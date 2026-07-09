Warum werden Fußballerfrauen so oft auf Stereotypen reduziert?

Auf den Tribünen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ werden ihre Leben in den Klatschspalten der Boulevardpresse festgehalten, die sie regelmäßig unter die Lupe nimmt. Als „Spielerfrauen“ präsentiert, als hätten sie keine eigene Identität oder Vornamen, stehen sie im Schatten ihrer Partner, erleben aber dennoch indirekt den Ruhm. In der öffentlichen Wahrnehmung haben sie einen schlechten Ruf und werden für jeden ihrer Schritte intensiv beobachtet. Sexismus haftet den sogenannten „WAGs“ an.

Die Ehefrauen der Fußballer werden regelmäßig kritisiert

Während die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf den Bildschirmen ihren Lauf nimmt und sich dem Ende zuneigt, richten sich die Blicke nicht nur auf das Spielfeld. Sie verweilen regelmäßig bei den Partnerinnen der Fußballer, diesen „Ehefrauen und Freundinnen“, die scheinbar nur durch die Erfolge ihrer Männer aufblühen und sich – ungewollt – im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit wiederfinden. Die Titelseiten von Boulevardmagazinen sind jenen gewidmet, die die Herzen der Spieler höherschlagen lassen, ihren größten Fans. Als „Glückspilze“ oder gar „Privilegierte“ bezeichnet, dürfen sie sich keine Fehler erlauben und stehen am Finalabend unter demselben Druck wie die Spieler.

Während ihre Teamkolleginnen um den Ball kämpfen und entscheidende Pässe spielen, bestreiten sie ein anderes Spiel: den Kampf um ihr Image. Sie verteidigen keine Tore, sondern ihre Würde in einem Umfeld, das sie mit Vergnügen diskreditiert und wie Hochstaplerinnen oder Statisten behandelt. Klatschfans, die Promi-News genauestens unter die Lupe nehmen, um deren Alltag zu verstehen, wissen mehr über die letzte Mahlzeit dieser Frauen oder den Preis ihrer Verlobungsringe als über die fußballerischen Erfolge ihrer männlichen Kollegen.

Kürzlich sah sich Ester Exposito, die Partnerin des französischen Nationalspielers Kylian Mbappé, die auch ohne die Unterstützung des Kapitäns berühmt geworden war, heftiger Kritik ausgesetzt, weil sie kurz mit Bad Bunny getanzt hatte. Fans des Mannes, den die Presse als „den Mann für den Job“ bezeichnete, warfen ihr daraufhin spontan Untreue vor. Auch Victoria Beckham, die Inbegriff der Spielerfrauen, erlebte 2006 während der Weltmeisterschaft diesen unterschwelligen Hass. Von den Boulevardzeitungen für Englands schwache Leistung verantwortlich gemacht und ihr vorgeworfen, die Spieler abgelenkt zu haben, geriet sie in eine angreifbare Lage. Und das war nur ein Vorgeschmack auf die Urteile, denen sie sich noch stellen musste.

Das hartnäckige Bild der Söldnerin

Was immer sie tun, was immer sie sagen, jede Gelegenheit wird genutzt, um die Frauen dieser Fußballer daran zu erinnern, dass sie ihren Partnern nicht das Wasser reichen können. Sie, die ihren Status angeblich „verdienen“ müssen und lediglich als Aushängeschilder oder Objekte der Fantasie dienen sollen, sehen sich mit der Kritik von Fremden konfrontiert, die sich empören und ihnen „egoistische“ Romantik vorwerfen. Für viele dieser Frauen geht es nur ums Geld.

Georgina Rodriguez, die Ehefrau des portugiesischen Fußballstars Cristiano Ronaldo, haftete lange das Image einer „Goldgräberin“ an. Doch das Model , das in der Netflix-Dokumentarserie „I Am Georgina“ ihre Geschichte neu erzählt, hat sich ein eigenes Imperium aufgebaut und ein geschätztes Vermögen von über 10 Millionen Dollar angehäuft. Das ist zwar weniger als das ihres Mannes, der über eine Milliarde Dollar besitzt, aber sicherlich genug, um für den Rest seines Lebens finanziell abgesichert zu sein.

Während die Frauen und Freundinnen von Fußballern oft das Klischee der Goldgräberin bedienen, verdienen sie mehr als die Profifußballerinnen selbst, die nur ein Hundertstel des Gehalts ihrer männlichen Kollegen erhalten. Die Spielerfrauen und -freundinnen wecken Neugier, Faszination und Gerüchte, während die Athletinnen selbst um Aufmerksamkeit kämpfen.

Das Hauptziel von beleidigendem Sexismus

Als „Trophäenfrau“ und „Objekt“ zugleich wird die Frau des Fußballers oft ihrer Persönlichkeit und ihres Images beraubt. Die Boulevardpresse reduziert sie auf ihr Aussehen mit exklusiven Strandfotos, während Männer sie als Quelle reizvoller Ablenkung betrachten. Gemessen an der Medienberichterstattung und den viralen Kommentaren sind Fußballerfrauen nichts weiter als eine Silhouette, ein Gesicht, ein Etikett.

Wenn sie sich wie Rima Edbouche, die Frau des französischen Fußballnationalspielers Ousmane Dembélé, zurückhaltend kleiden oder wie Antonela Roccuzzo, die Frau des argentinischen Fußballnationalspielers Messi, diskret sind, reagieren Internetnutzer mit Kritik. Wenn sie mehr Aufsehen erregen, unabhängig von ihren Partnern etwas erreichen, aus eigener Kraft erfolgreich sind und Selfies posten, gelten sie als „oberflächlich“.

In dieser gnadenlosen Welt, die alle alten sexistischen Prinzipien infrage stellt, finden die Frauen und Freundinnen von Fußballern keine Ruhe. Manchmal gegeneinander ausgespielt , wie die „Wagatha Christie“-Affäre verdeutlicht, manchmal sexualisiert , müssen sie die Folgen überholter Ansichten ertragen. Während ihre Partner eine Nation repräsentieren, tragen sie die Last von Stereotypen und Sexismus.

Der Transfermarkt für Schönheitsideale

Während Spieler während ihrer Karriere oft unbemerkt von den Nationalmannschaftsauswählern agieren, müssen auch die Ehefrauen und Freundinnen von Fußballern bestimmte Kriterien erfüllen, um diese prestigeträchtige Rolle zu ergattern. Die Fans haben fast höhere Erwartungen an diese Frauen als an die Spieler selbst, denen stets Ausreden wie Formschwäche, Müdigkeit, eine anhaltende Verletzung oder schlechtes Wetter vorgeworfen werden. An sie werden ganz unterschiedliche Erwartungen gestellt: Jugend, Schlankheit und die Einhaltung bestimmter Schönheitsideale.

Und wenn sie nicht in dieses streng standardisierte Ideal mit seinen präzisen Maßen passen, werden sie regelrecht gelyncht. Lauren Fryer, die Partnerin des Arsenal-Stars Declan Ryce, musste so heftige Beleidigungen wegen ihres Gewichts ertragen, dass sie sich aus den sozialen Medien zurückzog. Sie wurde als „nicht hübsch genug“ für einen Mann seiner Statur bezeichnet, als ob das Aussehen der einzige Wert einer Frau wäre. Laurens Geschichte enthüllte diesen perfiden Selektionsprozess, dem die Frauen und Freundinnen von Fußballern ausgesetzt sind.

Viele weibliche Fans träumen davon, in der Rolle der Spielerfrauen zu sein. Sie hätten zwar einen Platz in der ersten Reihe im Stadion, wären aber auch sexistischen Bemerkungen ausgesetzt. Im Grunde fungieren die Spielerfrauen als Schutzschild: Sie fangen die Angriffe ab, ertragen die frauenfeindliche Kritik und werden zur Hauptzielscheibe in einem Spiel, in dem Vorurteile scheinbar immer die vorherrschende Kraft sind.