Eine Passagierin behauptet, sie sei wegen ihres Gewichts aus einem Flugzeug entfernt worden; Internetnutzer reagieren.

Die US-amerikanische Passagierin Keirstyn Catron behauptet, ihr sei aufgrund ihres Gewichts die Beförderung verweigert worden, was in den sozialen Medien für Empörung sorgte. Ihr auf TikTok geteilter Bericht hat die Debatte über die Kabinenplatzpolitik der Fluggesellschaften neu entfacht.

Eine Passagierin gibt an, am Einsteigen gehindert worden zu sein.

Eine amerikanische Content-Creatorin namens Keirstyn Catron (@lilcatron) behauptet, im November 2025 auf einem Flug vom Flughafen LaGuardia in New York eine ihrer Meinung nach demütigende Situation erlebt zu haben. Laut ihrem auf TikTok veröffentlichten Bericht fragte ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft sie vor dem Einsteigen, ob sie auf einem normalen Sitzplatz Platz nehmen könne.

Die junge Frau erklärt, dass der Vorfall vor anderen Passagieren stattfand, was sie als „unangenehme öffentliche Bloßstellung“ beschreibt. Anschließend behauptet sie, ihr sei der Einstieg in ihren planmäßigen Flug verweigert worden, angeblich aufgrund ihrer Körpergröße. In ihrem Video drückt Keirstyn Catron (@lilcatron) ihre Scham und ihr Unverständnis über die Situation aus. Sie glaubt, dass sie aufgrund einer Annahme, sie passe nicht in einen Standardsitz, beurteilt wurde.

Richtlinien zur Regelung des verfügbaren Platzes an Bord

Viele Fluggesellschaften haben Regeln zur Sitzplatzbelegung, insbesondere wenn ein Passagier aufgrund seiner Größe mehr Platz benötigt. Einige Fluggesellschaften bieten ihren Passagieren die Möglichkeit, einen zusätzlichen Sitzplatz zu erwerben, um den Komfort aller Reisenden zu gewährleisten.

Laut Berichten mehrerer englischsprachiger Medien hat die betreffende Fluggesellschaft eine Richtlinie eingeführt, wonach „Passagiere, die mehr Platz benötigen, gebeten werden können, im Voraus einen zusätzlichen Sitzplatz zu reservieren“. Diese Maßnahmen, die von den Fluggesellschaften als „zur Gewährleistung von Sicherheit und Komfort an Bord“ dienend dargestellt werden, sind regelmäßig Gegenstand von Debatten hinsichtlich ihrer praktischen Anwendung und ihrer Auswirkungen auf das Reiseerlebnis der Passagiere.

Ein Video, das in den sozialen Medien weite Verbreitung fand.

Nachdem das Video auf TikTok veröffentlicht worden war, wurde es online vielfach geteilt und kommentiert. Viele Internetnutzer drückten ihre Unterstützung für den Passagier aus und verurteilten die ihrer Meinung nach stigmatisierende Situation. Andere Kommentare betonten die Notwendigkeit, die Akzeptanz und Barrierefreiheit von Flugreisen für Menschen mit unterschiedlichen Körperformen zu verbessern. Laut Medienberichten hat das Video Hunderttausende Aufrufe erzielt.

Manche Internetnutzer sehen in solchen Situationen ein Zeichen dafür, dass die Fluggesellschaften die Vielfalt ihrer Belegschaft nicht ausreichend berücksichtigen. Andere weisen darauf hin, dass Fluggesellschaften auch Sicherheits- und Logistikauflagen erfüllen müssen.

Eine immer wiederkehrende Debatte über die Zugänglichkeit des Luftverkehrs

Die Frage des verfügbaren Platzes an Bord von Flugzeugen ist regelmäßig Gegenstand öffentlicher Debatten, insbesondere im Hinblick auf die sogenannte Standard-Sitzgröße. Mehrere Verbände setzen sich für eine „stärkere Berücksichtigung der Körpervielfalt bei der Kabinengestaltung“ ein.

Branchenexperten weisen darauf hin, dass „die schrittweise Verringerung der Beinfreiheit im Laufe der Jahre zwar wirtschaftlichen Erfordernissen geschuldet ist, aber auch für einige Passagiere Schwierigkeiten mit sich bringen kann.“ Keirstyn Catrons (@lilcatron) Aussage ist somit Teil einer breiteren Debatte über die Zugänglichkeit von Flugreisen und darüber, wie Fluggesellschaften technische Beschränkungen, Passagierkomfort und die Verhinderung von Diskriminierung in Einklang bringen können.

Die virale Verbreitung von Keirstyn Catrons (@lilcatron) Erfahrungsbericht verdeutlicht die wachsende Bedeutung sozialer Medien für die Darstellung individueller Reiseerlebnisse. Sie unterstreicht zudem das öffentliche Interesse an Themen wie Inklusion und Respekt gegenüber Passagieren. Die Diskussion um die Barrierefreiheit von Flugreisen wird sich voraussichtlich fortsetzen, da sich die Branche stetig weiterentwickelt, um der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden.