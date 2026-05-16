„Das Mädchen muss weniger wiegen als ich“: Sie prangert Fatphobie in Beziehungen an.

Manche Sätze hinterlassen einen bleibenden Eindruck, besonders wenn es um Körper und Liebe geht. Die Instagram-Creatorin Mélodie (@ melodie.prud) teilte ein Video, in dem sie von den fettfeindlichen Bemerkungen berichtet, die sie von Männern gehört hat. Dieses offene Zeugnis, das in den sozialen Medien weite Verbreitung fand, berührte viele Frauen zutiefst.

Dies sind Bemerkungen, die über bloßen „persönlichen Geschmack“ hinausgehen.

Mélodie (@ melodie.prud ) wendet sich an die Kamera und zählt einige Sätze auf, die sie eigenen Angaben zufolge von Männern über ihren Körper gehört hat. Darunter: „Es gibt eine Grenze, die du nicht überschreiten solltest“, „Wenn du zunimmst, bin ich mir nicht sicher, ob ich dich noch begehren werde“ oder sogar „Das Mädchen muss weniger wiegen als ich“.

Diese Bemerkungen, die manchmal als „Offenheit“, Humor oder schlicht als körperliche Vorliebe von Männern dargestellt werden, können das Selbstwertgefühl tiefgreifend beeinträchtigen. Mit ihrer Geschichte prangert Mélodie nicht nur persönliche Erfahrungen an. Sie beleuchtet auch ein weit verbreitetes Phänomen: die immer noch vorherrschende Vorstellung, dass Frauenkörper bestimmten Regeln entsprechen müssen, um als „begehrenswert“ zu gelten. Als ob Liebe oder Anziehungskraft durch eine Zahl auf einer Skala bestimmt werden könnten.

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Der Einfluss des sozialen Drucks in Liebesgeschichten

In Beziehungen werden Kommentare zu Gewicht oder Aussehen oft verharmlost. Dennoch können sie einen ständigen Druck auf den eigenen Körper ausüben. Manche Menschen kontrollieren deshalb ihre Ernährung, verbergen ihre Unsicherheiten oder fürchten natürliche Veränderungen ihrer Figur, um in den Augen ihres Partners „akzeptabel“ zu bleiben.

Das Problem, wie Mélodies Video (@ melodie.prud) andeutet, ist, dass sich Körper im Laufe des Lebens verändern. Stress, Schwangerschaft, Krankheit, Hormone, Alterung, veränderte Gewohnheiten … kein Körper bleibt statisch. Und diese Veränderung mindert nicht den Wert eines Menschen.

Eine körperpositive Botschaft, die bei vielen Frauen Anklang fand.

Das Video beschränkt sich nicht auf die bloße Darstellung der Fakten. Mélodie schließt mit einem Satz, der bei ihren Abonnenten besonders Anklang fand: „Wer dich wirklich liebt, lässt sich von Gewichtsschwankungen nicht beeinflussen.“ Eine einfache, aber kraftvolle Botschaft, die uns daran erinnert, dass eine gesunde Beziehung nicht auf der Angst vor körperlichen Veränderungen basieren sollte.

Dein Körper muss nicht „optimiert“ sein, um Respekt, Begehren oder Liebe zu verdienen. Gewichtsschwankungen gehören zum Leben vieler Menschen und definieren weder Schönheit noch Wert. Dieser positive Ansatz fand in den Kommentaren sofort großen Anklang. Unter dem Beitrag teilten viele Frauen verletzende Kommentare, die sie in Beziehungen oder bei Dates gehört hatten. Andere dankten der Autorin einfach dafür, dass sie Erfahrungen in Worte gefasst hatte, über die sie sich sonst nicht getraut hatten zu sprechen.

Liebe muss niemand sich „verdienen“.

Mit diesem Statement reiht sich Mélodie (@ melodie.prud) in die vielen Stimmen ein, die die an Frauen in Beziehungen gestellten körperlichen Erwartungen anprangern. Ihre Botschaft unterstreicht einen entscheidenden Punkt: Ein Körper muss sich nicht rechtfertigen, um geliebt zu werden.

Körperformen verändern sich, entwickeln sich und erzählen Lebensgeschichten. Jeder Mensch verdient eine Geschichte, in der er sich in seinem Körper respektiert, begehrt und sicher fühlt, unabhängig vom Gewicht. Und vor allem gibt es nicht den einen Weg, schön oder liebenswert zu sein.

Sich dessen bewusst zu sein, öffnet den Weg zu sanfteren, freieren und respektvolleren Erzählungen, in denen der Körper nicht länger ein Auswahlkriterium ist, sondern einfach ein lebendiger Teil der Geschichte jedes Einzelnen.