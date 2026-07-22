Warum sind manche Menschen von Natur aus behaarter als andere?

Manche Menschen haben üppige Körperbehaarung, andere hingegen fast gar keine. Entgegen der landläufigen Meinung ist dieser Unterschied nicht allein auf den Testosteronspiegel zurückzuführen. Hormone, Genetik und Familiengeschichte spielen alle eine Rolle bei der individuellen Ausprägung der Körperbehaarung.

Hormone, die Lenker der Körperbehaarung

Das Haarwachstum wird primär von Androgenen beeinflusst, einer Hormonfamilie, zu der auch Testosteron gehört. Der eigentliche Schlüsselfaktor ist jedoch DHT (Dihydrotestosteron), eine aktivere Form dieses Hormons, die von einem körpereigenen Enzym produziert wird.

Seine Rolle wird besonders in der Pubertät deutlich. Unter seinem Einfluss kann sich das feine Flaumhaar am Körper in bestimmten Bereichen wie Gesicht, Brust, Armen oder Rücken zu dickeren, dunkleren und widerstandsfähigeren Haaren entwickeln. Eine überraschende Tatsache: Wir alle, oder fast alle, besitzen die gleiche Anzahl an Haarfollikeln. Der Unterschied liegt daher nicht in ihrer Anzahl, sondern in der Art der Haare, die sie produzieren.

Alles hängt von der Empfindlichkeit der Haarfollikel ab.

Warum haben zwei Menschen mit ähnlichem Testosteronspiegel nicht die gleiche Körperbehaarung? Die Antwort liegt in den Haarfollikeln. Ihre Empfindlichkeit gegenüber Hormonen ist individuell verschieden und größtenteils genetisch bedingt. Bei manchen Menschen reagieren die Follikel stark auf Androgene, was zu dichterer Behaarung führt. Bei anderen ist die Reaktion deutlich schwächer. Anders ausgedrückt: Nicht nur die Hormonmenge ist entscheidend, sondern auch, wie der Körper sie verarbeitet.

Auch deine Gene erzählen deine Geschichte

Ihre Familiengeschichte spielt eine wichtige Rolle für Ihre Körperbehaarung. Forscher haben ein Gen namens EDAR identifiziert, das an der Bildung der Haarfollikel ab dem Embryonalstadium beteiligt ist. Bestimmte Varianten dieses Gens beeinflussen die Dicke und Struktur der Körperbehaarung. Diese Varianten treten in bestimmten Bevölkerungsgruppen häufiger auf, was erklärt, warum die Körperbehaarung bei Menschen mediterraner, nahöstlicher oder südasiatischer Abstammung oft stärker ausgeprägt ist als bei Menschen ostasiatischer Herkunft. Diese Unterschiede sind einfach Teil der natürlichen Vielfalt der Menschen.

Stärkere Körperbehaarung bei Frauen: Ist das normal?

Absolut. Bei Frauen ist verstärkter Körperhaarwuchs meist genetisch bedingt oder familiär bedingt. Es handelt sich um eine natürliche Veränderung ohne gesundheitliche Folgen. In manchen Fällen kann ein plötzlicher Anstieg des Körperhaarwuchses jedoch mit einem hormonellen Ungleichgewicht, wie beispielsweise dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS), zusammenhängen, das zu einer erhöhten Androgenproduktion führt. Treten neben der Körperbehaarung weitere Symptome auf oder kommt es zu einem plötzlichen Anstieg, ist es ratsam, eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen.

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Eine natürliche Eigenschaft, ganz einfach

Mehr oder weniger Körperbehaarung sagt nichts über Ihre Gesundheit, Ihre Weiblichkeit oder Ihre Männlichkeit aus. Dieses Merkmal resultiert aus einem subtilen Zusammenspiel von Genetik, Hormonen und der Empfindlichkeit der Haarfollikel.

Tatsächlich ist Körperbehaarung Ausdruck biologischer Vielfalt. Jeder Körper hat sein eigenes Gleichgewicht, geprägt durch Vererbung und Evolution. Diese völlig natürliche Verschiedenheit erinnert uns daran, dass es nicht nur eine einzige Art zu sein gibt, sondern eine Vielzahl von Variationen, die alle gleichermaßen normal sind.