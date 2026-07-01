„Kabul Vibes“: Der Film erzählt die Geschichte des Alltags afghanischer Frauen unter der Herrschaft der Taliban trotz der Gefahr

Gesellschaft
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Abdul Naser Sahebzada / Pexels

In kurzen Videos, die auf Instagram, TikTok und YouTube veröffentlicht werden, teilt eine afghanische Frau namens @kabul__vibe ihren Alltag in Kabul. Hinter diesen Bildern des Alltags verbirgt sich ein wertvolles Zeugnis, das trotz der Risiken verbreitet wird und uns ein besseres Verständnis der Realität von Millionen von Frauen in Afghanistan ermöglicht.

Ein Einblick in das Leben afghanischer Frauen

Seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 wurden die Rechte von Frauen massiv eingeschränkt. Vor diesem Hintergrund teilt @kabul__vibe ihren Alltag in den sozialen Medien. Ihre Videos geben Einblicke in ihren Alltag, zeigen Ausflüge in der Stadt und Gespräche mit anderen Frauen und bieten so einen seltenen Blick auf eine Realität. Ihre Inhalte gehen über einfache Vlogs hinaus: Sie geben denjenigen eine Stimme, die trotz aller Hindernisse durchhalten, und ermöglichen es der Welt, einen Alltag zu entdecken, der sonst nur in wenigen Nachrichtenbildern zu sehen ist.

Soziale Medien, ein unverzichtbarer Raum für Ausdruck

Durch ihre Beiträge auf verschiedenen Plattformen erreicht diese Frau ein internationales Publikum. Die Formate variieren je nach Netzwerk: längere Videos auf YouTube, spontanere Clips auf TikTok oder Posts auf Instagram. Diese digitale Präsenz ist Teil einer breiteren Bewegung. Viele afghanische Frauen nutzen soziale Medien, um ihre Geschichten zu teilen, Kunsthandwerksbetriebe aufzubauen oder ihre Kreationen zu verkaufen. Angesichts schwindender Jobmöglichkeiten wird das Internet auch zu einem Mittel, um ein gewisses Maß an Unabhängigkeit zu bewahren.

Aussage trotz der Risiken

Die Veröffentlichung solcher Inhalte bleibt nicht ohne Folgen. Frauen, die sich online öffentlich äußern, riskieren Bedrohungen, Einschüchterungen oder Repressalien. Menschenrechtsorganisationen berichten von verstärkter Überwachung der von afghanischen Frauen veröffentlichten Inhalte. Um die Gefahren zu minimieren, entscheiden sich viele für Anonymität, verwenden ein Pseudonym, geben ihren Aufenthaltsort nicht preis oder zeigen ihr Gesicht nicht. Jeder Beitrag ist somit das Ergebnis eines heiklen Balanceakts zwischen dem Wunsch, Zeugnis abzulegen, und dem Bedürfnis, die eigene Sicherheit zu schützen.

Ein weiteres Bild von Afghanistan

Die Videos von @kabul__vibe bieten eine andere Perspektive auf das Land. Sie zeigen Momente der Verbundenheit, den Alltag und Lebensräume, die in traditionellen Nachrichtenberichten oft unberücksichtigt bleiben. Ohne die Schwierigkeiten zu verharmlosen, erinnern sie uns daran, dass hinter den Statistiken Frauen mit Träumen, Projekten, Leidenschaften und einer unglaublichen Anpassungsfähigkeit stehen. Dieser Ansatz hilft uns, ihre Realität besser zu verstehen und Stereotypen zu überwinden.

Ein Widerstand, der auch die Form digitaler Technologie annimmt

Soziale Medien sind heute einer der wenigen Orte, an denen sich einige afghanische Frauen noch äußern können. Ohne öffentliche Demonstrationen oder offizielle Plattformen werden ihre Smartphones zum Werkzeug, um ihre Geschichten zu erzählen, das kollektive Gedächtnis zu bewahren und mit dem Rest der Welt in Verbindung zu bleiben. Die Geschichte von @kabul__vibe veranschaulicht diese neue Form des Widerstands – diskret und doch kraftvoll. Indem sie trotz aller Schwierigkeiten weiterhin postet, erinnert sie uns daran, dass eine Stimme, selbst hinter einem Bildschirm, eine Realität ans Licht bringen kann, die viele nicht sehen wollen.

Das Zeugnis von @kabul__vibe unterstreicht somit den Mut vieler afghanischer Frauen, die sich jeden Tag dafür entscheiden, ihre Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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