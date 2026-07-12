Diese Frauen geben an, sich dank ihres Hundes sicherer zu fühlen: Die Videos spalten die sozialen Medien.

Während manche Frauen ihre Hunde wie Adoptivkinder betrachten, sehen andere sie eher als persönliche Beschützer. In den sozialen Medien können sich diese Frauen, die Belästigungen oder einen Eintrag in der Kriminalberichterstattung fürchten, darauf verlassen, dass ihre Hunde ihnen den Weg durch gefährliche Straßen freimachen. Ob große Hunde von der Größe eines jungen Erwachsenen oder kleine Schoßhündchen – mit einer Leine in der Hand fühlen sie sich sicherer.

Hunde, Schutzengel der Frauen im öffentlichen Raum

Der Hund, der beste Freund des Menschen seit Anbeginn der Menschheit, hat einen besonderen Platz in Familien und Herzen. Und bei Spaziergängen erntet er breite Zuneigung. Er ist nicht nur ein liebevoller Begleiter, sondern auch ein äußerst effektiver Beschützer. Obwohl Hunde oft unerwünschte Aufmerksamkeit von Passanten auf sich ziehen, können sie verdächtige Personen durch Knurren, Bellen oder aggressives Verhalten mehrere Meter zurückdrängen.

Mit einem Hund an ihrer Seite wagen es Frauen nicht mehr, im Dunkeln die Straße zu überqueren oder sich umzudrehen. Die Anwesenheit eines Hundes reicht aus, um potenzielle Angreifer, aufdringliche Verehrer und sexuelle Belästiger abzuschrecken. In den sozialen Medien berichten Frauen, die es leid sind, mit gesenktem Kopf und verhülltem Gesicht auszugehen, wie sie ihre Hunde darauf trainieren, auf Kommando anzugreifen.

Die Content-Creatorin @celinetails teilte einige Clips von einem Selbstverteidigungstraining, in dem es um einen Angriff von hinten ging. Ihr Hund, der ohnehin schon recht groß ist, zeigte seine ganze Wildheit. Er biss sich in den gepolsterten Arm des Trainers und sprang ihn mit solcher Wucht an, dass dieser beinahe nach hinten stürzte. Auf TikTok gibt es Hunderte solcher Videos von Mobbing, und @sydmckae lieferte eine Erklärung: „Er ist ein Schutzhund! Er beißt oder greift niemanden an, außer er wird dazu aufgefordert“, erklärte sie, während ihr Belgischer Schäferhund zu ihren Füßen lag. Sie drückte ihre Dankbarkeit gegenüber ihrem Hund aus, der darauf trainiert wurde, mit Gefahren umzugehen und Ängste zu überwinden. „Dank meines Hundes fühle ich mich wieder sicher, das Haus zu verlassen“, fügte sie hinzu.

Eine Illustration kollektiver weiblicher Angst

Während Ironiker diesen „Trend“ mit seinen scheinbar harmlosen und kaum hörbaren Zwerghunderassen vielleicht belächeln, teilen sie doch alle dieselbe Ansicht. In einer Gesellschaft, in der Frauen zurückgezogen leben, ihr Parfüm als Ersatz für Tränengas betrachten, bei dem leisesten verdächtigen Geräusch einen Anruf vortäuschen und ihre Schlüssel zu einem Schlagring formen, gleicht der Hund einem wandelnden Radar, einem Schutzschild.

Von Anfang an war ihr Ritter in glänzender Rüstung nie ein Mensch, sondern ein Wesen mit Pfoten, Fell und heraushängender Zunge. Laut einer Ifop-Umfrage in 20 Ländern haben 75 % der Frauen mindestens einmal in ihrem Leben sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum erlebt. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen, entwerfen wir mädchenhafte Selbstverteidigungsaccessoires , SOS- Apps und ermutigen Frauen, Kampfsport zu betreiben. Der Hund, bekannt für seine Treue und Hingabe, verkörpert somit ein Privileg: das Privileg, ohne Angst um sein Leben auszugehen.

Diese Videos, die wie Actionfilme inszeniert oder von Überwachungskameras aufgenommen wurden, untermauern alle dieselbe These: Hunde können viele sexistische Tragödien verhindern. Allerdings stößt der Einsatz eines Hundes zum persönlichen Vorteil, ähnlich wie bei einem Elektroschocker, unter Tierfreunden nicht auf allgemeine Zustimmung.

#BelgischerMalinoisofiktok #SA #runlikeagirl ♬ Originalton - •Lynoverlays• @sydmckae Er ist ein persönlicher Schutzhund! Er beißt oder greift niemanden an, außer er wird dazu aufgefordert. Ich wünschte, jedes Mädchen, das in dieser Situation war, hätte dieselbe Chance wie ich. Dank meines Hundes fühle ich mich wieder wohl dabei, das Haus zu verlassen. Ich bin diesem Hund unendlich dankbar. (Er wurde von einem Profi ausgebildet, ich habe ihn nicht selbst trainiert.) #Schutzhund

Die Gefahren, einen Hund nur zum "Schutz" zu adoptieren

Unter diesen Videos, die Rottweiler, Pitbulls und Belgische Schäferhunde mit ihren gedrungenen Körpern und scharfen Zähnen in Aktion zeigen, loben Kommentare diese Schutztaktik. „Im Ernst, das sollte von der Krankenversicherung übernommen werden, wenn man bedenkt, wie gefährlich wir draußen sind“, meint ein Nutzer. Andere vergleichen es mit ihren eigenen Hunden, die nur Hausschuhe und Kissen angreifen oder den Schwanz einziehen und winseln, sobald sie unser Unbehagen spüren.

Einen Hund nur deshalb anzuschaffen, um ihm Befehle zu erteilen und ihn wie einen Diensthund abzurichten, läuft darauf hinaus, ihn wie einen „Sklaven unseres Wohlbefindens“ zu behandeln. Wir behandeln ihn nicht als gleichwertig, sondern als Untergebenen. Und wir entwickeln hohe Erwartungen an ihn. Reagiert er in einer kritischen Situation nicht auf unsere Befehle, könnten wir ihm gegenüber Groll hegen oder, schlimmer noch, ihn abgeben. Ihn auf die Rolle eines permanenten Leibwächters zu reduzieren, birgt die Gefahr, seine Mission über sein Wohlbefinden zu stellen. Und solange öffentliche Räume nicht sicher sind, werden Frauen weiterhin mit ihren Hunden als Aufpassern spazieren gehen.

Letztendlich zeigen diese Videos nicht nur, dass Hunde Raubtiere abschrecken können. Sie enthüllen vor allem eine beunruhigendere Realität: Wenn sich so viele Frauen mit einem Tier an ihrer Seite sicherer fühlen, liegt das daran, dass sie sich allein nicht sicher genug fühlen. Der Hund wird dann zum Schutzsymbol statt einfach nur zum Begleiter. Doch so treu er auch sein mag, er sollte niemals das ersetzen müssen, was öffentliche Plätze noch immer nicht gewährleisten können: das Recht, sich angstfrei fortzubewegen.