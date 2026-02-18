Eine Amerikanerin wurde schwer verletzt und dank einer verdächtigen Spur von zwei Wanderern gerettet.

Eine erfahrene amerikanische Wanderin entging kürzlich nur knapp dem Tod in den Bergen Utahs. Ihr Überleben verdankt sie dem schnellen Handeln zweier Fremder, die einer mysteriösen Blutspur zu ihr folgten. Ihr Unfall verdeutlicht eindrücklich, wie unberechenbar die Berge bleiben, selbst vertraute, und wie wichtig Vorsicht und Vorbereitung sind.

Ein dramatischer Sturz an den Bridal Veil Falls

Am 3. Februar unternahm Jacque Tietijen, eine erfahrene Bergsteigerin, die bereits den Mount Everest bestiegen hatte, allein eine Wanderung in der Nähe der Bridal Veil Falls in Utah. Wie die Daily Mail berichtete, stürzte sie auf einem steilen Pfad einen etwa 45 Grad steilen Hang hinab, verlor das Bewusstsein und erlitt eine schwere Kopfverletzung. Bewusstlos lag sie über eine Stunde in der Kälte und konnte nicht um Hilfe rufen.

Eine Blutspur wie Ariadnes Faden

Wenig später befanden sich zwei Wanderer in derselben Gegend und bemerkten etwas Ungewöhnliches: eine Blutspur im Schnee oder auf dem Boden. Anstatt wie andere umzukehren, folgten sie dieser beunruhigenden Spur und fanden schließlich Jacque Tietijen bewusstlos und in großer Not am Fuße einer Felswand. Sie riefen sofort um Hilfe, deckten sie mit ihren Mänteln zu und versuchten, sie warmzuhalten, bis der Rettungshubschrauber eintraf.

Die Familie der jungen Frau ist überzeugt, dass ihr schnelles Denken und ihre Initiative ihr das Leben gerettet haben. Ihre Schwägerin spricht von den beiden Männern als wahren Helden und hebt ihre Detailgenauigkeit sowie ihre Entscheidung hervor, die beunruhigenden Anzeichen nicht zu ignorieren.

Schwere Verletzungen und eine vorsichtige Prognose

Jacque Tietijen wurde per Hubschrauber ins Utah Valley Hospital geflogen, wo Ärzte einen Schädelbruch, mehrere Hirnblutungen, Gesichtsfrakturen und zahlreiche Prellungen diagnostizierten. Sie wurde auf die Intensivstation verlegt, wo die Ärzte die Hirnschwellung engmaschig überwachten. Sie warnten, dass bei einer zu starken Schwellung eine Notoperation zur teilweisen Entfernung des Schädelknochens notwendig werden könnte, um dem Gehirn mehr Platz zum Ausdehnen zu verschaffen.

Ihre Familie hat eine Spendenaktion gestartet, um die medizinischen Kosten zu decken, und bereitet sich auf eine möglicherweise lange und ungewisse Genesung vor. Alle betonen, dass sie trotz ihrer großen Erfahrung nicht vor Unfällen gefeit war, was das inhärente Risiko jeder Bergsportart verdeutlicht.

Sicherheitslektionen, die man sich merken sollte

Die Familie und Freunde des Wanderers betonen einige grundlegende Regeln, die durch den Unfall deutlich geworden sind. Sie raten insbesondere davon ab, alleine zu wandern, immer jemanden über die geplante Route und die voraussichtliche Rückkehrzeit zu informieren und Gebiete zu meiden, die als instabil oder zu anspruchsvoll gelten. Sie betonen außerdem, wie wichtig es ist, angemessene Kälteschutzkleidung zu tragen, selbst bei vermeintlich einfachen oder kurzen Touren.

Aus Sicht der Retter verdeutlicht diese Art von Intervention, wie entscheidend die Reaktionsfähigkeit von Zeugen ist: Das Erkennen eines ungewöhnlichen Details, wie etwa einer Blutspur, der Mut, nachzusehen, das schnelle Alarmieren der Rettungsdienste und das Gewähren ersten Schutzes vor der Kälte sind allesamt Handlungen, die den Ausgang einer Tragödie verändern können.

Eine Geschichte von Überleben und Solidarität

Jacque Tietijens Unfall ist die Geschichte eines brutalen Rückschlags in vertrauter Umgebung, aber auch die Geschichte einer Kette der Solidarität, die im richtigen Moment griff. Von der Aufmerksamkeit zweier unbekannter Wanderer über die schnellen Rettungsmaßnahmen bis hin zur Expertise der medizinischen Teams – jedes Glied trug dazu bei, ihr trotz ihrer lebensbedrohlichen Verletzungen eine Überlebenschance zu geben.

Für Bergsportbegeisterte ist diese Geschichte eine eindringliche Mahnung: Selbst die erfahrensten Wanderer sind nie völlig sicher, und Vorsicht, Vorbereitung und Rücksichtnahme auf andere bleiben die besten Verbündeten, um zu verhindern, dass das Abenteuer in eine Tragödie endet.