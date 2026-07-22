Jahre später hielt er das Versprechen, das er seinem Jugendfreund mit Down-Syndrom gegeben hatte.

Manche Versprechen aus der Kindheit überdauern die Jahre, ohne jemals an Wert zu verlieren. Ben Mosers Versprechen an seine Freundin Mary Lapkowicz ist ein schönes Beispiel dafür: Sieben Jahre später hat er es in eine unvergessliche Erinnerung verwandelt.

Eine Freundschaft, die auf den Schulbänken begann

In der Grundschule beginnen die schönsten Geschichten oft in den einfachsten Momenten. So lernte Ben Moser seine Klassenkameradin Mary Lapkowicz mit Down-Syndrom kennen. Schnell entstand eine natürliche Verbindung zwischen ihnen, geprägt von Spielen, Lachen und gemeinsamen Erlebnissen im Klassenzimmer und auf dem Spielplatz. Anstatt Andersartigkeit als Hindernis zu sehen, begegnete Ben Mary mit Freundlichkeit und Offenheit. Während ihrer drei gemeinsamen Grundschuljahre kümmerte er sich um sie, ermutigte sie und sorgte dafür, dass sie aktiv am Schulleben teilnahm.

Der Blick einer Lehrerin, die Zeugin einer wunderschönen Bindung wird.

Ihre Lehrerin, Tracey Spogli, erinnert sich noch sehr gut an diese besondere Beziehung. Sie erzählt, wie sehr sie von Bens Aufmerksamkeit für seine Freundin berührt war. Der Junge kümmerte sich instinktiv um Mary, bezog sie in seine Spiele ein und ging zu ihr, wenn sie sich unwohl fühlte. Für seine Lehrerin offenbarte diese Haltung bereits große Feinfühligkeit und ein echtes Talent für die Fürsorge anderer – eine seltene Eigenschaft, die bald zu einem unvergesslichen Versprechen führen sollte.

Ein Versprechen aus der Kindheit, das den Test der Zeit besteht

In der vierten Klasse spricht Mary oft von einem lang ersehnten Ereignis in den USA: dem Highschool-Abschlussball. Sie träumt schon von diesem besonderen Abend, einem Symbol für Feierlichkeiten, gemeinsame Erlebnisse und neue Erinnerungen. Ungefähr zur selben Zeit besucht Ben den Abschlussball eines älteren Cousins und erkennt die Bedeutung dieses Augenblicks. Er beschließt daraufhin, Mary ein Versprechen zu geben: Wenn sie in der Highschool sind, wird er sie selbst zum Abschlussball begleiten. Ein kindliches Versprechen, das mit den Jahren vielleicht in Vergessenheit geraten wäre … aber nicht für Ben.

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Unterschiedliche Wege, ein stets gegenwärtiges Versprechen

Nach der Grundschule trennten sich die Wege der beiden Freunde, und sie besuchten verschiedene Schulen in Pennsylvania (USA). Wie so oft im Laufe der Kindheit und Jugend, wurde der Kontakt seltener. Ben setzte seine Schulausbildung fort und wurde Quarterback seines Footballteams. Mary hingegen machte ihre Highschool-Zeit im Kreise ihrer Familie und Freunde. Tief in seinem Gedächtnis bewahrte Ben jedoch das Versprechen, das er Jahre zuvor gegeben hatte.

Ein Wiedersehen, das alles verändert

Der Zufall führt die beiden Freunde schließlich bei einem Spiel ihrer beiden Highschools wieder zusammen. Nach Jahren, in denen sie sich kaum gesehen haben, treffen sie sich wieder und ihre enge Freundschaft lebt auf. Der Abschlussball rückt näher und Ben weiß, dass es Zeit ist, sein Versprechen einzulösen. Für ihn ist diese Geste nichts Besonderes: Er möchte einfach nur einen Freund glücklich machen, der ihm schon immer wichtig war.

Um Mary einzuladen, hatte er sich eine schöne Überraschung ausgedacht: Luftballons, die „PROM“ bildeten. Eine einfache Geste, aber voller Rührung. Mary, die eigentlich nur mit ein paar Freundinnen zur Party gehen wollte, war überrascht und freute sich sehr über diese besondere Einladung.

Eine Geschichte, die weit über ihren unmittelbaren Kreis hinaus Resonanz findet.

Bens Mutter, Lisa Moser, war nach diesem Moment unendlich stolz. Sie hob die Großzügigkeit ihres Sohnes und seine Fähigkeit hervor, anderen Wertschätzung zu vermitteln. Auch Marys Familie war tief bewegt. Ihr Bruder erinnerte sich, dass Ben seine Schwester immer als einzigartige Persönlichkeit mit eigenen Qualitäten, eigener Ausstrahlung und Lebensfreude gesehen hatte.

Was diese Geschichte letztendlich so berührend macht, ist, dass Ben und Mary sich nicht als Helden einer großen Erzählung sehen. Für sie ist ihre Verbindung einfach eine tiefe, aufrichtige Freundschaft. Dieses Versprechen, das all die Jahre gehalten wurde, erinnert uns an etwas Wesentliches: Die wertvollsten Beziehungen sind nicht immer die, die am meisten Aufsehen erregen. Oft sind es jene, die auf Freundlichkeit, Respekt und der Bereitschaft beruhen, für die Menschen da zu sein, die einem wichtig sind.