Street Workout: Wenn Frauen den öffentlichen Raum erobern, ändern sich die Regeln.

In vielen Städten entstehen Street-Workout-Bereiche, die zwar für alle gedacht sind, aber hauptsächlich von Männern mit freiem Oberkörper frequentiert werden. In diesen Open-Air-Trainingszonen fühlen sich Bodybuilding-Begeisterte wie zu Hause. Doch immer mehr Frauen gesellen sich zu den leuchtenden Klimmzugstangen und greifen nach den Ringen inmitten dieser Gruppe, die bei jeder Anstrengung gemeinsam jubelt.

Orte, die von Männern bewohnt werden und schnell einschüchternd wirken können.

Verankert im warmen Sand unweit des Meeres oder eingelassen in den Asphalt neben einem Skatepark – Street-Workout-Geräte gehören heute zum gewohnten Bild im Freien. Sie sind mit ziemlicher Sicherheit schon einmal an einem dieser Geräte für Körpergewichtsübungen vorbeigegangen. Wenig überraschend dominieren Männer regelmäßig diese frei zugänglichen Trainingsgeräte. Nur wenige Frauen wagen sich in diese testosterongeladenen Spielplätze für Erwachsene.

Man muss allerdings sagen, dass die Männer, die diesen Stil pflegen, nicht immer Vorbilder an Gastfreundschaft sind. Mit dem Schal tief ins Gesicht gezogen wie Statisten in Rap-Videos, der Kappe verkehrt herum aufgesetzt, die Boxershorts blitzen aus den Jeans hervor und die freiliegenden Bauchmuskeln verraten eine gewisse Statur – diese Männer herrschen über diese urbanen Accessoires wie die Schulhofschläger auf der Rutsche.

Frauen bevorzugen es in der Regel, für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft zu bezahlen, um in Ruhe Klimmzüge machen zu können, oder sie stehen früh auf, um diese Orte zu bestimmten Zeiten zu nutzen. Und das ist weder Paranoia noch Übertreibung. Es spiegelt lediglich eine tiefsitzende Angst wider, die weit über das Krafttraining im Freien hinausgeht. Laut einer groß angelegten französischen Studie gaben 65 % der Frauen an, sich im öffentlichen Raum unsicher gefühlt zu haben. Nun nehmen sie eine „Mir doch egal“-Haltung ein und rächen sich auf dem Bürgersteig, indem sie Klimmzüge machen oder die „L-Sit“-Pose vor den Blicken der Umstehenden ausführen. Diese stille Rebellion findet ihren Ausdruck in den sozialen Medien, hinter inspirierenden Videos, in denen Frauen mit vorgefassten Meinungen aufräumen und sich mit jeder Bewegung Respekt verschaffen.

Frauen setzen in den Street-Workout-Bereichen neue Maßstäbe.

Während manche Frauen lieber in der Abgeschiedenheit ihrer eigenen vier Wände trainieren und sich vor dem Joggen ernsthafte Gedanken machen, gehen andere selbstbewusst in die von Männern bevölkerten Street-Workout-Bereiche. Und nein, sie fühlen sich nicht wie verlorene Schafe unter wilden Löwen. Ganz im Gegenteil. Weit davon entfernt, fehl am Platz zu sein oder unter dem Hochstapler-Syndrom zu leiden, verblüffen sie ihre männlichen Trainingspartner.

Der Hashtag #streetworkoutgirl liefert unzählige Beispiele. Wenn die Französin @aboutmaxoufr ihren gesamten Körper an Holzparalleletten stemmt und scheinbar über dem Boden schwebt, verheimlichen die Männer im Hintergrund ihre Bewunderung nicht. Wenn @ v3rxn1k4_23 , eine Street-Athletin, die zweifellos die Spitze der Calisthenics erreicht hat, um die Stange wirbelt und eine Reihe technischer Kunststücke vollführt, die von ihren Latissimusmuskeln angetrieben werden, blicken ihre Kollegen betrübt drein. Sie werden beim Neid ertappt. In einer weiteren Muskeldemonstration erlebt @ejayink die Freude weiblicher Solidarität und wird von jungen Frauen, die im Park zu Mittag essen, mit motivierendem Applaus angefeuert.

Diese Frauen mögen zwar nicht die Statur eines Panzers haben, aber Männer lassen sich von ihren sportlichen Leistungen ganz sicher nicht einschüchtern. Außerdem sind sie nicht da, um mit Männern zu konkurrieren oder sie zu übertreffen, sondern lediglich, um ihren Platz in einem Umfeld zu verteidigen, in dem ihnen noch immer die nötige Glaubwürdigkeit fehlt.

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Die Rückeroberung des öffentlichen Raums, ein täglicher Sport

Diese Frauen, die eine horizontale Menschenflagge bilden und sich mühelos durch die Bar bewegen, inszenieren sich nicht einfach nur vor den Kameras. Sie entfachen eine Revolution in einem Land, das ihnen lange feindlich gesinnt war. Während Frauen sich an die Wände klammern, ihre Wege bei Bedrohung überdenken, ihre Wohnungsschlüssel festhalten und sich wünschen, sie wären so klein wie eine Maus, wenn sie nachts allein ausgehen, öffnen diese urbanen Athletinnen ihnen einen Weg: den Weg in die Freiheit.

Sie weigern sich, den Kopf zu senken oder diese Orte nur dann aufzusuchen, wenn sie menschenleer sind. Ob Tag oder Nacht, in überfüllten oder spärlich frequentierten Street-Workout-Bereichen, sie nehmen ihren Platz ohne Entschuldigung ein. Und sie dringen nicht in fremdes Territorium ein: Sie machen einfach ihre Anwesenheit deutlich. Darüber hinaus zeigen die meisten Videos wohlwollende Männer, die die Frauen nicht wie Beute anpfeifen, sondern ihre Erfolge anerkennen. Sie behandeln sie als Gleichberechtigte und werfen ihnen nie vor, „fehl am Platz“ zu sein.

Mit dem Entstehen von Street-Workout-Bereichen verschwinden Geschlechtergrenzen. Street Workout wird nicht „feminin“, sondern einfach vielfältiger. Und vielleicht liegt genau darin die eigentliche Veränderung: Frauen beim Training im Freien zu sehen, ohne dass es als außergewöhnlich, mutig oder überraschend, sondern einfach normal erscheint.