gesehen zu werden. In einem Video wendet sich eine Content-Creatorin gegen diejenigen, die Frauen immer noch nach ihrem Aussehen und nicht nach ihrer Leistung beurteilen.

Eine Spielerin auf ihr Aussehen zu reduzieren: eine hartnäckige Angewohnheit.

Während dieser Weltmeisterschaftssaison beurteilen Männer die Aktionen der Spieler oder vergebene Tore, bemerken aber fast nie die Augenringe des einen oder die Pickel des anderen. Während Männer Frauen kritisieren, die Spiele nur anschauen, um Ronaldos Po zu begutachten oder Mbappés Körperbau zu bewundern, betreiben sie in Wirklichkeit dieselbe anatomische Betrachtung. Anstatt Lob auszusprechen, unterziehen sie Frauen, die nur ein Zehntel des Gehalts ihrer männlichen Kollegen verdienen, einem Schönheitswettbewerb.

Während sie bei Männerspielen vielleicht ein paar Kommentare zu Übersteigern und Fehlschüssen abgeben, ignorieren sie bei Frauenspielen das Spiel selbst völlig. Anstatt von diesen Athletinnen zu schwärmen, wie sie es vielleicht von den Spielerfrauen auf der Tribüne tun, ernennen sie sich selbst zu Aussehensrichtern. Sie vergeben Punkte für das Aussehen der Frauen, als würden sie Models für die nächste Fashion Week casten. Laut einigen von ihnen bieten die Spielerinnen nicht genug Traumhaftigkeit, um im Fernsehen gesehen zu werden. Dies, so behaupten sie, erkläre die schlechten Einschaltquoten.

Das Foto von Aitana Bonmati , mitten in einer anstrengenden Aktion, taucht in dieser Debatte um das Aussehen von Fußballerinnen immer wieder auf. Sie hat den Ballon d'Or dreimal gewonnen. Obwohl Fußballerinnen im Fernsehen im Vergleich zum riesigen Spielfeld winzig wirken, fühlen sich Männer berechtigt, ihr Aussehen zu kritisieren, als wäre es das wichtigste Auswahlkriterium. Auf Instagram wettert der Content Creator @hkfoot_ gegen diejenigen, die die Leistungen von Fußballerinnen schmälern und sich nach einem kräftezehrenden Sprint auf ihr Aussehen konzentrieren. „Wir müssen endlich aufhören, das Können einer Spielerin auf ihren Stil zu reduzieren“, ruft er aus.

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„Zu viel Make-up“, „nicht feminin genug“... die Kommentare fliegen nur so.

Wenn Fußballspielerinnen ungeschminkt auftreten, werden sie beschuldigt, sich gehen zu lassen, und die Presse konzentriert sich mehr auf ihre vermeintliche Erschöpfung als auf ihre Torgefährlichkeit. Umgekehrt werden sie, wenn sie sich herausnehmen, sich herauszuputzen oder ihr Rückenteil mit Lidschatten zu kombinieren, ohne Zögern als oberflächlich abgestempelt. Die Lehre daraus: Ob sie auf Schönheitsbehandlungen verzichten oder kokettieren, die Spielerinnen stehen unter ständigem Druck und scheinen den Erwartungen nie gerecht zu werden.

Alisha Lehmann, Stürmerin des Leicester City Women's Football Club, sieht sich aufgrund ihres Stils, der als „exzessiv“ und sogar „unpassend“ empfunden wird, erheblicher Kritik ausgesetzt. Die junge Frau, die über 15 Millionen Instagram-Follower hat, stößt auf Ablehnung. Sie wird als bloße Randfigur abgetan, nur weil sie künstliche Wimpern trägt und mit manikürten Fingernägeln spielt. Damit erntet sie Hass, wo sonst die Frauen und Freundinnen von Fußballern die Herzen erobern. „Influencerin oder Fußballerin?“, fragen die Skeptiker sogar und unterstellen ihr einen Karriere-Fehltritt, ja, sie sei eine Betrügerin.

Glücklicherweise tragen Internetnutzer unter dem Video von @hkfoot_ dazu bei, den Ruf dieser Spielerinnen wiederherzustellen, die neben anderen sportlichen Anforderungen auch ästhetischem Druck ausgesetzt sind. „Ich persönlich schaue mir lieber 10.000 Mal lieber Frauenfußball als Männerfußball an; wenigstens spielen sie richtig und fallen nicht grundlos zu Boden“, kommentierte jemand. „Weil Männer nur an Frauen interessiert sind, um sie zu ‚konsumieren‘, weil sie sie als Objekte betrachten“, versuchte ein anderer mit einer fast soziologischen Analyse zu erklären.

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Fußballerinnen, deren Spiel selten gewürdigt wird

Dieses Video verdeutlicht eindrücklich ein gesellschaftliches Phänomen, das weit über den Sport hinausreicht. Es zeigt die bedauerliche Tendenz, die Talente von Frauen ständig in den Hintergrund zu rücken und sich stattdessen auf ihre Schönheitsroutinen zu konzentrieren, über ihre Cremes zu spekulieren, ihre Beziehungen zu verfolgen oder ihre Trainingsroutinen zu durchschauen. Studien belegen sogar die wahrgenommene körperliche Ungleichheit von Frauen und legen nahe, dass ihnen die körperlichen Voraussetzungen fehlen, um auf dem gleichen Niveau wie ihre männlichen Kollegen zu konkurrieren.

Während alle Alisha Lehmanns perfektes Make-up bewundern und die „schönsten Spielerinnen aller Zeiten“ wie eine Trophäensammlung küren, scheint niemand zu wissen, dass die Weltrekordtorschützin Christine Sinclair heißt. Oder dass Carli Lloyd im Finale der Frauen-Weltmeisterschaft 2015 in nur 16 Minuten einen Hattrick erzielte.

Frauenfußball erreichte letztes Jahr mit 44,7 Millionen Zuschauern einen Rekordwert. Dies sollte all jene Männer zum Schweigen bringen, die Fußballerinnen als unerfüllbare Fantasie und nicht als bewundernswerte Persönlichkeiten sehen.