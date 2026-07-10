Die 20-jährige Rollstuhltennisspielerin Ksénia Chasteau beeindruckt mit ihrer Karriere.

In nur wenigen Jahren hat sich Ksénia Chasteau zu einer der führenden Persönlichkeiten im französischen Rollstuhltennis entwickelt. Von ihren frühen Erfolgen im Juniorenbereich bis hin zum historischen Finale der French Open in diesem Jahr (2026) hat sie mit bewundernswerter Entschlossenheit konstant herausragende Leistungen gezeigt.

Von Sibirien bis zu den Gerichten von Marseille

Die in Irkutsk, Sibirien, geborene Ksénia Chasteau wurde zusammen mit ihrem leiblichen Bruder in jungen Jahren von einer französischen Familie adoptiert. Sie wuchs in Marseille auf und entdeckte schon als Kind ihre Leidenschaft für Tennis. Ihr Talent erregte schnell Aufmerksamkeit: Nach dem Training im Tennisclub La Rose und später im Cercle Sportif Municipal de Marseille machte sie rasche Fortschritte und erreichte bereits vor der Teilnahme an den prestigeträchtigsten Turnieren ein exzellentes Niveau. Ihre Eltern entschieden sich dafür, ihren ursprünglichen Vornamen beizubehalten – ein Detail, an dem sie besonders hängt, da es ein wesentlicher Bestandteil ihrer Geschichte und Identität ist.

Ein Wendepunkt, der seine Karriere neu gestaltete

Im Jahr 2021, nur wenige Wochen vor ihrem 15. Geburtstag, veränderte ein Motorradunfall ihr Leben von Grund auf. Aufgrund ihrer Verletzungen musste Ksénia Chasteau, wie auch ihr Vater, der bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurde, ihr linkes Bein amputiert werden. Dieses Schicksalsschlag markierte den Beginn eines neuen Kapitels. Anstatt ihren geliebten Sport aufzugeben, entdeckte Ksénia Rollstuhltennis. Kaum aus der Reha entlassen, empfahl ihr der französische Tennisverband diese Sportart. Nur acht Monate später stand sie wieder auf dem Platz. Dank ihres soliden technischen Trainings fand sie sich schnell zurecht und erzielte bald erste Erfolge.

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Ein kometenhafter Aufstieg

Ksénia Chasteaus Aufstieg überrascht durch seine Geschwindigkeit und Konstanz. Nur anderthalb Jahre nach ihrem Einstieg ins Rollstuhltennis gewann sie bereits die französischen Juniorenmeisterschaften. 2023 setzte sie einen weiteren Meilenstein: Sie wurde Weltranglistenerste der Junioren und gewann die US Open in ihrer Kategorie. Dies bestätigte ihr immenses Potenzial. 2024 schrieb sie Geschichte, indem sie das allererste Junioren-Rollstuhltennisturnier bei den French Open gewann. Nach einem packenden Finale sicherte sie sich zudem den Doppeltitel und bewies dabei ihre Nervenstärke in den entscheidenden Momenten.

Ein vielversprechender Start in der Seniorenklasse

Wenige Monate später nahm Ksénia in Paris an ihren ersten Paralympischen Spielen teil. Sie erreichte das Achtelfinale und lieferte sich einen harten Kampf mit der späteren Paralympics-Siegerin, der Japanerin Yui Kamiji. Ihr Wechsel in den Seniorenbereich bestätigte dann ihr immenses Potenzial. 2025 erreichte sie als erste Französin das Halbfinale von Wimbledon im Rollstuhltennis.

2026 erreichte sie dann einen weiteren Meilenstein mit dem Einzug in ihr erstes Grand-Slam-Finale bei den French Open. Nach dem Sieg gegen die damalige Weltranglistenzweite im Halbfinale unterlag sie der legendären Niederländerin Diede de Groot, einer absoluten Ikone des Sports. Eine Niederlage, die die Bedeutung dieser historischen Leistung jedoch keineswegs schmälert.

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Ein Champion wird belohnt

Anfang 2025 kürte der Internationale Tennisverband (ITF) sie zur besten Juniorin des Jahres 2024. Diese Auszeichnung würdigte eine außergewöhnliche Saison mit mehreren Grand-Slam-Titeln und einem bemerkenswerten Aufstieg in den Seniorenbereich. Ksénia entwickelt sich auch heute noch stetig weiter und bleibt dabei bodenständig, denn sie weiß, dass jedes Turnier einen neuen Schritt in ihrer Entwicklung darstellt.

Die Olympischen Spiele in Los Angeles im Visier

Mit gerade einmal 20 Jahren kann Ksénia Chasteau bereits auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz zurückblicken. Ihr nächstes großes Ziel steht fest: die Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Neben ihrer Tenniskarriere studiert sie Psychologie, was sie als Quelle persönlicher Erfüllung und nicht nur als Projekt nach ihrer aktiven Zeit sieht. Als Botschafterin des Vereins Fête le Mur setzt sie sich zudem dafür ein, Tennis für alle zugänglich zu machen.

Mit Ehrgeiz, harter Arbeit und Beständigkeit verschiebt Ksénia Chasteau immer wieder neue Grenzen und etabliert sich als eines der vielversprechendsten Talente im französischen Rollstuhltennis. Ihre bisherige Entwicklung lässt vermuten, dass ihre größten Erfolge noch bevorstehen.