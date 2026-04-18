„Du machst Männern Angst“: Diese oft an Frauen gerichtete Bemerkung ist umstritten.

Feminismus
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : 8photo / Unsplash

Auf den ersten Blick wirkt die Bemerkung harmlos. Doch „Du machst Männern Angst“ löst mittlerweile zahlreiche Reaktionen aus. Immer mehr Frauen sehen darin weniger eine einfache Feststellung, sondern vielmehr einen Ausdruck der nach wie vor präsenten gesellschaftlichen Erwartungen an Weiblichkeit.

Eine banale Phrase… aber nicht so neutral

In den letzten Monaten ist dieser Ausdruck in der öffentlichen Debatte wieder aufgetaucht, insbesondere durch die Unterstützung der Journalistin und Autorin Chloé Thibaud. Seine Bedeutung rührt daher, dass er weit mehr als nur eine einfache Beobachtung zu vermitteln scheint.

Hinter der Vorstellung von „einschüchternd“ verbirgt sich für viele eine Form der Zurechtweisung. Selbstbewusstsein, Intelligenz oder Unabhängigkeit wären weiterhin akzeptabel, solange man bestimmte implizite Grenzen nicht überschreitet. Als müsse Selbstsicherheit stets mit einer gewissen Sanftmut einhergehen, um „akzeptabel“ zu bleiben. Diese Diskrepanz spiegelt direkt Geschlechterstereotype wider, die noch immer tief in der kollektiven Wahrnehmung verankert sind.

Wenn Versicherungen "einschüchternd" werden

Der Kern der Debatte liegt hier: Wenn eine Frau als „einschüchternd“ oder „furchteinflößend“ beschrieben wird, spiegelt das nicht immer ihr tatsächliches Verhalten wider. Es spiegelt vielmehr wider, wie ihr Verhalten durch die Brille gesellschaftlicher Normen wahrgenommen wird. Studien der Sozialpsychologie zeigen, dass Frauen nach wie vor mitunter widersprüchlichen Erwartungen ausgesetzt sind. Sie werden ermutigt, erfolgreich, kompetent und sichtbar zu sein, während sie gleichzeitig verurteilt werden, wenn sie zu stark von traditionellen Frauenbildern abweichen.

Eine im „Journal of Experimental Social Psychology“ veröffentlichte Studie zeigt, dass „Brillanz“ bei Frauen häufiger als ungewöhnlich wahrgenommen wird als bei Männern. Infolgedessen können Frauen, die als hochkompetent gelten, mitunter Ablehnung oder Kritik erfahren. Anders ausgedrückt: Die Bemerkung „Du machst Männern Angst“ geht weit über die Frage der Attraktivität hinaus. Sie spiegelt eine Dynamik wider, in der bestimmte, bei Männern geschätzte Eigenschaften bei Frauen ambivalenter werden.

Warum diese Bemerkung heute beunruhigend ist

Der Grund für die heftige Reaktion auf diese Formulierung liegt auch darin, dass sie zunehmend als versteckte Aufforderung wahrgenommen wird. Sie ist eine indirekte Art, anzudeuten, dass man weniger durchsetzungsstark sein sollte, um andere nicht zu „belästigen“.

Manche Stimmen, wie die von Chloé Thibaud, weisen auch auf eine gewisse Ironie dieser Idee hin. Denn die Realität sieht anders aus: Laut Weltgesundheitsorganisation hat weltweit etwa jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt.

Dieser Gegensatz befeuert die Debatte. Die in diesem Satz erwähnte „Angst“ hat nicht dasselbe Gewicht wie die Angst, die viele Frauen tatsächlich empfinden. Daher rührt bei manchen das Gefühl einer Entfremdung oder gar einer Rollenumkehr.

Anziehung, Macht und Dilemma

Diese Beobachtung tritt häufig im Kontext romantischer Beziehungen auf. Und genau dort nimmt sie eine noch komplexere Dimension an. Studien zur Paardynamik zeigen, dass Frauen weiterhin Wertschätzung erfahren, wenn sie beruhigen, unterstützen oder sich anpassen. Umgekehrt können starke Autonomie oder großes Selbstvertrauen mitunter als destabilisierend wahrgenommen werden.

Das ist das sogenannte Dilemma: Man soll unabhängig sein, aber nicht zu unabhängig; selbstbewusst, aber nicht unnahbar; durchsetzungsstark, aber nicht einschüchternd. In diesem Kontext kann es gesellschaftlich akzeptiert werden, einer Frau zu sagen, sie sei „furchteinflößend“, um zu signalisieren, dass sie von der erwarteten Norm abweicht.

Letztlich wirkt diese kleine Formulierung als Katalysator. Sie verdeutlicht die anhaltende Schwierigkeit, weibliches Selbstbewusstsein vollumfänglich zu akzeptieren, ohne es zu einem Problem zu machen. Sie wirft auch Fragen auf, wie bestimmte Eigenschaften – Ehrgeiz, Selbstvertrauen, Freiheit – immer noch unterschiedlich wahrgenommen werden, je nachdem, ob sie von Männern oder Frauen verkörpert werden. Heute entscheiden sich immer mehr Frauen dafür, sich nicht mehr mit dieser Aussage zu identifizieren. Sie lehnen die Vorstellung ab, diskreter, „kleiner“ oder weniger sichtbar sein zu müssen, um einer impliziten Erwartung zu entsprechen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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