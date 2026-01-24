Sabrina Gonzalez Pasterski, die junge Physikerin, die die Wissenschaft revolutionieren könnte

Während junge Frauen mit mathematischem Talent und dem Wunsch nach naturwissenschaftlichen Studiengängen immer noch unter dem Hochstapler-Syndrom leiden, haben sie nun ein Vorbild. Sabrina Gonzalez Pasterski, die als intellektuelles Gegenstück zu Albert Einstein gilt, beweist, dass die Verbindung von Frauen und Wissenschaft möglich ist. Die 34-jährige Physikerin, die bereits mit 12 Jahren ein Flugzeug selbst baute, ist auf dem besten Weg, ein Lehrbuchbeispiel zu werden und Geschichte zu schreiben.

Sabrina Gonzalez Pasterski, ein frühreifes Genie

Die Leistungen Albert Einsteins, des Vaters der Relativitätstheorie, der unser Verständnis von Schwerkraft, Raum und Zeit revolutionierte, sind unvergessen. Nun ist sein Erbe angetreten, und eine Frau folgt den Spuren des Mannes, dessen IQ auf 160 geschätzt wird. In den Schulbüchern wird bald neben dem Bild einer jungen Frau mit dunklem Haar und durchdringendem Blick auch das komische Porträt des Physikers mit herausgestreckter Zunge und wilder Mähne zu sehen sein.

Ihr Name? Sabrina Gonzalez Pasterski. Mit gerade einmal 34 Jahren hat sie bereits bahnbrechende Entdeckungen in einem Forschungsfeld gemacht, in dem Frauen unterrepräsentiert sind. Ihr Intellekt ist ihr größtes Kapital, und ihr Lebenslauf kann sich mit dem der größten Denker der Geschichte messen. Schon in jungen Jahren hegte sie Ambitionen, die einer NASA würdig gewesen wären.

Mit gerade einmal zwölf Jahren, in einem Alter, in dem die meisten Kinder LEGO-Burgen bauen, begann sie mit dem Bau eines Flugzeugs. Und nicht etwa eines Pappmodells. Anders als ihre Klassenkameraden, die wahrscheinlich schon auf dem Schulhof vor Begeisterung gackerten, hatte sie andere Prioritäten. Begeistert von der Luft- und Raumfahrt, baute sie ein Flugzeug „für ihren Vater“ und testete es zwei Jahre später über dem Michigansee. Dies deutete bereits auf viele weitere geniale Leistungen hin. Es war nur ein Vorgeschmack auf die kubanisch-amerikanische junge Frau, die die Wissenschaft revolutionieren sollte.

Eine gebildete Frau, die die Geschichte der Wissenschaft neu schreibt

Diese intellektuelle Begeisterung öffnete ihr viele Türen, insbesondere die des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), dem sie mit nur 17 Jahren beitrat. Logischerweise führte sie ihr Weg weiter nach Harvard, wo sie promovierte und ihre Dissertation abschloss. Als der verstorbene Stephen Hawking, der bedeutende Astrophysiker, eine ihrer Arbeiten zum „Spin-Memory-Effekt“ zitierte, war dies die höchste Anerkennung.

Während Frauen in diesem männerdominierten Feld um ihren Platz kämpfen und immer noch mit zweifelhaften Theorien über ihre Fähigkeiten konfrontiert werden, verändert Sabrina Gonzalez Pasterski die Spielregeln im Alleingang. Während manche doppelt so hart um die Anerkennung ihrer Kollegen ringen müssen, erhielt dieser aufstrebende Stern der Wissenschaft ein Angebot über 1,1 Millionen Dollar von der Brown University. Bescheiden und ihren Überzeugungen treu, lehnte sie das Angebot ab und wechselte zum Perimeter Institute for Theoretical Physics, wo sie derzeit arbeitet.

Ein inspirierendes Vorbild für jüngere Generationen

Sabrina träumt nicht nur von Träumereien; sie hat die Sterne fest im Blick, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre aktuelle Aufgabe besteht darin, das Universum holografisch zu kodieren, um es besser zu verstehen und bestimmte Geheimnisse zu lüften. Wenn Sie Worte Zahlen vorziehen, klingen diese Begriffe vielleicht wie Kauderwelsch.

Einfach ausgedrückt: Diese Frau in ihren Dreißigern wollte dort Erfolg haben, wo Einstein gescheitert war, und Antworten auf Fragen finden, die die führenden Wissenschaftler ihrer Zeit gar nicht stellten. Sie erfand zwar keine revolutionäre Maschine und entdeckte auch kein neues Gesetz wie E=mc², aber sie leistete ihren eigenen, und zwar einen bedeutenden, Beitrag zu diesem Gebiet.

Sabrina vollbrachte zudem das Unmögliche: Sie stellte das Ansehen von Frauen in der Wissenschaft wieder her und gab ihnen eine Stimme. Und das war beinahe so komplex wie eine Operation mit x und y. Vor allem, wenn man bedenkt, dass von den 956 Nobelpreisträgern nur 60 Frauen sind, also lediglich 6 % .

Obwohl Mädchen in den Naturwissenschaften unterrepräsentiert sind, unterstützt Sabrina ihre Bewerbungen und erzielt dabei herausragende Leistungen. Hoffentlich werden ihre Entdeckungen nicht so in Vergessenheit geraten wie die von Hedy Lamarr, einer Pionierin des WLANs.