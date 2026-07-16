„Du wirst es nicht alleine heben können“: So reagiert dieser Motorradfahrer auf ein immer noch hartnäckiges Stereotyp.

Ein Motorradführerschein ist kein Privileg der Männer, und viele Frauen sitzen auf PS-starken Maschinen oder lassen den Motor aufheulen, sobald die Ampel auf Grün springt. Sie sitzen nicht mehr wie in romantischen Komödien hinten auf dem Fahrersitz, die Haare im Wind wehend, und sie sind auch nicht mehr auf eine pastellfarbene Vespa beschränkt. Die Content-Creatorin @samslod heizt mit einem großen Motorrad über den Asphalt und widerlegt frauenfeindliche Stereotype schon lange.

Frauen auf Motorrädern, in ihrer Leidenschaft zurückgehalten

Sobald Frauen sich ans Steuer setzen, greifen Männer auf verstaubte Phrasen zurück, die dringend einer Auffrischung bedürfen. „Frau am Steuer, Tod hinter der nächsten Kurve.“ „Frauen fahren wie Schildkröten.“ „Die können nicht manövrieren.“ Kurz gesagt: Frauenfeindlichkeit im Autopilotmodus. Kritik an denen, die sich einfach nur an die Verkehrsregeln halten, wird nie verschont. Während Autofahrerinnen die Leidtragenden einer überholten patriarchalischen Denkweise sind, erleben Motorradfahrerinnen dies täglich.

Sobald Frauen hinter dem Lenker Platz nehmen und ihre Helme aufsetzen, schreien Männer sofort auf und versuchen, ihnen das Hochstapler-Syndrom einzureden. Nein, Frauen sind nicht nur dazu bestimmt, die Landschaft zu bewundern und sich an die Taille ihrer Partner zu klammern. Auch sind sie nicht auf die Sättel von E-Bikes beschränkt, die in den Städten frei verfügbar sind.

Sie träumen davon, auf dem Sozius eines Motorrads enge Kurven zu nehmen, den Adrenalinrausch bei jeder Beschleunigung zu spüren, in voller Motorradmontur Roadtrips zu unternehmen und die volle Kraft ihrer Maschinen zu entfesseln. Die Content-Creatorin @samslod verkörpert diese neue Generation von Frauen, die keine Angst vor Geschwindigkeit haben und die Anatomie eines Motorrads besser kennen als sich selbst. Diese Frauen, die öfter Motorradmodelle als Modenschauen bewundern und scheinbar eine Geheimsprache aus Yamaha MT-07 oder Suzuki SV650 sprechen, kontern alle, die sie übertreffen wollen, mit beeindruckenden Bildern.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Sam Slodowitz (@samslod)

Es ist unerlässlich, vorgefasste Meinungen zu hinterfragen.

Sam Slodowitz, so ihr richtiger Name, ist Stuntfrau aus Leidenschaft. Wagemut liegt ihr im Blut. Für sie ist es ein Kinderspiel, kilometerweit eine gerade Linie zu halten und kurvenreiche Bergstraßen auf zwei Rädern zu meistern. Es ist nur ein Aufwärmtraining. Um ihr motorisiertes Training aufzupeppen, vollführt sie waghalsige Akrobatik, und ihr Motorrad wird zu einem vollwertigen künstlerischen Instrument, einer Verlängerung ihres Körpers.

Als extreme Zirkusartistin balanciert sie auf einem einzigen Rad und beherrscht ein mindestens 200 kg schweres Motorrad. Im Motorradjargon nennt man diese Disziplin „Stuntfahren“, doch für den Laien wirkt sie wie eine bemerkenswerte körperliche Leistung. Trotz ihrer unzähligen Talentdemonstrationen und ihres unbestreitbaren Wagemuts steht sie ständig in der Kritik ihrer Gegner.

Einer von ihnen bemerkte sogar: „Okay, du bist eine Frau. Ich wette, du kannst dein Motorrad nicht alleine hochheben.“ Für diese Frau, die jede Herausforderung annimmt, war die Aktion gar nicht so schwierig. Die Bikerin, für die ihre Lederjacke wie eine zweite Haut ist, besitzt zudem bemerkenswerten Einfallsreichtum. Das Motorrad wirkt federleicht, so mühelos hebt sie es hoch. Keine Hilfe oder Bodyguards nötig; sie überwindet alle Hindernisse, ob real oder eingebildet.

Immer mehr Motorradfahrerinnen sind auf den Straßen unterwegs.

Diese erfahrene Motorradfahrerin, die schon lange vom Motorradfieber gepackt ist, beweist, dass Frauen dieses Gefährt mit der Anziehungskraft einer Lara Croft und der Coolness einer Furiosa aus Mad Max beherrschen können. Ihr Alltag gleicht einem Actionfilm. Während Männer ständig zurückblicken und fast die Zeiten beklagen, in denen sie für Frauen nützlich waren, richtet sie ihren Blick fest in die Zukunft.

Darüber hinaus ist dies nur ein Beispiel für Freiheit unter vielen. Immer mehr Frauen wollen den Mythos des „zerbrechlichen Wesens“ infrage stellen. Diejenigen, die diesen von Hindernissen und Machismo geprägten Weg beschreiten, suchen den Nervenkitzel, den Geschwindigkeitsrausch und das Gefühl der Unabhängigkeit.

Und das spiegelt sich in den Zahlen wider. Laut Angaben des CER (Zentrums für Verkehrssicherheitserziehung) sind über 30 % der Motorradführerscheinkandidaten Frauen. Sie präsentieren diesen begehrten Führerschein mit dem großen „A“ als feministisches Symbol.

In einem Umfeld, in dem Teamarbeit einen hohen Stellenwert hat, sind Frauen nicht immer willkommen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihre männlichen Kollegen sich engagieren und einen anderen Weg als toxische Männlichkeit wählen.