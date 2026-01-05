Angesichts einer Welle der Einsamkeit unter älteren Menschen setzt China auf eine unerwartete Lösung.

Da fast 70 Millionen ältere Menschen allein leben und bis 2035 voraussichtlich ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung über 60 Jahre alt sein wird, steht China vor einer stillen, aber gewaltigen Krise: der Einsamkeit älterer Menschen. Diese soziale Realität, eine direkte Folge der Ein-Kind-Politik und der Landflucht, hat sich zu einer großen demografischen und humanitären Herausforderung entwickelt.

Eine Generation, die den Entscheidungen der Vergangenheit zum Opfer fiel.

Zwischen 1979 und 2015 veränderte die Ein-Kind-Politik die Familienstrukturen grundlegend. Viele ältere Menschen leben heute allein, da ihre Kinder vom Land in die Großstädte gezogen sind. Eine Frau in ihren Siebzigern aus Shenzhen bringt diese Realität eindringlich auf den Punkt : „Ich esse allein, ich schlafe allein, ich kümmere mich allein um meine Gesundheit.“ In den Parks hängen überall Kleinanzeigen: „Witwer sucht Partnerin“ – ein Zeichen verzweifelter Suche nach Nähe.

Familiengesetze, die nicht allgemein befolgt werden

Das chinesische Gesetz verpflichtet Kinder, regelmäßigen Kontakt zu ihren älteren Eltern zu pflegen. In der Praxis werden jedoch nur wenige Bußgelder verhängt und die Durchsetzung des Gesetzes ist mangelhaft. Die Situation spitzt sich jedoch zu: Innerhalb eines Jahrzehnts wird der Anteil älterer Menschen an der erwachsenen Bevölkerung voraussichtlich von 20 % auf 33 % steigen.

Soziale Initiativen zum Wiederaufbau sozialer Kontakte

Angesichts dieser Situation gehen einige Kommunen neue Wege. Es werden Ausflüge organisiert, in Parks entstehen Clubs, und Seniorenzentren bieten gemeinsame Mahlzeiten und tägliche Aktivitäten an, um der Isolation entgegenzuwirken. In Shanghai und Chengdu werden generationsübergreifende Treffpunkte geschaffen, um den Zusammenhalt in der Gemeinschaft wiederherzustellen.

Digitale Technologie, ein neuer Verbündeter für Menschen über 60

Das Internet erweist sich auch als unerwartete Lösung . Dating-Apps für Senioren boomen in China, mit Profilen, die explizit darauf abzielen, „einen Partner für das Lebensende zu finden“. Auf Douyin (dem chinesischen Pendant zu TikTok) richten sich romantische Serien nun an Menschen über 60. Und laut lokalen Umfragen geben 85 % der Senioren, die täglich online sind, an, sich nie einsam zu fühlen.

Eine vernetzte Gesellschaft, die Menschen hilft, im Alter weniger einsam zu sein.

Soziale Medien entwickeln sich zunehmend zu einem Ort der Solidarität: WeChat-Gruppen, Live-Videos, Diskussionsforen … Die Regierung fördert aktiv den digitalen Wandel für Senioren und sieht darin ein zugängliches und kostengünstiges Mittel gegen die wachsende Isolation. In einem Land, in dem sich die traditionelle Familienstruktur verändert, wird Technologie allmählich zu einer emotionalen Stütze und vielleicht sogar zum Sinnbild eines würdevolleren Lebensalters.

Technologie kann zwar menschliche Anwesenheit nicht ersetzen oder die aus der Vergangenheit stammenden familiären Konflikte vollständig heilen, bietet aber dennoch eine pragmatische Antwort auf eine wachsende soziale Krise. Indem China digitale Werkzeuge nutzt, um Beziehungen wiederherzustellen, experimentiert es mit einem neuen Modell des Alterns in einer sich rasant verändernden Gesellschaft. Es bleibt abzuwarten, ob diese Lösung nachhaltig ist, ohne den Bedarf an tiefergehender menschlicher Unterstützung zu verdecken.